接棒林志玲、昆凌！微風啟用全球百貨首位AI大使 19歲混血女星亮相

百貨周年慶戰火開打，微風集團8日宣布，首波復興本館與微風南京周年慶表現符合預期，頂級珠寶銷售持續上揚。集團策略長廖曉喬指出，今年信義三館周年慶合計目標為58億元，同時宣告微風創下全球百貨業首例，正式啟用首位AI大使「Svasti」，為時尚圈掀起新話題。

廖曉喬表示，微風歷來以結合時尚與創新科技著稱，此次董事長提出導入AI大使的構想，希望打造出一位兼具科技美感與微風精神的虛擬代言人，象徵集團邁入AI智慧時代的重要一步。Svasti的名字取自梵文，意指「幸運、安好的存在」，是全球第一位百貨AI代言人，也延續微風過往大使陣容，包括昆凌、林志玲、Akemi等人，強化品牌的時尚象徵。

Svasti設定為一名19歲的法國混血女孩，身高172公分、體重52公斤，熱愛舞蹈、K-pop與台灣文化。微風集團透露，未來將為她打造完整形象，並安排參與時尚封面拍攝、形象廣告與大型時尚活動，讓她正式進軍時尚產業，開啟AI跨界代言的新篇章。

今年微風信義、微風松高與微風南山三館周年慶將於10月16日至11月3日舉行，以「夢幻海境」為主題，推出多達30%的專屬回饋優惠。三館同步煥新升級，共有28個全新品牌進駐，包括全球首間藝術沙龍高訂香氛概念店GUERLAIN、精品童裝baby MADISON、日本珠寶AHKAH、饗賓旗下頂級鐵板料理「旨醞」及台北時裝周選品店TPEFW Select Shop；微風南山則新增Max Mara旗艦店、RABEANCO與韓國潮流品牌COVERNAT等，持續強化高端時尚定位。