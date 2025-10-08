聽新聞
「翻轉布丁」實體照曝光！7-11宣布13日開賣 網敲碗：給我布布
眾多網友敲碗許願的「統一翻轉布丁」，先前傳出即將開賣後，隨即引發討論關注，稍早7-ELEVEN突然在社群平台公布「統一翻轉布丁」的實體照，並預告即將在10月13日開賣，立刻引來不少網友留言，笑說因為黑色焦糖部分多於黃色的雞蛋布丁，應改名叫「丁布」，也有人許願希望可以出「布布」、並大呼「我是布布派！」。
回顧這「最不思議」的商品─旋轉布丁，靈感其實來自去年愚人節的廣告，當時惡搞的照片就是布丁少，但焦糖佔比較多，衝擊感十足的視覺，讓不少民眾感到有趣，紛紛轉發洗版。不料這個玩笑在今年竟許願成真了，根據先前網上流傳的超商預購群組畫面，「翻轉布丁」將以3入組合、售價則是54元，並採全台限量販售，但最終開賣資訊，仍待超商官方統一公布。
