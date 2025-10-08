日本航空旗下廉航ZIPAIR 今天首航台灣-東京航線

日本航空旗下廉價航空ZIPAIR與台灣旅行社合作推出雙十連假包機航班，首發航班台北－東京ZG-782航班以波音787夢幻客機執飛，於今天清晨6點41分從桃園機場出發，ZIPAIR執行長深田康裕也親自到場迎接首批旅客。ZIPAIR品牌精神為「Style × Low-cost」，將時尚設計融入航空服務，打破傳統低成本航空的既有印象。

ZIPAIR表示，首航班機ZG-782特別配置18席可完全躺平的商務艙，寬敞的經濟艙座位、全航段免費Wi-Fi以及1件30公斤托運與1件7公斤手提行李額度，高CP值的票價也能擁有便利與舒適，本次推出的雙十連假包機，座位於短時間內就全數售罄。

ZIPAIR指出，目前已營運東京成田機場直飛夏威夷航線，並逐步擴展至洛杉磯、舊金山、聖荷西、溫哥華、西雅圖與檀香山等北美主要航點，構築完善的跨太平洋飛航網。若未來自台灣開闢定期航班，台灣旅客將能透過東京成田輕鬆銜接北美各大城市，ZIPAIR將成為唯一能提供北美轉機服務的低成本航空。