統一「翻轉布丁」實品曝光 7-ELEVEN宣布：動作慢就搶不到

聯合新聞網／ 綜合報導
7-ELEVEN便利商店曝光全新限量商品「統一翻轉布丁」。 圖／取自Threads@7eleventw
7-ELEVEN便利商店曝光全新限量商品「統一翻轉布丁」。 圖／取自Threads@7eleventw

經典甜點掀起新話題！7-ELEVEN便利商店今（8）日於Threads官方帳號宣布，全新「統一翻轉布丁」將於10月13日起在全台門市限量開賣，強調「動作慢就搶不到」並貼出實體商品照片，更問「你是布丁派還是丁布派？」，消息一出立刻引發網友熱議。這款原本只是愚人節惡搞登場的話題商品，終於變成真實甜點，掀起甜食控搶購風潮。

綜合網路流傳的門市業者內部消息指出，「統一翻轉布丁」（簡稱「丁布」）將自10月13日起至11月2日限時販售，全台總量僅52萬顆，並推出單款3入組合（建議售價54元）與「翻轉布丁＋經典布丁」6入組合（優惠價75元）。與傳統布丁最大不同的是，這次的甜點將焦糖放在上層、布丁本體在下層，呈現「翻轉」設計，讓不少消費者直呼「童年願望成真」。

7-ELEVEN在Threads上以一句「一絲不苟有布丁，丁布有夠不思議」宣布消息後，短短數小時就吸引大量分享與留言。不少人回想起去（2024）年官網的愚人節「惡搞布丁」活動，文宣故意標註「4月1日限定，沒有上市」，沒想到官方竟將創意變為現實商品。有業者透露，部分門市甚至提前出現預購詢問潮，顯示市場反應熱烈。也有店員向消費者透露，每家店每日可進貨數量有限，進一步加劇搶購氣氛。

還有人把官方照片放大來看，比較兩者包裝，品名多了標註「翻轉布丁」，熱量只多了13大卡，糖則是多了11.9公克。

支持派網友興奮表示，「焦糖派狂喜，終於等到了！」、「世界終於瘋成我想要的樣子」，也有網友笑說「小時候的願望終於實現」。另一方面，也有人抱持懷疑態度「這是真的嗎？不是愚人節玩笑？」、「店員說一天只能進貨9顆，要搶真的得早起」。還有不少人分享「搶購攻略」，呼籲大家「開店就去衝」、「快敲你家樓下小7」。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

