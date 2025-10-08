快訊

取締違停反遭撞！警開槍擊斃女乘客「得國賠逾700萬」 高院逆轉判免賠

經典動畫《獅子王》在台代工？宏廣撐起「東方迪士尼」 1場豪賭成財務惡夢

諾貝爾化學獎出爐！3學者共享殊榮 表彰「金屬有機骨架」貢獻

26春夏巴黎時裝周／Matthieu Blazy歸零重啟 香奈兒宇宙揭幕新紀年

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
香奈兒藝術總監Matthieu Blazy於巴黎時裝周發表接掌品牌後的首個系列。圖／香奈兒提供
香奈兒藝術總監Matthieu Blazy於巴黎時裝周發表接掌品牌後的首個系列。圖／香奈兒提供

香奈兒（Chanel）藝術總監Matthieu Blazy的首個系列，無疑是整個時尚界翹首以盼的歷史性時刻，也被他視為一場超越時空的對話與從愛之中迸發出的自由精神體現。

「香奈兒根植於愛。現代時尚的誕生源自一段愛情故事，這正是我認為最美的地方。它超越時空，象徵自由 —— 由嘉柏麗香奈兒爭取並體現於時裝之中的自由。」Matthieu Blazy在秀後接受媒體訪問時表示被創辦人嘉柏麗香奈兒（Gabrielle Chanel）的革命精神深深吸引，因此他在創作之際回歸品牌的核心起點。這場秀，正是Matthieu Blazy與嘉柏麗香奈兒之間，圍繞著愛、自由與時光展開的三段篇章對話。

●超現實場景中展開跨時空的對話

這場時裝周壓軸大秀回到香奈兒最熟悉的巴黎大皇宮（Grand Palais），著名的玻璃帷幕下，看秀的賓客彷彿走進一座象徵香奈兒宇宙的天文館，巨大的行星光球懸浮其中，繽紛的球體倒映在鋪有彩色紋理的黑色鏡面地板上，營造出如夢似幻的超現實氛圍。Blazy在受訪時也解釋，將秀場打造成一個宇宙，象徵一場超越時空侷限的對話，希望透過普世認同的美與情感，傳達香奈兒女士自由與無邊界的著裝精神。

Matthieu Blazy選擇做為起點的，是一套傳統的灰色男士襯衫與長褲。他在嘉柏麗香奈兒向摯愛卡培男孩（Boy Capel）借穿服裝的故事中得到啟發，並從中感受到品牌的「矛盾美學」：透過男裝元素展現女性魅力的手法。他與當時那件襯衫的訂製專門店Charvet合作，打造出寬鬆的白色燕尾襯衫搭配弧形黑裙、或以裁短的條紋男襯衫配上覆滿羽毛流蘇的緋紅禮服。這些襯衫在忠實保留傳統男士襯衫比例的同時，透過香奈兒鍊帶元素增添份量。

陽剛風格的西裝外套，採用精緻合身的剪裁卻帶有玩趣的不收邊處理，並且利用方肩或圓肩的結構演繹剛柔並濟的風格。品牌經典的斜紋軟呢套裝 – 原本也是源自於蘇格蘭冬日男性戶外活動時的穿著 – 則經過改良與重新演繹，有的在廓形上更為大膽自由、有的格紋變成透明薄紗圖案、有的則巧妙地以編織刺繡的方式呈現視覺錯覺、還有的以鏤空的crochet手法重新演繹，甚至搭配對比鮮明的真絲印花內襯，把香奈兒古典的元素變成輕鬆能融入當代女性衣櫥的時髦單品。

●回歸初心的自由氣息 自在著裝的呼吸感

而這種重新解構經典元素、與時俱進的服飾，也扣緊了Blazy與香奈兒女士對話的另一大主題：日常（LE JOUR） -- 他希望服飾能流露出優雅質感、舒適自在，彷彿歷經代代傳承與反覆使用。例如一開場就成為目光焦點的2.55包，經揉壓處理，看起來是被曾祖母擁有、經歷幾代傳承，充滿歷史、情感和溫度。經解構的菱格包去掉鏈帶，以內襯的勃艮第紅皮革製作。

揉皺的山茶花融入針織絲綢套裝中，當代感的經典斜紋軟呢則帶有毛邊或綴以刺繡細節，香奈兒女士幸運符「麥穗」以具象或抽象的形式恣意妝點系列服飾，而幾何感十足的黑白線條，透過流動服貼的針織絲綢呈現，呼應了裝飾藝術（Art Deco）的風格與香奈兒的包裝美學。

而這些服裝上的主題，其實最終直指的是香奈兒風格的「普世魅力」（L'UNIVERSEL）：風靡全球，並持續向未來延伸。自由，對Blazy來說，是一種不受拘束的風格與打破界線的混搭美學。外套的剛毅剪裁因此線條變得柔和圓潤；真絲材質垂墜流動、曲線柔美、扭結成型；充滿活力的針織品貫穿日裝與晚裝，鬆弛的低腰廓形、能行動自如的過膝長裙，體現了這種自在不受拘束的著裝感。壓軸登場的模特兒Awar Odhiang身穿背部開衩象牙白絲質T恤搭配覆滿羽毛彩花的禮裙，與Matthieu Blazy以輕鬆歡欣的步伐謝幕，象徵香奈兒成功進入全新的軌道。

這場歷史性的首秀星光熠熠，包括品牌大使桂綸鎂、小松菜奈、BLACKPINK的Jennie、周迅、新任品牌大使Ayo Edebiri、妮可基嫚（Nicole Kidman）、蒂妲絲雲頓（Tilda Swinton）、佩德羅帕斯卡（Pedro Pascal）、瑪格羅比（Margot Robbie）、潘妮洛普克魯茲（Penélope Cruz）等人均到場看秀。

開場造型是一套短版外套的格紋羊毛褲裝，靈感來自創辦人嘉柏麗香奈兒穿男友服飾的習慣。圖／香奈兒提供
開場造型是一套短版外套的格紋羊毛褲裝，靈感來自創辦人嘉柏麗香奈兒穿男友服飾的習慣。圖／香奈兒提供
妮可基嫚出席香奈兒2026春夏系列大秀。圖／香奈兒提供
妮可基嫚出席香奈兒2026春夏系列大秀。圖／香奈兒提供
香奈兒女士鍾愛的麥穗元素，以具象的金色刺繡形式妝點上衣。圖／香奈兒提供
香奈兒女士鍾愛的麥穗元素，以具象的金色刺繡形式妝點上衣。圖／香奈兒提供
蒂妲史雲頓與佩德羅帕斯卡出席香奈兒2026春夏系列大秀。圖／香奈兒提供
蒂妲史雲頓與佩德羅帕斯卡出席香奈兒2026春夏系列大秀。圖／香奈兒提供
周迅出席香奈兒2026春夏系列大秀。圖／香奈兒提供
周迅出席香奈兒2026春夏系列大秀。圖／香奈兒提供
桂綸鎂出席香奈兒2026春夏系列大秀。圖／香奈兒提供
桂綸鎂出席香奈兒2026春夏系列大秀。圖／香奈兒提供
壓軸登場的Awar Odhiang身穿背部開衩的象牙白絲質T恤，搭配覆滿羽毛彩花的禮服裙。圖／香奈兒提供
壓軸登場的Awar Odhiang身穿背部開衩的象牙白絲質T恤，搭配覆滿羽毛彩花的禮服裙。圖／香奈兒提供
香奈兒藝術總監Matthieu Blazy於巴黎時裝周發表接掌品牌後的首個系列。圖／香奈兒提供
香奈兒藝術總監Matthieu Blazy於巴黎時裝周發表接掌品牌後的首個系列。圖／香奈兒提供
Jennie出席香奈兒2026春夏系列大秀。圖／香奈兒提供
Jennie出席香奈兒2026春夏系列大秀。圖／香奈兒提供
蒂妲史雲頓與潘尼洛普克魯茲出席香奈兒2026春夏系列大秀。圖／香奈兒提供
蒂妲史雲頓與潘尼洛普克魯茲出席香奈兒2026春夏系列大秀。圖／香奈兒提供
巧玩視覺效果的滾邊風衣洋裝。圖／香奈兒提供
巧玩視覺效果的滾邊風衣洋裝。圖／香奈兒提供
小松菜奈出席香奈兒2026春夏系列大秀。圖／香奈兒提供
小松菜奈出席香奈兒2026春夏系列大秀。圖／香奈兒提供
斜紋軟呢套裝在保有經典元素的同時，以低腰的一片裙形式增添年輕感，搭配壓扁的金質2.55包。圖／香奈兒提供
斜紋軟呢套裝在保有經典元素的同時，以低腰的一片裙形式增添年輕感，搭配壓扁的金質2.55包。圖／香奈兒提供
香奈兒經典的斜紋軟呢套裝，以透明材質和圖案的方式玩味演變。圖／香奈兒提供
香奈兒經典的斜紋軟呢套裝，以透明材質和圖案的方式玩味演變。圖／香奈兒提供
竇靖童出席香奈兒2026春夏系列大秀。圖／香奈兒提供
竇靖童出席香奈兒2026春夏系列大秀。圖／香奈兒提供
桂綸鎂出席香奈兒2026春夏系列大秀。圖／香奈兒提供
桂綸鎂出席香奈兒2026春夏系列大秀。圖／香奈兒提供
經過揉壓處理的2.55包款成為社群上備受討論的熱門配件。圖／香奈兒提供
經過揉壓處理的2.55包款成為社群上備受討論的熱門配件。圖／香奈兒提供
裝飾大量羽毛的外套廓形誇張，搭配收窄的針織過膝裙，為套裝注入運動感。圖／香奈兒提供
裝飾大量羽毛的外套廓形誇張，搭配收窄的針織過膝裙，為套裝注入運動感。圖／香奈兒提供
佩德羅帕斯卡與瑪格羅比出席香奈兒2026春夏系列大秀。圖／香奈兒提供
佩德羅帕斯卡與瑪格羅比出席香奈兒2026春夏系列大秀。圖／香奈兒提供
經典斜紋軟呢套裝改成腰線放低的寬鬆洋裝搭配外套，裙擺以不收邊的方式處理。圖／香奈兒提供
經典斜紋軟呢套裝改成腰線放低的寬鬆洋裝搭配外套，裙擺以不收邊的方式處理。圖／香奈兒提供
看似為不收邊的斜紋軟呢套裝套裝，其實是以珠繡的方式在下擺裝飾流蘇。圖／香奈兒提供
看似為不收邊的斜紋軟呢套裝套裝，其實是以珠繡的方式在下擺裝飾流蘇。圖／香奈兒提供
由香奈兒與歷史悠久的法國襯衫訂製專門店Charvet共同打造的襯衫以香奈兒鍊帶元素增添份量，同時忠實保留傳統男士襯衫的比例標準。圖／香奈兒提供
由香奈兒與歷史悠久的法國襯衫訂製專門店Charvet共同打造的襯衫以香奈兒鍊帶元素增添份量，同時忠實保留傳統男士襯衫的比例標準。圖／香奈兒提供
裁短的男士條文襯衫，搭配覆滿羽毛流蘇的緋紅禮服。圖／香奈兒提供
裁短的男士條文襯衫，搭配覆滿羽毛流蘇的緋紅禮服。圖／香奈兒提供
放低的腰線和過膝的寬鬆長裙組成本季服裝的主要輪廓。圖／香奈兒提供
放低的腰線和過膝的寬鬆長裙組成本季服裝的主要輪廓。圖／香奈兒提供
以crochet方式重新詮釋的經典套裝。圖／香奈兒提供
以crochet方式重新詮釋的經典套裝。圖／香奈兒提供

香奈兒 品牌 巴黎

延伸閱讀

雪梨豪車撞人案／楊蘭蘭奢華遭起底 柴犬也穿用LV、Celine

妮可基嫚婚變首露面！左手無名指沒婚戒　母女罕同框掀暴動

中職／季末宇宙邦怎麼輸？ 6連勝強勢收尾追平球團史紀錄

李翊君小巨蛋開唱全家總動員！檢場現身盯場 香奈兒變貼身秘書

相關新聞

26春夏巴黎時裝周／Matthieu Blazy歸零重啟 香奈兒宇宙揭幕新紀年

香奈兒（Chanel）藝術總監Matthieu Blazy的首個系列，無疑是整個時尚界翹首以盼的歷史性時刻，也被他視為一...

微風信義三館周年慶16日開跑 重磅宣布全球百貨首位AI大使

微風集團第二波周年慶將於16日開跑，本次信義三館微風信義、松高與南山共同展開為期18天的周年慶檔期，加上先前已開跑的微風...

迎百貨周年慶 HAPPY GO兌點、累點抽Switch 2與星宇東京雙人機票

迎接第4季消費旺季，HAPPY GO串聯遠東集團會員點數生態圈，推出跨通路、跨域多重回饋活動，即日起至12月31日於全通...

大巨蛋秀泰影城開幕倒數 頂級旗艦規格打造最多特殊影廳

台北大巨蛋各區域陸續啟用後，大巨蛋秀泰影城也即將見客，影城將於10月9日開放預售部分場次，10月17日啟動試營運，並於1...

微風新任品牌大使亮相超驚喜 全球百貨首位AI代言人誕生

微風信義區3店微風信義、微風松高、微風南山周年慶將於10月16日起至11月3日展開。同時，微風也亮相新任微風大使「Sva...

「大耳狗、布丁狗、帕恰狗」3狗天團來了！7-ELEVEN推「Moleskine×Sanrio夢幻聯名」集點活動

義大利百年筆記本品牌Moleskine首度攜手三麗鷗，集結最受粉絲喜愛的「三狗天團」—大耳狗、布丁狗、帕恰狗，推出一系列...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。