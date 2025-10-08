26春夏巴黎時裝周／Matthieu Blazy歸零重啟 香奈兒宇宙揭幕新紀年

香奈兒（Chanel）藝術總監Matthieu Blazy的首個系列，無疑是整個時尚界翹首以盼的歷史性時刻，也被他視為一場超越時空的對話與從愛之中迸發出的自由精神體現。

「香奈兒根植於愛。現代時尚的誕生源自一段愛情故事，這正是我認為最美的地方。它超越時空，象徵自由 —— 由嘉柏麗香奈兒爭取並體現於時裝之中的自由。」Matthieu Blazy在秀後接受媒體訪問時表示被創辦人嘉柏麗香奈兒（Gabrielle Chanel）的革命精神深深吸引，因此他在創作之際回歸品牌的核心起點。這場秀，正是Matthieu Blazy與嘉柏麗香奈兒之間，圍繞著愛、自由與時光展開的三段篇章對話。

●超現實場景中展開跨時空的對話

這場時裝周壓軸大秀回到香奈兒最熟悉的巴黎大皇宮（Grand Palais），著名的玻璃帷幕下，看秀的賓客彷彿走進一座象徵香奈兒宇宙的天文館，巨大的行星光球懸浮其中，繽紛的球體倒映在鋪有彩色紋理的黑色鏡面地板上，營造出如夢似幻的超現實氛圍。Blazy在受訪時也解釋，將秀場打造成一個宇宙，象徵一場超越時空侷限的對話，希望透過普世認同的美與情感，傳達香奈兒女士自由與無邊界的著裝精神。

Matthieu Blazy選擇做為起點的，是一套傳統的灰色男士襯衫與長褲。他在嘉柏麗香奈兒向摯愛卡培男孩（Boy Capel）借穿服裝的故事中得到啟發，並從中感受到品牌的「矛盾美學」：透過男裝元素展現女性魅力的手法。他與當時那件襯衫的訂製專門店Charvet合作，打造出寬鬆的白色燕尾襯衫搭配弧形黑裙、或以裁短的條紋男襯衫配上覆滿羽毛流蘇的緋紅禮服。這些襯衫在忠實保留傳統男士襯衫比例的同時，透過香奈兒鍊帶元素增添份量。

陽剛風格的西裝外套，採用精緻合身的剪裁卻帶有玩趣的不收邊處理，並且利用方肩或圓肩的結構演繹剛柔並濟的風格。品牌經典的斜紋軟呢套裝 – 原本也是源自於蘇格蘭冬日男性戶外活動時的穿著 – 則經過改良與重新演繹，有的在廓形上更為大膽自由、有的格紋變成透明薄紗圖案、有的則巧妙地以編織刺繡的方式呈現視覺錯覺、還有的以鏤空的crochet手法重新演繹，甚至搭配對比鮮明的真絲印花內襯，把香奈兒古典的元素變成輕鬆能融入當代女性衣櫥的時髦單品。

●回歸初心的自由氣息 自在著裝的呼吸感

而這種重新解構經典元素、與時俱進的服飾，也扣緊了Blazy與香奈兒女士對話的另一大主題：日常（LE JOUR） -- 他希望服飾能流露出優雅質感、舒適自在，彷彿歷經代代傳承與反覆使用。例如一開場就成為目光焦點的2.55包，經揉壓處理，看起來是被曾祖母擁有、經歷幾代傳承，充滿歷史、情感和溫度。經解構的菱格包去掉鏈帶，以內襯的勃艮第紅皮革製作。

揉皺的山茶花融入針織絲綢套裝中，當代感的經典斜紋軟呢則帶有毛邊或綴以刺繡細節，香奈兒女士幸運符「麥穗」以具象或抽象的形式恣意妝點系列服飾，而幾何感十足的黑白線條，透過流動服貼的針織絲綢呈現，呼應了裝飾藝術（Art Deco）的風格與香奈兒的包裝美學。

而這些服裝上的主題，其實最終直指的是香奈兒風格的「普世魅力」（L'UNIVERSEL）：風靡全球，並持續向未來延伸。自由，對Blazy來說，是一種不受拘束的風格與打破界線的混搭美學。外套的剛毅剪裁因此線條變得柔和圓潤；真絲材質垂墜流動、曲線柔美、扭結成型；充滿活力的針織品貫穿日裝與晚裝，鬆弛的低腰廓形、能行動自如的過膝長裙，體現了這種自在不受拘束的著裝感。壓軸登場的模特兒Awar Odhiang身穿背部開衩象牙白絲質T恤搭配覆滿羽毛彩花的禮裙，與Matthieu Blazy以輕鬆歡欣的步伐謝幕，象徵香奈兒成功進入全新的軌道。

這場歷史性的首秀星光熠熠，包括品牌大使桂綸鎂、小松菜奈、BLACKPINK的Jennie、周迅、新任品牌大使Ayo Edebiri、妮可基嫚（Nicole Kidman）、蒂妲絲雲頓（Tilda Swinton）、佩德羅帕斯卡（Pedro Pascal）、瑪格羅比（Margot Robbie）、潘妮洛普克魯茲（Penélope Cruz）等人均到場看秀。