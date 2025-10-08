微風信義三館周年慶16日開跑 重磅宣布全球百貨首位AI大使
微風集團第二波周年慶將於16日開跑，本次信義三館微風信義、松高與南山共同展開為期18天的周年慶檔期，加上先前已開跑的微風廣場與微風南京，看好多個連假帶動買氣提升，微風全台六館業績挑戰58億元。另外本次周慶，微風推出另一個大亮點，宣布全球百貨首位AI大使Svasti正式亮相，邁向智慧時尚新世代。
今年前八個月微風業績成長3%，精品也有1.5%的成長，在今年景氣市況衰微下，微風加碼最高回饋達30％，期望帶動業績逐步升溫。微風指出，首波周年慶已達業績目標，而信義館的預購成績也相當不錯，在10月多個連假帶動、新品牌進駐下，業績表現有望超過預期。
微風今年下半年28家全新品牌進駐，微風信義全新進駐法國高級香氛GUERLAIN，為全球首間藝術沙龍高訂香氛色彩概念精品店、網羅全球超過20個精品童裝品牌的baby MADISON、日本精緻珠寶品牌AHKAH、饗賓旗下頂級鐵板料理旨醞、臺北時裝周選品店TPEFW Select Shop，微風南山也全新開幕Max Mara旗艦店、結合高品質材料與精湛工藝的精品包品牌RABEANCO等。
微風表示，本次新引進的AI大使Svasti歷經團隊兩個月時間打造，名字源自梵文，意指「幸運、安好的存在」，是一位19歲法國女孩，身高172公分、體重52公斤，熱愛跳舞、K-pop及台灣文化，未來Svasti將陸續參與微風集團以及其他多項重磅企劃，包括：時尚封面拍攝、形象廣告及大型時尚活動等，將以嶄新的AI視覺魅力，帶領百貨業走向嶄新篇章。
周年慶期間，微風積點禮遇會員於指定區域單筆消費達指定門檻即可獲得相應的會員點數：高級珠寶滿30,000元送15,000點（$1,500），國際精品滿10,000元送10,000點（$1,000），流行名品、飾品滿5,000元送5,000點（$500），香氛保養、運動名品滿3,000元送3,000點（$300）。首六日還有微風聯名卡加碼，只要在16日至21日使用微風聯名卡於各館當日單筆消費達指定區域門檻，再加贈1,000點（＄100）。
