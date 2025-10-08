微風信義三館周年慶16日開跑 重磅宣布全球百貨首位AI大使

微風集團第二波周年慶將於16日開跑，本次信義三館微風信義、松高與南山共同展開為期18天的周年慶檔期，加上先前已開跑的微風廣場與微風南京，看好多個連假帶動買氣提升，微風全台六館業績挑戰58億元。另外本次周慶，微風推出另一個大亮點，宣布全球百貨首位AI大使Svasti正式亮相，邁向智慧時尚新世代。

今年前八個月微風業績成長3%，精品也有1.5%的成長，在今年景氣市況衰微下，微風加碼最高回饋達30％，期望帶動業績逐步升溫。微風指出，首波周年慶已達業績目標，而信義館的預購成績也相當不錯，在10月多個連假帶動、新品牌進駐下，業績表現有望超過預期。

微風今年下半年28家全新品牌進駐，微風信義全新進駐法國高級香氛GUERLAIN，為全球首間藝術沙龍高訂香氛色彩概念精品店、網羅全球超過20個精品童裝品牌的baby MADISON、日本精緻珠寶品牌AHKAH、饗賓旗下頂級鐵板料理旨醞、臺北時裝周選品店TPEFW Select Shop，微風南山也全新開幕Max Mara旗艦店、結合高品質材料與精湛工藝的精品包品牌RABEANCO等。

微風表示，本次新引進的AI大使Svasti歷經團隊兩個月時間打造，名字源自梵文，意指「幸運、安好的存在」，是一位19歲法國女孩，身高172公分、體重52公斤，熱愛跳舞、K-pop及台灣文化，未來Svasti將陸續參與微風集團以及其他多項重磅企劃，包括：時尚封面拍攝、形象廣告及大型時尚活動等，將以嶄新的AI視覺魅力，帶領百貨業走向嶄新篇章。