迎百貨周年慶 HAPPY GO兌點、累點抽Switch 2與星宇東京雙人機票

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
助攻百貨周年慶，HAPPY GO點點成金2兌1打造快樂驚喜兌點之旅。圖／鼎鼎聯合行銷提供
助攻百貨周年慶，HAPPY GO點點成金2兌1打造快樂驚喜兌點之旅。圖／鼎鼎聯合行銷提供

迎接第4季消費旺季，HAPPY GO串聯遠東集團會員點數生態圈，推出跨通路、跨域多重回饋活動，即日起至12月31日於全通路兌點，就有機會抽中Switch 2瑪利歐賽車世界主機組。HAPPY GO同步助攻遠東百貨周年慶，凡於遠東百貨、遠東SOGO百貨、遠東巨城購物中心及TheMall遠企購物中心單筆消費滿1,000元並成功累點，即可抽星宇航空東京雙人機票。

HAPPY GO擁有全球近百萬累兌點通路，提供線上線下多元回饋。會員可於HAPPY GO App兌換專區使用200點兌換遠東百貨「100元電子紅利券」，新客首次兌換再贈30點，周年慶期間單筆消費滿萬元還可抽1,000點。

此外，HAPPY GO App於10/10、11/11及12/12「Double Day」推出「10點兌」驚喜活動，鑽點會員可兌200元百貨即享券、金點會員可兌100元百貨即享券、銀點會員享50元超商購物金、銅點會員享25元超商購物金。所有會員皆可參與「10點兌10,000點」抽獎，享點數千倍放大機會。

HAPPY GO Pay也同步祭出周年慶「10倍贈」優惠，於指定通路含遠東百貨、遠東SOGO百貨、遠東巨城購物中心、TheMall遠企購物中心、SOGOplus線上購物及遠東Garden City，首4日使用HAPPY GO Pay付款即可享點數10倍回饋。HAPPY GO持續透過跨通路整合，讓點數發揮最大價值，打造更聰明、更快樂的消費體驗。

年底前於HAPPY GO全通路兌點，即可抽Switch 2瑪利歐賽車世界主機組。圖／鼎鼎聯合行銷提供
年底前於HAPPY GO全通路兌點，即可抽Switch 2瑪利歐賽車世界主機組。圖／鼎鼎聯合行銷提供

百貨 周年慶 Switch2 SOGO 遠百

