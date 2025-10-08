大巨蛋秀泰影城開幕倒數 頂級旗艦規格打造最多特殊影廳

快訊

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
大巨蛋秀泰影城將於10月9日開放預售部分場次，10月17日啟動試營運，並於10月28日正式開幕。圖／秀泰影城提供
台北大巨蛋各區域陸續啟用後，大巨蛋秀泰影城也即將見客，影城將於10月9日開放預售部分場次，10月17日啟動試營運，並於10月28日正式開幕。此據點為秀泰集團旗下最頂級旗艦規格，影城總投資金額高達4億元、佔地超過3千坪，主打全台最多特殊影廳、最頂級設備與獨家美學設計。

大巨蛋秀泰影城進駐台北大巨蛋園區影城棟2至5樓，總樓地板面積達3,000坪，設有14座影廳、1,750席座位。其中包含全台獨家的ULTRA 4DX、SCREENX，以及Dolby Vision + Atmos三大高規格特殊影廳，再加上全球首創的Remmi Chair影廳，合計7座特殊影廳，為全台最多。呈現多面環景的包覆感、4DX動態座椅的體感、Dolby Vision+ Atmos帶來的對比與全景聲沉浸音效。

在空間設計與觀影舒適度上，Remmi Chair影廳採用芬蘭設計大師Yrjö Kukkapuro經典設計的人體工學椅，全球首度應用於戲院座席，從椅背弧度、支撐角度到材質選用，都以「長時間舒適觀影」為出發點。

此外，全影城採用Harman專業劇院級音響系統，透過精準調校與建築聲學設計，主打讓細微的音效都能真實呈現，猶如親臨現場的沉浸式體驗。

為慶祝開幕，影城將於開幕前10月27日推出一日限定半價體驗活動，邀請影迷搶先體驗最新科技影廳魅力。

大巨蛋秀泰影城投資金額達4億元，打造14座影廳，有7座為特殊影廳。圖／秀泰影城提供
大巨蛋秀泰影城投資金額達4億元，打造14座影廳，有7座為特殊影廳。圖／秀泰影城提供
大巨蛋秀泰影城投資金額達4億元，打造14座影廳，有7座為特殊影廳。圖／秀泰影城提供
大巨蛋秀泰影城投資金額達4億元，打造14座影廳，有7座為特殊影廳。圖／秀泰影城提供

