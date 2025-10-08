快訊

末日將至？富爸爸作者清崎：快增持「四種資產」美元儲戶是輸家

「董娘回家了！」 失聯16天 砂石場員工挖到老闆娘遺體

進駐北士科卡關 經濟部長龔明鑫：輝達稱「不排除其他地方」

微風新任品牌大使亮相超驚喜 全球百貨首位AI代言人誕生

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
微風亮相新任微風大使「Svasti」，是微風首位、也是全球百貨第一位AI代言人。圖／微風提供
微風亮相新任微風大使「Svasti」，是微風首位、也是全球百貨第一位AI代言人。圖／微風提供

微風信義區3店微風信義、微風松高、微風南山周年慶將於10月16日起至11月3日展開。同時，微風也亮相新任微風大使「Svasti」，為年僅19歲的混血時尚模特兒，目前正在巴黎時裝周工作，當現場媒體都在注意這位微風大使獨特的美貌與氣質時，此時，微風策略長廖曉喬卻宣布，「這是微風首位、也是全球百貨第一位AI代言人」，引起現場一陣陣驚呼，因為這位AI代言人實在是太擬真。

AI運用越來越多元，微風也決定讓AI演算法有不一樣的呈現。Svasti，這位來自法國的混血模特兒臉上有著明顯卻可愛的雀斑，也透過影片自我介紹展現靈動的氣質。向來喜歡欣賞美麗事物的廖曉喬承認，這位AI代言人就是她心中的理想型呈現，要有雀斑、厚唇、自己的內心也是19歲。為了將首位AI代言人生動靈活呈現，微風直至活動前一晚，都還在調整人物細節。

而擁有藝人經紀部的微風，也將Svasti簽入旗下藝人經紀約，甚至已經開始幫她尋覓適合的工作，未來也可以AI模特兒的身份接下工作。廖曉喬表示，目前先專注在Svasti的塑造養成上，未來不排除有其他AI夥伴的誕生。

回到周年慶，信義商圈百貨周年慶大戰包括微風信義3店、新光三越信義4店、遠百A13都同時選在10月16日展開，帶來周年慶購物熱潮。微風3店下半年引進28家全新品牌進駐參戰周年慶。微風信義有法國嬌蘭全球首間藝術沙龍高訂香氛色彩概念店、輕奢女裝ba&sh、複合式精品童裝BABY MADISON、風格戶外品牌The North Face；微風南山引進韓國休閒潮流品牌COVERNAT、實用風格包款品牌RABEANCO、沙拉輕食吃到飽餐廳Fundamental等。

這次周年慶首6日推出最高達30%專屬回饋，消費滿1萬元除了有機會抽中黑眼豆豆Black Eyed Peas 2025亞洲巡迴演唱會雙人門票，還有機會獲得價值85,000元的Solaire三天兩夜天際塔尊爵雙人套房。

微風亮相新任微風大使「Svasti」，是微風首位、也是全球百貨第一位AI代言人。圖／微風提供
微風亮相新任微風大使「Svasti」，是微風首位、也是全球百貨第一位AI代言人。圖／微風提供
微風信義新櫃，GUERLAIN嬌蘭全球首間藝術沙龍高訂香氛色彩概念店。圖／微風提供
微風信義新櫃，GUERLAIN嬌蘭全球首間藝術沙龍高訂香氛色彩概念店。圖／微風提供
微風信義新櫃，The North Face。圖／微風提供
微風信義新櫃，The North Face。圖／微風提供
微風南山新櫃，RABEANCO。圖／微風提供
微風南山新櫃，RABEANCO。圖／微風提供

微風南山 周年慶 品牌

延伸閱讀

新竹大遠百周年慶預購開跑 挑戰10億業績

百貨周年慶遇上中秋連假人潮串連 這些熱銷榜單你也入手了嗎？

新光三越周年慶第一天群喊「南西尚勇」激情開場 首日業績要衝5億

新光三越南西周年慶開跑 吳東昇帶頭買3C、首日業績拚5億元

相關新聞

微風新任品牌大使亮相超驚喜 全球百貨首位AI代言人誕生

微風信義區3店微風信義、微風松高、微風南山周年慶將於10月16日起至11月3日展開。同時，微風也亮相新任微風大使「Sva...

「大耳狗、布丁狗、帕恰狗」3狗天團來了！7-ELEVEN推「Moleskine×Sanrio夢幻聯名」集點活動

義大利百年筆記本品牌Moleskine首度攜手三麗鷗，集結最受粉絲喜愛的「三狗天團」—大耳狗、布丁狗、帕恰狗，推出一系列...

26春夏巴黎時裝周／圍裙、荷花葉與錯視 Miu Miu少女的服裝家家酒

2026春夏巴黎時裝周期間，Miu Miu日前發表了本季服裝。大秀邀請多位明星名人出席看秀，包含「妙麗」艾瑪華森、泰星C...

「全家」鮮蛋晉升億元俱樂部！超商首賣「牧場直送生食鮮蛋」 這款衛生紙限時5天「買1送2」

根據農業部調查顯示，台灣每人年均食用雞蛋量超過350顆，「天天一顆蛋」已是常態，全家便利商店搶攻小家戶「蛋蛋商機」，推出...

春浪音樂節20周年全陣容揭曉！蘇打綠、張震嶽、馬思唯三日限定豪華卡司壓軸登場

2025 春浪音樂節迎來20周年重要里程碑，本次由TOYOTA冠名贊助，將於10月31日至11月2日台中森渼原盛大舉行。春浪以「最療癒音樂節」為願景，完整卡司陣容正式揭曉，最終演出壓軸名單再次帶來跨世代與跨領域的驚喜組合！

BLACKPINK快閃店降臨台北大巨蛋 限時5天登場推出台北專屬限定禮

BLACKPINK將於2025年10月18、19日二度登上高雄世運主場館，舉辦《BLACKPINK WORLD TOUR...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。