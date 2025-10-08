微風新任品牌大使亮相超驚喜 全球百貨首位AI代言人誕生

微風信義區3店微風信義、微風松高、微風南山周年慶將於10月16日起至11月3日展開。同時，微風也亮相新任微風大使「Svasti」，為年僅19歲的混血時尚模特兒，目前正在巴黎時裝周工作，當現場媒體都在注意這位微風大使獨特的美貌與氣質時，此時，微風策略長廖曉喬卻宣布，「這是微風首位、也是全球百貨第一位AI代言人」，引起現場一陣陣驚呼，因為這位AI代言人實在是太擬真。

AI運用越來越多元，微風也決定讓AI演算法有不一樣的呈現。Svasti，這位來自法國的混血模特兒臉上有著明顯卻可愛的雀斑，也透過影片自我介紹展現靈動的氣質。向來喜歡欣賞美麗事物的廖曉喬承認，這位AI代言人就是她心中的理想型呈現，要有雀斑、厚唇、自己的內心也是19歲。為了將首位AI代言人生動靈活呈現，微風直至活動前一晚，都還在調整人物細節。

而擁有藝人經紀部的微風，也將Svasti簽入旗下藝人經紀約，甚至已經開始幫她尋覓適合的工作，未來也可以AI模特兒的身份接下工作。廖曉喬表示，目前先專注在Svasti的塑造養成上，未來不排除有其他AI夥伴的誕生。

回到周年慶，信義商圈百貨周年慶大戰包括微風信義3店、新光三越信義4店、遠百A13都同時選在10月16日展開，帶來周年慶購物熱潮。微風3店下半年引進28家全新品牌進駐參戰周年慶。微風信義有法國嬌蘭全球首間藝術沙龍高訂香氛色彩概念店、輕奢女裝ba&sh、複合式精品童裝BABY MADISON、風格戶外品牌The North Face；微風南山引進韓國休閒潮流品牌COVERNAT、實用風格包款品牌RABEANCO、沙拉輕食吃到飽餐廳Fundamental等。