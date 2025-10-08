汐止遠雄廣場10周年慶 滿額來店禮送手沖咖啡壺

快訊

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
新北市汐止iFG遠雄廣場今天宣布「10th生日慶」優惠活動內容，並展示2款來店禮。記者邱瑞杰／攝影
新北市汐止iFG遠雄廣場今天宣布「10th生日慶」優惠活動內容，並展示2款來店禮。記者邱瑞杰／攝影

新北市汐止iFG遠雄廣場今宣布「10th生日慶」活動內容，除了商品優惠，17、18日滿額來店禮是手沖咖啡壺。遠雄廣場總經理曾玉鳳說，迎接10周年不計成本挑選來店禮，希望送給喜歡遠雄廣場的好朋友，相信很多人會喜歡。

曾玉鳳說，過去10年面對疫情等市場變化，遠雄廣場從來沒有停下進步的腳步，持續不斷的為在地的好朋友或會員們，精心挑選最好跟最適合的商品，服務更多愛護遠雄廣場的消費者，並在10周年生日慶端出最好、最優惠的商品跟優惠，包含來店禮。

她說，今年有美國關稅問題，加上電費已經漲了兩年，在這麼多紛紛擾擾的狀況下，消費者非常精打細算。遠雄廣場今年1到9月的業績，仍較去年同期有超過兩成的成長，這是遠雄廣場持續不斷努力，為顧客引進更多新商品的動力。

曾玉鳳表示，遠雄廣場是社區型商場，跟一般城市的精品商場不太一樣。遠雄廣場的出發點，是先以服務在地、區域型的會員或住戶，所以選出來的品牌，會比較符合在地需求。遠雄廣場每個月還會辦兩個場在地活動，不只經營商場，也在經營與在地好朋友的關係。

遠雄廣場說，中秋連假推出家電預購會，指定櫃位單筆消費滿1萬元贈1000元電子抵用券，業績較去年成長180%，成功打響生日慶第一炮。

10th生日慶主檔期15日開跑，全館當日累積消費滿3000元贈送600元好禮（300元電子抵用券+300元線上購優惠券）；宜得利消費滿5000元贈500元電子券；集雅社、高島TAKASHIMA、瑪謝律動等指定櫃位，消費滿1萬元即贈1000元抵用券。

生日慶消費滿額還能參加抽獎，有機會將全新Nintendo Switch 2帶回家。同步搭配多家銀行刷卡加碼活動，回饋最高達1200元，從消費到付款通通有驚喜。

遠雄廣場說，為感謝顧客一路支持，10月特別規畫兩波獨家來店禮。17、18日當日消費滿2000元可兌換「手沖咖啡壺」，24、25日當日消費滿1000元，可兌換「不鏽鋼杯組（4入）」，數量有限，送完為止。

「iFG寶寶抓周派對」18日登場舉辦，邀請2至7歲孩童與家長參與互動遊戲與手作體驗派對。10月19日和26日，各推出「10周年紀念徽章DIY」彩繪壓印徽章體驗，憑iFG遠雄廣場App會員與單筆100元消費明細即可參加。 25日「萬聖節變裝闖關」活動，邀請小朋友穿上創意變裝造型完成任務，即可獲得南瓜燈、糖果、氣球、優惠券等萬聖限定禮。

遠雄廣場說，配合10周年生日慶，迎來品牌升級新亮點。主打客製化拉麵體驗的「樂麵屋」，10月10日正式進駐B1，成為新北地區第2家分店，提供從湯頭濃度、麵條粗細到口味選擇的全方位豚骨拉麵享受，價格自230元起，滿足喜愛日式風味的饕客。

同步登場的小米之家汐止遠雄店，主打智慧家電與手機體驗，10月11日開幕慶當天，推出限量「小米手環10加1元多1件」優惠（限量50組），並加碼兩日限定的消費與購機贈禮活動。

遠雄廣場表示，十周年對商場而言是一個重要里程碑，未來將持續深化會員服務與品牌體驗，打造汐止地區最具吸引力的購物與親子生活地標。10周年生日慶相關訊息，可上請iFG遠雄廣場粉絲專頁查詢。

新北市汐止iFG遠雄廣場今天宣布「10th生日慶」優惠活動內容，由模特兒展示精選優惠商品。記者邱瑞杰／攝影
新北市汐止iFG遠雄廣場今天宣布「10th生日慶」優惠活動內容，由模特兒展示精選優惠商品。記者邱瑞杰／攝影
新北市汐止iFG遠雄廣場今天宣布「10th生日慶」優惠活動內容，由模特兒展示獨家來店禮。圖／遠雄廣場提供
新北市汐止iFG遠雄廣場今天宣布「10th生日慶」優惠活動內容，由模特兒展示獨家來店禮。圖／遠雄廣場提供
新北市汐止iFG遠雄廣場今天宣布「10th生日慶」優惠活動內容，由模特兒展示精選優惠商品。記者邱瑞杰／攝影
新北市汐止iFG遠雄廣場今天宣布「10th生日慶」優惠活動內容，由模特兒展示精選優惠商品。記者邱瑞杰／攝影
新北市汐止iFG遠雄廣場今天宣布「10th生日慶」活動內容，總經理曾玉鳳（前）說，會持續不斷的挑選最好跟最適合的商品，服務愛護遠雄廣場的消費者。記者邱瑞杰／攝影
新北市汐止iFG遠雄廣場今天宣布「10th生日慶」活動內容，總經理曾玉鳳（前）說，會持續不斷的挑選最好跟最適合的商品，服務愛護遠雄廣場的消費者。記者邱瑞杰／攝影
新北市汐止iFG遠雄廣場今天宣布「10th生日慶」優惠活動內容，由模特兒展示精選優惠商品。記者邱瑞杰／攝影
新北市汐止iFG遠雄廣場今天宣布「10th生日慶」優惠活動內容，由模特兒展示精選優惠商品。記者邱瑞杰／攝影
新北市汐止iFG遠雄廣場今天宣布「10th生日慶」優惠活動內容，由模特兒展示精選優惠商品。記者邱瑞杰／攝影
新北市汐止iFG遠雄廣場今天宣布「10th生日慶」優惠活動內容，由模特兒展示精選優惠商品。記者邱瑞杰／攝影
新北市汐止iFG遠雄廣場今天宣布「10th生日慶」優惠活動內容，模特兒展示本月進駐的小米之家優惠商品。圖／遠雄廣場提供
新北市汐止iFG遠雄廣場今天宣布「10th生日慶」優惠活動內容，模特兒展示本月進駐的小米之家優惠商品。圖／遠雄廣場提供

