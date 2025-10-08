「大耳狗、布丁狗、帕恰狗」3狗天團來了！7-ELEVEN推「Moleskine×Sanrio夢幻聯名」集點活動
義大利百年筆記本品牌Moleskine首度攜手三麗鷗，集結最受粉絲喜愛的「三狗天團」—大耳狗、布丁狗、帕恰狗，推出一系列兼具時尚與實用精品週邊，10月15日下午3點起於全台逾7,100家7-ELEVEN展開「Moleskine×Sanrio夢幻聯名」限量精品集點活動，uniopen會員不限金額消費即可以149元～1,699元加價購。
本檔活動融合Moleskine設計與三麗鷗角色獨特魅力，爆發出跨界火花。「筆記本」隨時都能帶著元氣滿滿的好心情；「公仔造型文具」搭配「水性筆三入組」增添辦公讀書趣味性；「書本氛圍燈」打開自動亮燈，還有三段燈光效果，呈現不同氛圍；「萬年曆」可自由調整月、日和星期；外出旅行不能錯過「20吋登機箱」與「雙肩包」，隨時充滿療癒氛圍。
同檔同步開跑全店「三麗鷗居家好時光」門市快閃購活動，除了大耳狗、布丁狗、帕恰狗，集結更多三麗鷗大明星推出實用週邊。其中，「木製三層滾輪櫃」使用木頭材質堅固耐用，還附有三層大格收納，可固定式滾輪，快閃購只要999元；「摺疊凳收納箱」不只是收納箱也是腳凳，多功能用途讓週邊實用度加分。
7-ELEVEN「Moleskine x Sanrio夢幻聯名」限量精品集點活動門市快閃購自10月15日下午3點起至11月2日率先登場，單筆消費不限金額報會員手機直接買，數量有限售完為止；集點預購將自11月3日下午3點起至12月31日開跑，會員集滿6點可加價購1款，若有異動依照官網公告為準。
