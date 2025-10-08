26春夏巴黎時裝周／圍裙、荷花葉與錯視 Miu Miu少女的服裝家家酒

快訊

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
圍裙成為Miu Miu 2026春夏的奇特主題，展現了人類角色從餐飲、醫療、服務.......的存在多元性。圖／Miu Miu提供
圍裙成為Miu Miu 2026春夏的奇特主題，展現了人類角色從餐飲、醫療、服務.......的存在多元性。圖／Miu Miu提供

2026春夏巴黎時裝周期間，Miu Miu日前發表了本季服裝。大秀邀請多位明星名人出席看秀，包含「妙麗」艾瑪華森、泰星Chanikarn Tangkabodee、英國演員、Miu Miu品牌大使Emma Corrin與韓星張員瑛。發表的58套服裝充斥了大量工作圍裙、荷花葉、蕾絲細節，甚至走秀模特兒再加入年輕或年長男性，再度呈現了Miu Miu本位的叛逆、反骨與青春氣息。

第一套造型登場時模特兒便有著硬派冷峻表情，搭配上附前口袋的合身收腰工作圍裙，同時長袖外套帶皮革領片和反摺皮革袖口，呈現非典型、成年少女般的嬉戲玩耍。工作風格（但合身）的長圍裙大量出現在約1/2（以上）造型中，並陸續變形為皮裙、荷葉邊、日式風格的側開蝴蝶結、廚師圍裙等樣式，色彩與材質更大量變異，包含彩色碎花、純黑皮革、抽繩，玩心大發！

第20套後蕾絲細節的半透洋裝登場，原本纏在腰間的皮帶也改成多圈式皮頸鏈，甚至將色塊拼接圍巾纏繞在洋裝內，不按章法進行造型，正是Miu Miu女孩特異個性的外顯。深藍色的短版翻領外套、咖啡色的皮外套分別搭配上及膝寬褲或長褲與涼鞋，進而將性別、風格、年紀的界線全數模糊再拆解。

灰色羊毛針織背心被假縫於削肩襯衫表面，實則為一款無袖的襯衫式上衣，再度上演Miu Miu愛用的錯視戲法。進入第41套之後工作圍裙再度回歸，也像進入派對下半場後，被放肆與蕾絲、碎花、刺繡結合。壓軸的第65套更在工作裙表面以華麗水晶鑲嵌內搭陽剛的皮革拼接外套與皮鞋，原來這是Miu Miu女孩以造型為名的家家酒遊戲，存有不是為了滿足社會期待，自我、永遠先行。

泰星Chanikarn Tangkabodee（左）與西班牙女星Anna Castillo。圖／Miu Miu提供
泰星Chanikarn Tangkabodee（左）與西班牙女星Anna Castillo。圖／Miu Miu提供
韓星張員瑛（Jang Wonyoung）。圖／Miu Miu提供
韓星張員瑛（Jang Wonyoung）。圖／Miu Miu提供
灰色羊毛針織背心被假縫於削肩襯衫表面，加上最內層的圍巾再度上演Miu Miu愛用的錯視戲法。圖／Miu Miu提供
灰色羊毛針織背心被假縫於削肩襯衫表面，加上最內層的圍巾再度上演Miu Miu愛用的錯視戲法。圖／Miu Miu提供
深藍色的短版翻領外套搭配以及膝寬褲與涼鞋，展現Miu Miu將界線模糊再拆解的意圖。圖／Miu Miu提供
深藍色的短版翻領外套搭配以及膝寬褲與涼鞋，展現Miu Miu將界線模糊再拆解的意圖。圖／Miu Miu提供
英國演員、Miu Miu品牌大使Emma Corrin。圖／Miu Miu提供
英國演員、Miu Miu品牌大使Emma Corrin。圖／Miu Miu提供
「妙麗」艾瑪華森（Emma Watson）與美國作家Derek Blasberg親切合影。圖／Miu Miu提供
「妙麗」艾瑪華森（Emma Watson）與美國作家Derek Blasberg親切合影。圖／Miu Miu提供

