26春夏巴黎時裝周／圍裙、荷花葉與錯視 Miu Miu少女的服裝家家酒

2026春夏巴黎時裝周期間，Miu Miu日前發表了本季服裝。大秀邀請多位明星名人出席看秀，包含「妙麗」艾瑪華森、泰星Chanikarn Tangkabodee、英國演員、Miu Miu品牌大使Emma Corrin與韓星張員瑛。發表的58套服裝充斥了大量工作圍裙、荷花葉、蕾絲細節，甚至走秀模特兒再加入年輕或年長男性，再度呈現了Miu Miu本位的叛逆、反骨與青春氣息。

第一套造型登場時模特兒便有著硬派冷峻表情，搭配上附前口袋的合身收腰工作圍裙，同時長袖外套帶皮革領片和反摺皮革袖口，呈現非典型、成年少女般的嬉戲玩耍。工作風格（但合身）的長圍裙大量出現在約1/2（以上）造型中，並陸續變形為皮裙、荷葉邊、日式風格的側開蝴蝶結、廚師圍裙等樣式，色彩與材質更大量變異，包含彩色碎花、純黑皮革、抽繩，玩心大發！

第20套後蕾絲細節的半透洋裝登場，原本纏在腰間的皮帶也改成多圈式皮頸鏈，甚至將色塊拼接圍巾纏繞在洋裝內，不按章法進行造型，正是Miu Miu女孩特異個性的外顯。深藍色的短版翻領外套、咖啡色的皮外套分別搭配上及膝寬褲或長褲與涼鞋，進而將性別、風格、年紀的界線全數模糊再拆解。