「全家」鮮蛋晉升億元俱樂部！超商首賣「牧場直送生食鮮蛋」 這款衛生紙限時5天「買1送2」

根據農業部調查顯示，台灣每人年均食用雞蛋量超過350顆，「天天一顆蛋」已是常態，全家便利商店搶攻小家戶「蛋蛋商機」，推出新品「牧場直送生食鮮蛋」，每盒10顆售價150元，成為全國唯一販售生食級雞蛋與推出自有品牌雞蛋的便利商店，即日起至10月28日購買「牧場直送生食鮮蛋」享第二件6折優惠。

全家便利商店生鮮現做調理部林鴻成部長表示，兩至三人組成的小家戶超過五成，採購行為具有「少量、多次、即時」的特性，其中生鮮雞蛋更是冰箱餐桌上須定期補貨的剛性食材，「全家」憑藉店點密集、24小時營運的業態優勢，透過「品牌多元」、「規格多選」、「虛實購買」三大策略，帶動生鮮雞蛋業績逐年成長，年銷售規模已突破億元。目前「全家」販售高達9款鮮蛋商品，囊括大成、大武山、台南蛋品、石安牧場等品牌，涵蓋初卵蛋、動福蛋、紅殼蛋與CSA洗選蛋等，此次更率先推出自有品牌「牧場直送生食鮮蛋」，蛋品選擇多元且價格帶齊全，。

全家便利商店「牧場直送生食鮮蛋」，從益生菌飼料、純淨飼養到智慧洗選，流程皆為高規格生產為核心管理，透過冷鏈配送確保最佳鮮度，並獲國立大學沙門氏菌監測清淨證明，「全家」亦將永續理念融入產品包裝，「牧場直送生食鮮蛋」從蛋盒到外盒封條均採用FSC認證紙材，兼顧環境永續，每盒10顆售價150元。歡慶新品上市，多款蛋品同推優惠，即日起至10月28日於「全家」實體店舖購買「牧場直送生食鮮蛋」享第二件6折優惠；「大武山動福蛋」及「伊勢幸福鮮蛋」享任選第二件6折；「大成上品語鮮蛋」則享每盒6入特價84元。此外，「全家」APP「隨買跨店取」亦有「牧場直送生食鮮蛋」5盒特價550元限量優惠；另有「石安牧場動福蛋」每盒30顆，限量3入特價950元。

根據「全家」會員消費數據，生鮮雞蛋、鮮奶、家庭號土司、衛生紙為小家戶最常回購四大品項，去年合計創下逾25億業績。以衛生紙為例，已連續3年創下雙位數成長，其中FMC超柔抽取式衛生紙的買一送三限時優惠活動，超高C/P值屢屢引發衛生紙囤貨潮。為回饋消費者支持，即日起至10月12日限時5天，FamiCollection三層絲柔抽取式衛生紙推出「買一送二」優惠，預期再掀採購熱潮。

同時，鮮奶與家庭號土司亦穩居小家戶高頻購買品項，「全家」店內長期販售鮮乳坊、義美、光泉、樂福、萬丹、林鳳營等多種鮮乳品牌，提供小家戶更多元的鮮乳選擇；為滿足小家戶的早餐需求，即日起至10月14日購買匠土司家庭號（醇乳香土司、原味覺土司、新纖麥土司、厚切醇乳香土司）任一款搭配鮮乳坊桂芳鮮乳（936ML），可享合購價119元。

「全家」搶攻小家戶商機，為提供消費者便利購買需求， APP生鮮平台「食食購」於9月下旬正式推出全新訂閱功能「週期購」，會員只需下單一次，即可選擇週取或月取，由系統自動續訂扣款並配送至指定店舖，商組涵蓋鮮奶、豆漿、米漿、麥片、優格、優酪乳等超過40款家庭剛需商品，並享有5.4折起專屬優惠，讓家庭補給更便利省心。

除訂閱服務外，「全家」APP生鮮平台「食食購」同時以「一站購足、零門檻免運、可指定日店取」三大特性，滿足家庭即時補給需求，並獨家開發「Fami煮煮」下廚懶人包，以「免備料、免切洗、零失敗」的便利設計，深受自煮族與小家庭喜愛，每月銷售逾萬份，成為小家戶餐桌應援的熱門選擇。

適逢「食食購」平台開站週年慶，10月10日至10月12日將精選30款生鮮夯品下殺29元起，10月10日當天更有「Fami煮煮」系列全品項半價及全館消費滿1,010元88折優惠；另即日起至10月28日於「全家」APP生鮮平台「食食購」單筆滿399元，即可參加抽獎活動，有機會將iPhone 17（256GB）帶回家。