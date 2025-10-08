BLACKPINK快閃店降臨台北大巨蛋 限時5天登場推出台北專屬限定禮

BLACKPINK將於2025年10月18、19日二度登上高雄世運主場館，舉辦《BLACKPINK WORLD TOUR＜DEADLINE＞IN KAOHSIUNG》。此外，台北同步有驚喜，今日正式公布官方限時快閃店「BLACKPINK WORLD TOUR POP-UP STORE IN TAIPEI」展出訊息，南北串連讓全台BLINK都能熱情參與。

官方特別打造的「BLACKPINK WORLD TOUR POP-UP STORE IN TAIPEI」，將於大巨蛋遠東Garden City 1樓（捷運國父紀念館站5號出口）限時登場，營業時間為每日上午11點至晚上9點，活動自10月15日至10月19日為期五天限時展開。快閃店將會帶來巡迴周邊、時尚單品與精緻收藏品，更特別推出限量滿額回饋活動：凡於現場單筆消費達指定金額，即可獲得限定版小卡與海報等特別贈禮。所有商品與贈品皆為限量供應，數量有限。