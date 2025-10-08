檀健次 X H-Stripes搶佔C位 HOGAN 2025秋冬新品 加碼全新A8概念店

義大利輕奢時尚品牌HOGAN日前發表了2025秋冬新品，本季鞋履、包款皆帶來新設計細節與豐富配色，同時並有兩只台灣限定款獨厚在地消費者，於此同時HOGAN並為台北新光三越A8的專門店全新開幕，將義大利的隨性與自由、愜意展現在隨身走跳單品中。

2025的HOGAN秋冬系列是從品牌發祥地、米蘭的城市紋理得到靈感，並將義大利中北部小鎮卡拉拉大理石礦區的質樸與自然轉譯為都市生活內涵，成為跨季度的品味實穿之選。單品首推男女同款的H-Stripes系列選用了柔軟的精緻小羊皮，該系列又以極輕量的「餅乾」條紋設計具高辨識度，其中女款高5.8公分、男款則為5公分，不僅隱形增高，H logo亦展延至鞋後跟進而拉長視覺比例。本季新品帶來多樣化配色與細節upgrade，同時HOGAN更獻上白底 X 香檳金H logo與同色鞋帶，與黑色鞋面 X 亮銀色H logo的兩雙台灣限定版，精準迎合台灣時尚街頭風潮。

同為男女同款的HOGAN Double Cool系列則接軌近年時尚圈大熱的復古德訓鞋趨勢，新款將以鞋側鋸齒狀H Logo內「搭」專屬記憶鞋墊，鞋底再藏入H字樣壓印，是「最接地氣」的設計小心機。H691系列則從1990年代的滑板鞋風格借鏡，在斜側一片式包覆結構藏入H logo並使用品牌專屬記憶鞋墊，加上寬版輪廓所以行走更舒適，並隨使用時間益發合腳，鞋款將有米白、Pantone摩卡棕與亮銀等多色配置，讓無論中性、暖心或閃耀走跳？風格隨選。