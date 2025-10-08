快訊

YTR爆林口幼兒園師用膠帶封幼童口、關小黑屋 新北議員公布幼兒園名稱

「好小子」顏正國肺腺癌病逝 為何發現總是晚期？醫揭隱形殺手1特點難防

台北市要發錢了？北市議會藍綠黨團有共識 都要提普發現金

檀健次 X H-Stripes搶佔C位 HOGAN 2025秋冬新品 加碼全新A8概念店

聯合報／ 記者釋俊哲／專題即時報導
HOGAN全球代言人檀健次腳踩新款H-Stripes休閒鞋，展現都市風格的游刃有餘。圖／HOGAN提供
HOGAN全球代言人檀健次腳踩新款H-Stripes休閒鞋，展現都市風格的游刃有餘。圖／HOGAN提供

義大利輕奢時尚品牌HOGAN日前發表了2025秋冬新品，本季鞋履、包款皆帶來新設計細節與豐富配色，同時並有兩只台灣限定款獨厚在地消費者，於此同時HOGAN並為台北新光三越A8的專門店全新開幕，將義大利的隨性與自由、愜意展現在隨身走跳單品中。

2025的HOGAN秋冬系列是從品牌發祥地、米蘭的城市紋理得到靈感，並將義大利中北部小鎮卡拉拉大理石礦區的質樸與自然轉譯為都市生活內涵，成為跨季度的品味實穿之選。單品首推男女同款的H-Stripes系列選用了柔軟的精緻小羊皮，該系列又以極輕量的「餅乾」條紋設計具高辨識度，其中女款高5.8公分、男款則為5公分，不僅隱形增高，H logo亦展延至鞋後跟進而拉長視覺比例。本季新品帶來多樣化配色與細節upgrade，同時HOGAN更獻上白底 X 香檳金H logo與同色鞋帶，與黑色鞋面 X 亮銀色H logo的兩雙台灣限定版，精準迎合台灣時尚街頭風潮。

同為男女同款的HOGAN Double Cool系列則接軌近年時尚圈大熱的復古德訓鞋趨勢，新款將以鞋側鋸齒狀H Logo內「搭」專屬記憶鞋墊，鞋底再藏入H字樣壓印，是「最接地氣」的設計小心機。H691系列則從1990年代的滑板鞋風格借鏡，在斜側一片式包覆結構藏入H logo並使用品牌專屬記憶鞋墊，加上寬版輪廓所以行走更舒適，並隨使用時間益發合腳，鞋款將有米白、Pantone摩卡棕與亮銀等多色配置，讓無論中性、暖心或閃耀走跳？風格隨選。

值得一注目的更有品牌近日再於台北新光三越A8開設HOGAN全球第三家全新概念店，概念店位於台北市信義區松高路12號一樓，店內空間設計結合深邃的大理石外牆，白色內牆與柔和木紋，像將義大利的田園景色與都市洗練的氣氛一次完美結合，更讓台北與米蘭時尚0時差。

台灣限定色H-Stripes白色拼接香檳金logo皮革女款休閒鞋，23,300元。圖／HOGAN提供
台灣限定色H-Stripes白色拼接香檳金logo皮革女款休閒鞋，23,300元。圖／HOGAN提供
H-Stripes黑色拼接銀色logo皮革女款休閒鞋台灣限定色，23,300元。圖／HOGAN提供
H-Stripes黑色拼接銀色logo皮革女款休閒鞋台灣限定色，23,300元。圖／HOGAN提供
H-Stripes燕麥白帆布拼接可可棕皮革女款休閒鞋，21,800元。圖／HOGAN提供
H-Stripes燕麥白帆布拼接可可棕皮革女款休閒鞋，21,800元。圖／HOGAN提供
Hogan Double Cool白色小羊皮與鴛鴦奶茶logo女款休閒鞋，21,800元。圖／HOGAN提供
Hogan Double Cool白色小羊皮與鴛鴦奶茶logo女款休閒鞋，21,800元。圖／HOGAN提供
HOGAN 2025秋冬從1990年代的滑板鞋得到靈感，展現出跨越街頭、限制的自由活力姿態。圖／HOGAN提供
HOGAN 2025秋冬從1990年代的滑板鞋得到靈感，展現出跨越街頭、限制的自由活力姿態。圖／HOGAN提供
H-Stripes白色拼接焦糖棕小羊皮男款休閒鞋，21,800元。圖／HOGAN提供
H-Stripes白色拼接焦糖棕小羊皮男款休閒鞋，21,800元。圖／HOGAN提供
H-Stripes白色拼接淺灰logo與玫瑰拿鐵皮革女款休閒鞋，23,300元。圖／HOGAN提供
H-Stripes白色拼接淺灰logo與玫瑰拿鐵皮革女款休閒鞋，23,300元。圖／HOGAN提供
HOGAN的A8專門店是品牌全球第三間全新概念店，展現俐落義式美感與台北的風格交乘。圖／HOGAN提供
HOGAN的A8專門店是品牌全球第三間全新概念店，展現俐落義式美感與台北的風格交乘。圖／HOGAN提供
Hogan Double Cool焦糖棕磨面皮革與燕麥白logo女款休閒鞋，21,800元。圖／HOGAN提供
Hogan Double Cool焦糖棕磨面皮革與燕麥白logo女款休閒鞋，21,800元。圖／HOGAN提供
HOGAN 2025秋冬從1990年代的滑板鞋得到靈感，展現出跨越街頭、限制的自由活力姿態。圖／HOGAN提供
HOGAN 2025秋冬從1990年代的滑板鞋得到靈感，展現出跨越街頭、限制的自由活力姿態。圖／HOGAN提供
H691燕麥白拼接焦糖棕logo皮革男款休閒鞋，20,000元。圖／HOGAN提供
H691燕麥白拼接焦糖棕logo皮革男款休閒鞋，20,000元。圖／HOGAN提供
交錯運用大理石與柔和木紋的全新HOGAN新光三越A8概念店，呈現了當代義式的摩登洗鍊。圖／HOGAN提供
交錯運用大理石與柔和木紋的全新HOGAN新光三越A8概念店，呈現了當代義式的摩登洗鍊。圖／HOGAN提供

義大利

延伸閱讀

2026米蘭冬奧期間 義大利倡議全球停火

男寄護照給網友後報失竊 3年後護照義大利現蹤罪行才曝光

王毅訪羅馬前夕 義國時尚業控遭中國進口包裹攻擊

台日韓百貨三強聯手！新光三越攜手伊勢丹、現代百貨打開市場新格局

相關新聞

春浪音樂節20周年全陣容揭曉！蘇打綠、張震嶽、馬思唯三日限定豪華卡司壓軸登場

2025 春浪音樂節迎來20周年重要里程碑，本次由TOYOTA冠名贊助，將於10月31日至11月2日台中森渼原盛大舉行。春浪以「最療癒音樂節」為願景，完整卡司陣容正式揭曉，最終演出壓軸名單再次帶來跨世代與跨領域的驚喜組合！

BLACKPINK快閃店降臨台北大巨蛋 限時5天登場推出台北專屬限定禮

BLACKPINK將於2025年10月18、19日二度登上高雄世運主場館，舉辦《BLACKPINK WORLD TOUR...

檀健次 X H-Stripes搶佔C位 HOGAN 2025秋冬新品 加碼全新A8概念店

義大利輕奢時尚品牌HOGAN日前發表了2025秋冬新品，本季鞋履、包款皆帶來新設計細節與豐富配色，同時並有兩只台灣限定款...

連2天餐點5折！「Uncle-K馬鈴薯排骨火鍋」插旗台中 5款新菜搶先開賣

主打正宗馬鈴薯排骨火鍋專門店「Uncle-K馬鈴薯排骨火鍋」，繼2022年在台北開幕後，將於10月9日插旗台中，開設全新...

三狗萌力大爆發! 7-ELEVEN 推三麗鷗夢幻集點 粉絲搶瘋大耳狗登機箱

7-ELEVEN再掀集點熱潮！這次攜手義大利百年筆記本品牌Moleskine與三麗鷗（Sanrio）推出夢幻聯名「Mol...

26春夏巴黎時裝周／王一博、麗芙泰勒看秀 LOEWE揭開熱情動感新篇章

LOEWE創意總監雙人組Jack McCollough與Lazaro Hernandez在2026春夏女裝時裝周期間，在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。