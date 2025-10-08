連2天餐點5折！「Uncle-K馬鈴薯排骨火鍋」插旗台中 5款新菜搶先開賣

主打正宗馬鈴薯排骨火鍋專門店「Uncle-K馬鈴薯排骨火鍋」，繼2022年在台北開幕後，將於10月9日插旗台中，開設全新台中公益店。店內不僅提供「雪濃湯」、「牛尾湯」、「首爾蒸牛尾」等5款全新料理，並可享開幕「餐點5折」限時限量優惠。

致力將道地的韓國國民料理帶來台灣的「Uncle-K馬鈴薯排骨火鍋」，由韓籍宋元燮與台籍Jeremy共同創立。台中首家店鋪公益店，門口採古樸韓屋設計，內部則是現代韓系潮流風格，呼應「穿越時空」的主題。一樓用餐區有80個座位，並設置復古拍照機，二樓則規劃5間獨立包廂，增添聚餐隱密性。

「Uncle-K」的馬鈴薯排骨火鍋，使用豬大骨與多種韓式辛香料耗時36小時熬煮而成，並且取用活菌豬豬排骨特殊部位作為主角，搭配上芝麻葉、紫蘇籽粉、台灣馬鈴薯，以及由韓國引進的蘿蔔葉乾，共同堆疊出豐富的滋味。點購鍋物並有加點其他2款菜餚的民眾，在用餐尾聲還可將白飯加入湯底中，加入老泡菜、海苔絲、飛魚卵等食材，製作成「韓式飛魚卵炒飯」，更添滿足感。

除了馬鈴薯排骨湯、海鮮煎餅、搜豆搜豆等招牌料理外，台中公益店更首發推出「雪濃湯」、「牛尾湯」、「首爾蒸牛尾」、「髒髒的年糕」、「韓國雪冰」等5款全新料理。其中「雪濃湯」以牛大骨、牛雜骨為基底，經繁複處理過程製成乳白色澤的溫潤湯品，每份280元；「首爾蒸牛尾」將牛尾耗時處理，保留鮮甜原味，再加上特製醬油，帶來酸甜帶辣的風味，每份998元。