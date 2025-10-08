春浪音樂節20周年全陣容揭曉！蘇打綠、張震嶽、馬思唯三日限定豪華卡司壓軸登場

2025 春浪音樂節迎來20周年重要里程碑，本次由TOYOTA冠名贊助，將於10月31日至11月2日台中森渼原盛大舉行。春浪以「最療癒音樂節」為願景，完整卡司陣容正式揭曉，最終演出壓軸名單再次帶來跨世代與跨領域的驚喜組合！

壓軸登場的最後一夜，由華語嘻哈最具代表性的靈魂人物馬思唯MASIWEI震撼現身！從饒舌歌手到文化符號，馬思唯MASIWEI以獨到的音樂視角與不容忽視的舞台氣場，奠定華語嘻哈不可撼動的地位。這一次，他將首度領軍踏上台中，登上春浪萬人舞台，帶來極具份量的壓軸演出。當低音轟鳴與節奏點燃森渼原夜空，三日音樂盛會的最高潮將全面爆發，迎來屬於春浪 20 周年的最壯闊終章。

華語嘻哈代表馬思唯，將擔綱春浪最終壓軸演出。（圖／友善的狗 提供）

今年春浪與日本音樂節發源地中津川的WILD WOOD攜手合作，帶來「日本嘻哈女王」 Awich及新世代 City Soul 樂團 Penthouse。以「做時尚的音樂」為目標，Penthouse 雖然將樂團視為副業，卻在短短兩年間就登上富士搖滾音樂祭（FUJI ROCK FESTIVAL），堪稱副業最成功的典範。此次加入春浪，不僅為舞台注入新一代日本樂團的耀眼光芒，也讓 20 周年的最終名單更加完整。

春浪首天為萬聖夜，除了萬聖節特別系列活動，更邀請影壇重量級人物張艾嘉攜手鋼琴家嚴俊傑，以「說故事 × 音樂」的形式，把文字的溫度與旋律的流動交織在舞台上。嚴俊傑將透過鋼琴界法拉利之稱的義大利法吉歐利FAZIOLI鋼琴，化作幽冥之門的聲響，隨著張艾嘉的字字珠璣，緩緩譜寫出一則只屬於萬聖夜的驚悚故事，帶來詩意與氛圍兼具的極致體驗。春浪更特別規劃「世代合奏」單元，音樂精靈黃韻玲，睽違多年回歸舞台，將與兒子沈裕紘首度同台，以音樂作為彼此間的交流語言，象徵傳承與延續。而韓國獨立樂團 BIURET 則將攜手知名演員鳳小岳，帶來充滿爆發力與魅力的跨界合作，勢必成為樂迷心中最難忘的瞬間。

張艾嘉攜手鋼琴家嚴俊傑，萬聖節一起用音樂說故事。（圖／友善的狗 提供）

今年TOYOTA再次攜手與春浪合作，長期支持台灣多元類型音樂發展，並鼓勵年輕族群勇敢創新，體驗更豐富多元的生活樂趣。TOYOTA 亦將提供粉絲專屬福利，邀請車主及粉絲們即刻關注鎖定，即有機會與TOYOTA一起前進台中森渼原，盡情搖擺身體、吶喊心聲！

春浪 20 周年不只帶來豪華卡司，更全面升級觀演體驗。攜手來自北歐的音訊品牌 Sudio 推出限定聯名款 F4 藍牙喇叭，並串聯多個友善環境品牌，從ChargeSPOT 共享行動電源、防蚊、防曬，到露營區贈送 CB12 漱口水、清淨海清潔劑、賽吉兒潔淨組，細節貼心到位。春浪也規劃便捷接駁，鼓勵樂迷以共乘、接駁方式前來，還能參與抽獎，把質感好物帶回家，在音樂、生活與永續並行的三日旅程中，盡情享受無後顧之憂的沉浸式體驗。

除了音樂與生活，春浪 20 周年現場不僅邀請多位客家歌手帶來演出，更結合客家文化體驗，推出 「客家新丁粄 DIY 手縫吊飾」、「可可擂茶首座體驗」 活動，讓樂迷在音樂之外，也能感受土地與文化的溫度。更特別設置客家竹編休憩區，為樂迷打造一座自然涼蔭的聚會場域。

完整卡司陣容、星光熠熠，蘇打綠 sodagreen、張震嶽Ayal Komod、國蛋GorDoN、PeaceHotel 和平飯店、美秀集團、ADOY、Phum Viphurit、Penthouse、Awich、WIM…等等，每一組都是亮點，無一不是樂迷心中的期待。春浪 20 周年將以多元的音樂對話，寫下最療癒、最具代表性的篇章。

✿ DAY ❶ 10.31 Fri. 蘇打綠 sodagreen｜張艾嘉說故事 ft. 嚴俊傑｜SUGIZO (JP)｜Awich(JP)｜無妄合作社｜鶴 The Crane｜ASTERISM(JP)｜Who Cares 胡凱兒｜FunkyMo｜慶記KTV-DJ Double K｜黃宇寒Han｜良式｜浪漫里｜台灣拉丁重擊｜愛希頌缽 ✿ DAY ❷ 11.1 Sat. 張震嶽Ayal Komod｜SPYAIR(JP)｜國蛋 GorDoN ｜Penthouse (JP)｜美秀集團｜PeaceHotel 和平飯店｜桑布伊｜WIM(TH)｜王若琳｜溫室雜草｜艾蜜莉AMILI｜JEANTONIC (MY)｜Grrrl Gang(ID)｜夕陽武士｜周穆｜宅邦戰隊｜上山｜JEG樂團 ft. 台灣鼓王黃瑞豐 ｜AZeR吳欣澤與西尤島計劃｜愛希頌缽 ✿ DAY ❸ 11.2 Sun. 馬思唯 MASIWEI｜黃韻玲｜宇宙人｜康士坦的變化球 KST｜Phum Viphurit(TH)｜怕胖團 PAPUN BAND｜ADOY(KR)｜李竺芯 Siri Lee｜Andr｜cotoba (KR)｜黃子軒與山平快 ZiXuan & Slow Train｜我是機車少女I’mdifficult｜甜約翰 Sweet John｜Biuret(KR) ft.鳳小岳 ｜Yappy｜體熊專科 ver 1.5｜ 凹與山 Our Shame｜葉穎 Leaf Yeh

春浪20周年全卡司出爐！（圖／友善的狗 提供）

全村的希望 預售票

現正熱賣中

雙日（10/31-11/1、11/1-11/2）｜NT$3,000

三日｜NT$3,500

加購青春粉浪漫毛巾 NT$500（數量有限，售完即止）

一筆訂單限購4張預售票，以及4條毛巾

愛心票

雙日（10/31-11/1、11/1-11/2）｜NT$1,500

三日｜NT$1,750

�

來不及後悔 現場票

雙日｜NT$3,500

三日｜NT$4,000

擴大舉辦 3 天 X 52 組卡司 X 橫跨 6 國藝人

SPRING WAVE 20th x TOYOTA

⠀

春浪音樂節 20th｜音樂不停，我們不散

2025.10.31 Fri. >>> 11.02 Sun.

台中森渼原 ALIVE GLAMPING BASE

本活動獲得 客家委員會 補助

