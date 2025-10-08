三狗萌力大爆發! 7-ELEVEN 推三麗鷗夢幻集點 粉絲搶瘋大耳狗登機箱
7-ELEVEN再掀集點熱潮！這次攜手義大利百年筆記本品牌Moleskine與三麗鷗（Sanrio）推出夢幻聯名「Moleskine × Sanrio三狗天團系列」，集結超人氣角色大耳狗、布丁狗與帕恰狗，打造兼具時尚與療癒的精品週邊。活動將於10月15日15:00正式開跑，uniopen會員不限金額消費即可用149元至1,699元加價購入手筆記本、文具、公仔燈具、登機箱等多款限定商品，預料將再掀一波可愛商機。
本次聯名系列將Moleskine的極簡質感與三麗鷗角色的萌系設計完美融合，打造出一系列兼具收藏與實用價值的生活精品。從隨身「筆記本」到「公仔造型文具」與「水性筆三入組」，為辦公與學習增添療癒氣息；「書本氛圍燈」具備自動感應亮燈與三段光源設計，營造不同情境氛圍；「萬年曆」可自由調整日期與星期，實用又有造型感；此外，「20吋登機箱」與「雙肩包」更是旅行必備單品，讓粉絲無論在日常或旅途中，都能被滿滿的可愛與元氣包圍。
同檔同步開跑全店「三麗鷗居家好時光」門市快閃購活動，除了大耳狗、布丁狗、帕恰狗，集結更多三麗鷗大明星推出實用週邊。其中，「木製三層滾輪櫃」使用木頭材質堅固耐用，還附有三層大格收納，可固定式滾輪，快閃購只要999元；另外，「摺疊凳收納箱」不只是收納箱也是腳凳，多功能用途讓週邊實用度加分。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言