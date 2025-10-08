三狗萌力大爆發! 7-ELEVEN 推三麗鷗夢幻集點 粉絲搶瘋大耳狗登機箱

快訊

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
融合Moleskine設計與三麗鷗角色獨特魅力，爆發出跨界火花。 7-ELEVEN/提供
融合Moleskine設計與三麗鷗角色獨特魅力，爆發出跨界火花。 7-ELEVEN/提供

7-ELEVEN再掀集點熱潮！這次攜手義大利百年筆記本品牌Moleskine與三麗鷗（Sanrio）推出夢幻聯名「Moleskine × Sanrio三狗天團系列」，集結超人氣角色大耳狗、布丁狗與帕恰狗，打造兼具時尚與療癒的精品週邊。活動將於10月15日15:00正式開跑，uniopen會員不限金額消費即可用149元至1,699元加價購入手筆記本、文具、公仔燈具、登機箱等多款限定商品，預料將再掀一波可愛商機。

本次聯名系列將Moleskine的極簡質感與三麗鷗角色的萌系設計完美融合，打造出一系列兼具收藏與實用價值的生活精品。從隨身「筆記本」到「公仔造型文具」與「水性筆三入組」，為辦公與學習增添療癒氣息；「書本氛圍燈」具備自動感應亮燈與三段光源設計，營造不同情境氛圍；「萬年曆」可自由調整日期與星期，實用又有造型感；此外，「20吋登機箱」與「雙肩包」更是旅行必備單品，讓粉絲無論在日常或旅途中，都能被滿滿的可愛與元氣包圍。

同檔同步開跑全店「三麗鷗居家好時光」門市快閃購活動，除了大耳狗、布丁狗、帕恰狗，集結更多三麗鷗大明星推出實用週邊。其中，「木製三層滾輪櫃」使用木頭材質堅固耐用，還附有三層大格收納，可固定式滾輪，快閃購只要999元；另外，「摺疊凳收納箱」不只是收納箱也是腳凳，多功能用途讓週邊實用度加分。

從10月15日1500起全台逾7100家7-ELEVEN展開「Moleskine x Sanrio夢幻聯名」精品集點活動。 7-ELEVEN/提供
從10月15日1500起全台逾7100家7-ELEVEN展開「Moleskine x Sanrio夢幻聯名」精品集點活動。 7-ELEVEN/提供

