三狗萌力大爆發! 7-ELEVEN 推三麗鷗夢幻集點 粉絲搶瘋大耳狗登機箱

7-ELEVEN再掀集點熱潮！這次攜手義大利百年筆記本品牌Moleskine與三麗鷗（Sanrio）推出夢幻聯名「Moleskine × Sanrio三狗天團系列」，集結超人氣角色大耳狗、布丁狗與帕恰狗，打造兼具時尚與療癒的精品週邊。活動將於10月15日15:00正式開跑，uniopen會員不限金額消費即可用149元至1,699元加價購入手筆記本、文具、公仔燈具、登機箱等多款限定商品，預料將再掀一波可愛商機。

本次聯名系列將Moleskine的極簡質感與三麗鷗角色的萌系設計完美融合，打造出一系列兼具收藏與實用價值的生活精品。從隨身「筆記本」到「公仔造型文具」與「水性筆三入組」，為辦公與學習增添療癒氣息；「書本氛圍燈」具備自動感應亮燈與三段光源設計，營造不同情境氛圍；「萬年曆」可自由調整日期與星期，實用又有造型感；此外，「20吋登機箱」與「雙肩包」更是旅行必備單品，讓粉絲無論在日常或旅途中，都能被滿滿的可愛與元氣包圍。