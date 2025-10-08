日航旗下新世代品牌ZIPAIR 8日台灣首航東京

日本航空旗下新世代航空品牌ZIPAIR今天上午6時20分正式首航台北東京航線，ZIPAIR表示，這是首度與台灣旅行社合作推出的包機航班，也是ZIPAIR進入台灣市場的首發航班。

ZIPAIR發布新聞稿表示，日本航空（JAL）旗下新世代航空品牌ZIPAIR，今天正式首航台北東京航線，ZIPAIR執行長深田康裕也特別率領團隊親赴機場迎接首批旅客。

ZIPAIR說，公司將時尚設計融入航空服務，打破傳統低成本航空既有印象。這次首航特別配置18席可完全躺平的商務艙，並提供寬敞舒適的經濟艙座位、全航段免費Wi-Fi 以及1件30公斤托運與1件7公斤手提行李額度，讓旅客擁有兼具便利與舒適的飛行體驗。

ZIPAIR表示，目前ZIPAIR已營運東京成田機場直飛夏威夷航線，並逐步擴展至洛杉磯、舊金山、聖荷西、溫哥華、西雅圖與檀香山等北美主要航點，構築完善的跨太平洋飛航網。若未來自台灣開闢定期航班，台灣旅客將能透過東京成田輕鬆銜接北美各大城市，屆時，ZIPAIR 將成為能提供北美轉機服務的低成本航空。