26春夏巴黎時裝周／王一博、麗芙泰勒看秀 LOEWE揭開熱情動感新篇章

LOEWE創意總監雙人組Jack McCollough與Lazaro Hernandez在2026春夏女裝時裝周期間，在巴黎國際大學城（Cité Internationale Universitaire）發表了接掌這個品牌以來首個系列，發揮美國設計師的街頭智慧與品牌的西班牙工藝底蘊，清亮的色彩、動感的廓形及陽光氣息，被外媒盛讚為「一個性感、陽光、無拘無束的海灘之日」。品牌大使王一博、惠英紅、陳都靈、以及好萊塢女星麗芙泰勒（Liv Taylor）等人皆出席看秀。

Jack與Lazaro將他們的首個使命定義為：秉承 LOEWE 180多年歷史的工藝及西班牙文化的精神，融合他們自身的獨有觀點。秀場中的Ellsworth Kelly畫作則化作創作的起點，希望這透過強烈的西班牙色彩與感性，以充沛的熱度與感官性為品牌創造更多「肌膚與身體的對話」。

系列設計從經典運動服取材，材質的創新與輪廓般的雕塑，則印證了他們對「工藝再定義」與「西班牙感性」的雙重追求。多款皮革服裝的皮料經過處理、切條或削薄，營造視覺及觸感的錯覺效果；坦露的肌膚展現體態活力。部分皮革被打磨出毛巾布般的質感並散發出皮革的辛香氣息，羽毛般輕薄的削皮革牛仔褲、外套與夾克，被看好成為本季的熱門單品。

連帽大衣、風衣及背心的輪廓洋溢運動活力和結構感。在線條流暢、宛如潛水衣拉鍊半開的雕塑感皮革夾克開場後，一系列貼身如盔甲般的硬挺雕塑皮革夾克，採用了模壓剪裁結構，巧妙隱藏縫線位，形如雕塑。扭轉的針織衫呈現運動感的同時也營造性感氣息；極具戲劇張力的梯形皮革大衣背後則裝飾了經典Flamenco包的細節，令人會心一笑。跑車黃、消防紅、祖母綠與柿橘色等亮麗豐盈的色調交錯出現，為精準的剪裁注入熱情及感性。