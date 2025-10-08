日本藝術家奈良美智作品年底嘉縣新港展出 粉絲超開心不必飛日本了

日本知名當代藝術家奈良美智繼新北金瓜石展覽圓滿落幕後，主辦單位中華文化總會日前宣布，奈良美智經典作品「朦朧潮濕的一天」12月12日在嘉義縣新港文化館25號倉庫登場，展期長達5個月，至2026年5月17日止。消息一出，令粉絲興奮不已，直呼「終於不用飛日本也能看到奈良美智的原作」。

中華文化總會秘書長李厚慶指出，奈良美智每次展覽地點都實地勘選，這次選擇新港鄉25號倉庫，是因為其充滿歷史與土地記憶的氛圍。倉庫建於1963年，原為新港鄉農會第25號穀倉，見證當地農業發展與農民豐收時光。隨著農業政策調整，倉庫一度閒置，直到2003年由新港農會同意提供空間給新港文教基金會，2006年以「新港文化館25號倉庫」之名重新開放，成為融合自然、文化與節慶的有機展演空間。

李厚慶表示，「朦朧潮濕的一天」就像是奈良美智寫給台灣的一封情書。特別是她得知花蓮洪災後，金瓜石展覽周邊商品收益200萬元新台幣捐出，並在日本發起「麥克筆刺青」募款活動，全額捐贈台灣災區，展現他對台灣的關懷與情感。此次展覽以跟著「朦朧潮濕的一天」回家」為主題，除呈現藝術家對土地與人文的深刻情感外，也希望帶動地方文化能量。新港鄉不僅是嘉義文化藝術重鎮，也是新港奉天宮開台媽祖信仰重鎮，融合宗教與藝文氣息。