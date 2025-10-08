快訊

金價飆破4000美元 央行持有黃金價值翻10倍

故宮百年／蘇軾到底寫什麼？〈西園雅集圖〉藏千年密碼

哈隆轉強颱 準「娜克莉颱風」生成、路徑可能複製貼上

日本藝術家奈良美智作品年底嘉縣新港展出 粉絲超開心不必飛日本了

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
日本知名當代藝術家奈良美智繼新北金瓜石展覽圓滿落幕後，主辦單位中華文化總會日前宣布，奈良美智經典作品「朦朧潮濕的一天」12月12日在嘉義縣新港文化館25號倉庫登場，展期長達5個月，至2026年5月17日止。圖／中華文化總會提供
日本知名當代藝術家奈良美智繼新北金瓜石展覽圓滿落幕後，主辦單位中華文化總會日前宣布，奈良美智經典作品「朦朧潮濕的一天」12月12日在嘉義縣新港文化館25號倉庫登場，展期長達5個月，至2026年5月17日止。圖／中華文化總會提供

日本知名當代藝術家奈良美智繼新北金瓜石展覽圓滿落幕後，主辦單位中華文化總會日前宣布，奈良美智經典作品「朦朧潮濕的一天」12月12日在嘉義縣新港文化館25號倉庫登場，展期長達5個月，至2026年5月17日止。消息一出，令粉絲興奮不已，直呼「終於不用飛日本也能看到奈良美智的原作」。

中華文化總會秘書長李厚慶指出，奈良美智每次展覽地點都實地勘選，這次選擇新港鄉25號倉庫，是因為其充滿歷史與土地記憶的氛圍。倉庫建於1963年，原為新港鄉農會第25號穀倉，見證當地農業發展與農民豐收時光。隨著農業政策調整，倉庫一度閒置，直到2003年由新港農會同意提供空間給新港文教基金會，2006年以「新港文化館25號倉庫」之名重新開放，成為融合自然、文化與節慶的有機展演空間。

李厚慶表示，「朦朧潮濕的一天」就像是奈良美智寫給台灣的一封情書。特別是她得知花蓮洪災後，金瓜石展覽周邊商品收益200萬元新台幣捐出，並在日本發起「麥克筆刺青」募款活動，全額捐贈台灣災區，展現他對台灣的關懷與情感。此次展覽以跟著「朦朧潮濕的一天」回家」為主題，除呈現藝術家對土地與人文的深刻情感外，也希望帶動地方文化能量。新港鄉不僅是嘉義文化藝術重鎮，也是新港奉天宮開台媽祖信仰重鎮，融合宗教與藝文氣息。

此外，今年適逢故宮博物院南部院區設立10周年，舉辦特展等慶祝活動。奈良美智展覽登場，預料將與故宮南院活動相互呼應，為嘉義年底藝文盛事揭開序幕，吸引各地藝術愛好者旅客來嘉，感受藝術與土地交織的溫度。

奈良美智選擇新港鄉25號倉庫，是因為其充滿歷史與土地記憶的氛圍。倉庫建於1963年，原為新港鄉農會第25號穀倉，見證當地農業發展與農民豐收時光。圖／中華文化總會提供
奈良美智選擇新港鄉25號倉庫，是因為其充滿歷史與土地記憶的氛圍。倉庫建於1963年，原為新港鄉農會第25號穀倉，見證當地農業發展與農民豐收時光。圖／中華文化總會提供
奈良美智選擇新港鄉25號倉庫，是因為其充滿歷史與土地記憶的氛圍。倉庫建於1963年，原為新港鄉農會第25號穀倉，見證當地農業發展與農民豐收時光。圖／中華文化總會提供
奈良美智選擇新港鄉25號倉庫，是因為其充滿歷史與土地記憶的氛圍。倉庫建於1963年，原為新港鄉農會第25號穀倉，見證當地農業發展與農民豐收時光。圖／中華文化總會提供

奈良美智 嘉義 日本

延伸閱讀

日本薪資停滯、物價上漲…35歲上班族月薪4萬 靠「隱藏努力」多賺1萬6

不只北海道出沒！一圖揭日本熊分布 除「3地區」外幾乎全境都有

哈隆轉強颱 準「娜克莉颱風」生成、路徑可能複製貼上

在日為花蓮賑災 奈良美智「麥克筆刺青」募款 台展覽先捐200萬

相關新聞

新來台名店大洗牌？ 2025十大聲量更新

Dom Dom漢堡、成吉思汗大黑屋、牛舌の檸檬即將來台展店，今年海外名店話題一波接一波，究竟誰才是討論度破表的人氣聲量王呢？

全台7門市2周限定！Swatch最新MoonSwatch Moonshine Gold金手指現蹤

月亮的美與閃耀，常帶給人們哲學性的聯想。中秋節剛過、瑞士手表品牌Swatch即刻發表一只全新Mission To Ear...

點點心×CHLIV打造11款特色餐點！美利港式茶檔進駐SOGO復興館

百貨公司的美食街，一直是許多餐飲的競爭之地。「點點心」與世界拉花冠軍創立的精品咖啡「CHLIV」攜手，於微風信義打造「C...

收藏一段美的歷史：梵克雅寶Heritage典藏系列即起至10月31日全台巡展

梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）的珠寶藝術，百年來始終引領美學潮流變遷，透過精湛工藝體現時代精神。自20...

LACOSTE 2026春夏巴黎時裝秀「更衣室」上場 詮釋運動後的不完美之美

LACOSTE選在巴黎卡爾諾中學(Lycée Carnot)的艾菲爾大廳，將2026春夏巴黎時裝秀的舞台重塑為「更衣室」...

台日韓百貨三強聯手！新光三越攜手伊勢丹、現代百貨打開市場新格局

國內百貨高度密集也高度競爭，而商品的獨特性與話題性是百貨商場保有競爭力的關鍵，除了自身的招商實力，現在新光三越更與日本伊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。