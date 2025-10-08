新來台名店大洗牌？ 2025十大聲量更新

2025最新！誰能勇奪下半年新來台名店冠軍？

2025可說是海外品牌來台展店的大勢年，多家人氣餐飲品牌接連登陸台灣，無一不在網路上掀起極高的關注與討論度。從年初東京銀座名店「金田屋 Kanadaya」插旗中山站以來，話題熱度便一路高漲；緊接著年中還有韓國燒肉名店「金豬食堂」、日本人氣生甜甜圈品牌「 I'm dount？」，以及獲封世界好吃的「Potato Corner」也相繼登場；而十月還有來自日本的「Dom Dom漢堡」、「成吉思汗大黑屋」與「牛舌の檸檬」準備進駐台北，從正餐到甜點，每一家都自帶高人氣光環與話題度，讓眾多饕客們引頸期盼。

《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，曾於今年6月公佈「十大新來台餐廳」排行榜，隨著下半年有更多話題名店加入戰局，榜單名次也迎來大洗牌。依據2025年至今的網路討論度，究竟有哪些熟面孔意外跌出前三？又有哪些黑馬新秀強勢竄起？

擁有「日本漢堡排天花板」之稱的 「挽肉と米」，目前在台北的華山和信義都有分店。這家由富錦樹集團所引進的日本名店，以每日新鮮製作的100%純和牛絞肉聞名，並透過特製炭火烤爐即席烤製，將肉汁與香氣完整封存。Q彈多汁的漢堡排，搭配上晶瑩蓬鬆的白飯與一顆可生食級蛋黃，滋味鹹香濃郁、層次豐富，讓人忍不住一口接一口。

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》分析，本次調查區間聲量高點出現在2025年1月24日，「挽肉と米」於台北信義開設二店，該間號稱是比日本更大的旗艦店，也是全球「最多烤爐、最多座席數」的分店，因此吸引不少網紅搶開箱分享，網友表示「世界最大間太爽了吧，一定要去吃」、「位子多太加分了！希望訂位能夠更順利」、「台北人盤到人家可以開最大間」。

發跡於大阪的知名居酒屋品牌 「鳥貴族」，以全品項均一價370日圓的親民價打響名號，主打價格實惠卻品質不妥協的串燒美味。多年來在日本擁有廣大粉絲，也成為台灣旅客赴日必訪的口袋名單之一。挾帶著這股高人氣光環，去年鳥貴族登陸台北中山站的消息一出，隨即在社群上引爆話題。不過，隨著熱度高漲，爭議聲音也隨之浮現。部分網友直言，台灣分店在風味與口感上仍難以完全複製日本原味，另外也有不少人對其價格表示質疑，加上開幕初期排隊久候、候位時間過長等問題，更讓討論呈現兩極化。即便如此，鳥貴族的話題度依舊驚人，在年中榜單中，它仍力壓群雄，拿下聲量第一的人氣寶座。然而到了下半年，情勢卻急轉直下，聲量從高峰期的8,017筆銳減至2,390筆，最終僅排名第九。

有「馬卡龍界愛馬仕」美譽的法國精品甜點品牌PIERRE HERMÉ，除了在巴黎享有高人氣之外，品牌版圖也已拓展至日本、香港、泰國等地。創辦人皮耶·艾曼被譽為「甜點界的畢卡索」，每一顆馬卡龍不僅講究色澤與口感，更像是一件小型藝術品，甚至還被盛讚為「全巴黎最好吃的馬卡龍」。台灣甜點控對於這個品牌也並不陌生，早在前年快閃店現身時，就引爆前所未有的搶購熱潮，排隊人龍綿延不絕，不少人甚至願意花上數小時等待，只為搶購一盒夢寐以求的馬卡龍。而在粉絲們的殷切期盼下，PIERRE HERMÉ也終於決定落地台灣，分別於台北晶華酒店與台中新光三越中港店正式開設專櫃，讓台灣饕客們不必遠赴巴黎，也能一嚐最正統的法式馬卡龍滋味。

這家雖以早午餐聞名，但餐廳從早上一路營業至晚間十點，全天候提供不同型態的餐飲體驗。白天以豐富多樣化的早午餐為主打，人氣招牌首推布里歐法式吐司和創意料理；夜幕降臨後，，用餐氛圍也隨之轉換，搖身成為浪漫優雅的餐酒館，提供各種精緻的歐式晚餐。儘管價格偏高，但憑藉來自東京的超高人氣與質感用餐體驗，MERCER BRUNCH仍成功擄獲眾多饕客的青睞，也讓它在競爭激烈的餐飲市場中脫穎而出。

日本超人氣生甜甜圈品牌 「I'm donut?」 於今年七月初強勢登台，亞洲首間海外分店就選在熙來攘往的台北東區。該品牌不只以爆餡、入口即化的獨特口感風靡日本，就連男神山下智久也忍不住大嗑甜甜圈曬IG，因此台灣分店一開幕便引發轟動，吸引大量甜點控不惜熬夜排隊也要一嚐這傳奇美味。值得一提的是，富錦樹集團近年積極布局海外餐飲市場，除引進話題品牌「I'm donut?」 外，也將人氣漢堡排「挽肉と米」 以及日本早午餐名店「MERCER BRUNCH」也帶進台灣，成功掀起一波又一波的話題熱潮。

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》分析，本次調查區間聲量高點出現在7月5日，也就是台灣首店開幕的隔天，當日因排隊動線混亂、餐點數量不足以及購買規則不明確等問題，引發不少負面爭議，光一天的聲量就飆升853筆，網友不滿的情緒在社群平台上迅速擴散，紛紛留言抱怨「排隊8小時、曬太陽8小時，換來一句沒有了」、「10點排到5點。只有一句抱歉賣完了，不會發號碼牌跟統計數量？」、「一堆黃牛解壓縮，買完一批插回隊伍裏面自己人前，店家完全甩鍋」。

號稱世界最好吃的薯條「Potato Corner」，在全球擁有超過2000家門市，這次台灣首店一樣由富錦樹餐飲集團代理，並於8月正式進駐台北統一時代百貨。該品牌源自菲律賓馬尼拉，主打多樣化的創意調味粉，包含「酸奶洋蔥」、「碳烤BBQ」、「香濃起司」及「香辣BBQ」等經典風味，從份量選擇到口味搭配，皆能依個人喜好自由客製化，讓薯條不再只是配角，而是能單獨成為主角的特色美食。繼台北信義店盛大開幕後，「Potato Corner」也預計將在台中、新北、新竹展店，屆時勢必又會掀起一股話題風潮。

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》分析，本次調查區間聲量高點出現在8月1日，在「Potato Corner」正式開幕的前一天，不少美食部落客已搶先開箱分享，社群平台上也吸引大批網友轉發與討論，創下當日712筆聲量，強勢直衝下半年排行榜第四名。「薯條天花板真的好吃死了」、「這家我也超期待，終於不用飛菲律賓了」、「薯條這個價格還是挺貴的」、「剛剛經過，排得有夠誇張，不就薯條而已」。

去年在台灣新進名店榜單中勇奪聲量冠軍的橋村炸雞，今年雖然以4,089筆聲量退居第三，但依舊展現出穩定人氣與市場熱度。自前年插旗板橋車站以來，橋村炸雞便一舉成為社群平台上的流量焦點，隨後更迅速於台北、新北、桃園、台中與台南等地展店，成功在全台掀起一股「韓式炸雞旋風」。品牌最大的核心魅力來自其獨家秘方，選用韓國直送的特製醃料與醬汁，完整還原當地人最熟悉的國民小吃風味，讓台灣炸雞控不用出國也能感受道地的韓式滋味。雖然今年名次稍有下滑，但與去年的聲量相比差距不大，足見橋村仍然穩坐饕客心目中的「炸雞天花板」。網友表示「橋村我期待很久了！現在桃園也有超讚」、「我吃的不是炸雞，是我在韓國的美好回憶」。

位居今年榜單第二名的，是來自東京銀座的知名水果大福專賣店「金田屋 KANADAYA」。這間以「漂浮旋轉」的高顏值水果大福為特色，透過磁浮旋轉裝置，讓每顆大福優雅地凌空轉動，再搭配上細膩的光影設計，呈現出猶如藝術般的精緻視覺饗宴。今年初，金田屋正式進軍台灣，宣布以台北的赤峰街作為亞洲首間海外門市。這條結合復古與日式氛圍的文青街區，本就聚集許多日式甜點愛好者，如今再添美食生力軍，更讓期待已久的螞蟻人掀起一波朝聖熱潮。

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》分析，本次調查區間聲量高點落在2月11日，不少美食部落客紛紛開箱分享漂浮大福的畫面，吸引網友留言大讚「太美了吧！超想吃草莓」、「光視覺就是一種享受好想試試」、「這算不算一種大福型態的蛋糕」、「之前看影片就覺得在飄浮旋轉好好玩」。

人氣第一名揭曉！2025下半年最受矚目的新來台名店，由「 金豬食堂」成功摘下冠軍寶座。這間來自首爾的燒肉名店，被譽為「首爾三大燒肉」之一，已連續七年獲得米其林必比登肯定。它不僅是韓流巨星如 GD、BTS、朴寶劍、IU的愛店，就連足球傳奇巨星貝克漢也曾親臨朝聖，人氣可見一斑。因此，當品牌宣布全球首間海外分店進駐台北中山時，立即引爆熱議，尚未開幕便話題不斷。

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》分析來看，本次調查區間的聲量高峰出現在7月14日，GD權志龍結束「Übermensch」世界巡迴演唱會台北小巨蛋最終場後，深夜與團隊直奔「金豬食堂」慶功，吸引大批粉絲圍觀，現場盛況宛如跨年夜般熱鬧，當日聲量衝破500筆。自今年1月1日截至9月29日止，不到一年便累積高達8,627筆聲量，讓金豬食堂名次從第三名強勢晉升為第一名，拿下討論度冠軍實至名歸。

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年1月1日至2025年9月29日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

