全台7門市2周限定！Swatch最新MoonSwatch Moonshine Gold金手指現蹤

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Swatch MoonSwatch系列Mission to Earthphase Moonshine Gold表款（SO33N703L）將在全台7間門市、限期兩周時間開賣。圖／Swatch提供
月亮的美與閃耀，常帶給人們哲學性的聯想。中秋節剛過、瑞士手表品牌Swatch即刻發表一只全新Mission To Earthphase-Moonshine Gold表款，也是該系列第三只以「滿月」為主題之設計，表款在Moonshine Gold月亮上有著醒目手指圖案，並將在Swatch全台七間門市、限時銷售。

Swatch的MoonSwatch系列過往是以同集團高價品牌OMEGA旗下Speedmaster超霸登月表為靈感，取其設計、並結合生物陶瓷與豐沛色彩設計，發表以來新作不斷、持續引起排隊人潮。原本OMEGA獨家使用的專利「月光金」Moonshine Gold也在近年陸續加入Swatch表款細節，並以PVD鍍金的形式讓平價的表款也能擁有輕奢話題。

本次限定門市、限定時間發表的Swatch MoonSwatch系列Mission to Earthphase Moonshine Gold（SO33N703L）表款，使用海軍藍色的生物陶瓷表殼、表冠與按鈕。表面9點鐘方向有著戴上太空帽的Snoopy可愛圖案，Snoopy的「頭頂」則是從月球回看地球的「地相」顯示，同時兩點鐘方向則是以Moonshine Gold鍍金處理顯示的南北半球月相。

齊備上述元素的表款第一版本先於8月9日一日限定銷售，9月5日則「加碼」、同樣一日限定但月亮之一改造為爆米花的第二版；最新作則將其中一只月亮改造為「金手指」，象徵呼籲人們敢於逐夢、為夢想起身，並擴大銷售日期與門市，將在2025年10月7日的滿月起至10月21日的新月期間，於全台7間Swatch門市包含新竹遠東SOGO、高雄統一夢時代、新北誠品裕隆城、台中新光三越台中中港店、台南新光三越台南小北門、台北101概念店與台北西門形象店進行販售。

想成為太空人、也喜歡Snoopy？這下應該無需再熬夜排隊，且鎖定同一門市、將有連續10數天的購買可能，每人限購一只，訂價則為12,150元。

兩點鐘方向的月球顯示使用Moonshine Gold進行PVD鍍層，其中一「只」月亮並有著手指圖騰、像是召喚人們為了夢想前進。圖／Swatch提供
Swatch MoonSwatch系列Mission to Earthphase腕表是以OMEGA的Speedmaster表款樣式為靈感復刻重現。圖／Swatch提供
由左至右，分別是近日從8月、9月以及最新公開的第三款海軍藍色陶瓷Swatch MoonSwatch系列Mission to Earthphase腕表的月相特寫，本次並擴大至全台7間門市，限定販賣時間也從一日延長至14日，讓「圓夢」機會更為擴大。圖／Swatch提供
Swatch MoonSwatch系列Mission to Earthphase Moonshine Gold（SO33N703L）手表，生物陶瓷表殼、42毫米、石英機芯、時間顯示、地球與月相顯示，12,150元。圖／Swatch提供
Swatch

