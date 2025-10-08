點點心×CHLIV打造11款特色餐點！美利港式茶檔進駐SOGO復興館

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「點點心」與「CHLIV」攜手，打造「CHLIV X DIMDIMSUM」概念專區。圖／點點心提供
「點點心」與「CHLIV」攜手，打造「CHLIV X DIMDIMSUM」概念專區。圖／點點心提供

百貨公司的美食街，一直是許多餐飲的競爭之地。「點點心」與世界拉花冠軍創立的精品咖啡「CHLIV」攜手，於微風信義打造「CHLIV X DIMDIMSUM」概念專區，提供特色咖啡與輕食餐點；「美利港式茶檔」則進駐SOGO復興館，提供多款具有港式特色的餐點，並可享開幕慶祝優惠。

緯豆集團旗下「點點心」與頂級精品咖啡品牌「CHLIV」展開跨界合作，自即日起於點點心微風信義店設立「CHLIV X DIMDIMSUM」概念專區，打造微型精緻複合店型。2016 年世界拉花冠軍Chris所創立「CHLIV」，在本次合作中研製「CHLIV X DIMDIMSUM」限定配方，選用衣索比亞與哥倫比亞中深烘焙豆調和，呈現濃黑巧克力與堅果香氣，尾韻隱約帶有炒製黑糖的細緻甘甜。消費者還可搭配點點心招牌凍奶茶或鮮乳坊莊園級鮮奶、精品冰淇淋，享用美式、拿鐵、港式鴛鴦等調飲，以及每日限量的輕食、甜點與經典套餐，合計11款全新選擇。

首店位於台北101美食街的「美利港式茶檔」，即日起再於SOGO復興館開設分店。店內提供有經典滑蛋蝦仁飯、港式鮮蝦雲吞撈麵、柱侯牛腩帽蓋滑蛋飯、澳門豬扒炒出前一丁等料理，還有絲襪奶茶、每日限量的「可頌絲滑蛋塔」等不同餐點。全店採均一套餐制，主餐搭配雙小菜、飲品、例湯，每套258元。為慶祝新店開幕，即日起至10月10日期間，「可頌絲滑蛋塔4入」原價232元，優惠價175元，每日限量50組；10月10日前單筆消費滿175元，即可參與扭蛋，有機會獲得免費套餐兌換券、套餐升級體驗券等贈禮。

CHLIV X DIMDIMSUM概念專區以複合情態，提供多種咖啡調飲與輕食餐點。圖／點點心提供
CHLIV X DIMDIMSUM概念專區以複合情態，提供多種咖啡調飲與輕食餐點。圖／點點心提供

套餐 點心 咖啡

延伸閱讀

遠東SOGO歷年獎勵362位生命鬥士 學童發表「永續未來宣言」為地球發聲

新光三越台中店事發樓層現在的模樣 民眾用行動相挺人潮塞滿美食街

遇球賽人流翻8倍 SOGO大巨蛋明年夏天全區開幕

百億神單再+1！七家壽險今年前八月誕生10張 狂賣近1,700億元

相關新聞

點點心×CHLIV打造11款特色餐點！美利港式茶檔進駐SOGO復興館

百貨公司的美食街，一直是許多餐飲的競爭之地。「點點心」與世界拉花冠軍創立的精品咖啡「CHLIV」攜手，於微風信義打造「C...

收藏一段美的歷史：梵克雅寶Heritage典藏系列即起至10月31日全台巡展

梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）的珠寶藝術，百年來始終引領美學潮流變遷，透過精湛工藝體現時代精神。自20...

LACOSTE 2026春夏巴黎時裝秀「更衣室」上場 詮釋運動後的不完美之美

LACOSTE選在巴黎卡爾諾中學(Lycée Carnot)的艾菲爾大廳，將2026春夏巴黎時裝秀的舞台重塑為「更衣室」...

台日韓百貨三強聯手！新光三越攜手伊勢丹、現代百貨打開市場新格局

國內百貨高度密集也高度競爭，而商品的獨特性與話題性是百貨商場保有競爭力的關鍵，除了自身的招商實力，現在新光三越更與日本伊...

26春夏巴黎時裝周／道枝駿佑銀髮如王子 同TXT秀彬賞Valentino大秀

Valentino創意總監Alessandro Michele在巴黎時裝週發表主題為「Fireflies」（螢火）的20...

新光三越信義周年慶今年超猛的！攜手現代百貨、伊勢丹再找來鬼滅助陣

新光三越第二波周年慶由店王、店后攜手開跑，台中中港店、台北信義新天地4館於10月16日展開，台中店有店王回歸話題，信義新...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。