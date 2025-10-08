點點心×CHLIV打造11款特色餐點！美利港式茶檔進駐SOGO復興館

百貨公司的美食街，一直是許多餐飲的競爭之地。「點點心」與世界拉花冠軍創立的精品咖啡「CHLIV」攜手，於微風信義打造「CHLIV X DIMDIMSUM」概念專區，提供特色咖啡與輕食餐點；「美利港式茶檔」則進駐SOGO復興館，提供多款具有港式特色的餐點，並可享開幕慶祝優惠。

緯豆集團旗下「點點心」與頂級精品咖啡品牌「CHLIV」展開跨界合作，自即日起於點點心微風信義店設立「CHLIV X DIMDIMSUM」概念專區，打造微型精緻複合店型。2016 年世界拉花冠軍Chris所創立「CHLIV」，在本次合作中研製「CHLIV X DIMDIMSUM」限定配方，選用衣索比亞與哥倫比亞中深烘焙豆調和，呈現濃黑巧克力與堅果香氣，尾韻隱約帶有炒製黑糖的細緻甘甜。消費者還可搭配點點心招牌凍奶茶或鮮乳坊莊園級鮮奶、精品冰淇淋，享用美式、拿鐵、港式鴛鴦等調飲，以及每日限量的輕食、甜點與經典套餐，合計11款全新選擇。