收藏一段美的歷史：梵克雅寶Heritage典藏系列即起至10月31日全台巡展

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
梵克雅寶巴黎芳登廣場22號首間珠寶精品店。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶巴黎芳登廣場22號首間珠寶精品店。圖／梵克雅寶提供

梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）的珠寶藝術，百年來始終引領美學潮流變遷，透過精湛工藝體現時代精神。自2007年起推出的Heritage典藏系列珠寶，匯聚品牌自1920年代至1990年代的代表作品，一系列共約20件臻美精選傑作，將即日起至10月31日來台巡迴展出，採預約制，是一窺裝飾藝術美學百年風華的絕佳機會。

Heritage典藏系列以最全面的角度呈現百年歷史與工藝的深度對話，也是梵克雅寶對各個年代生活與美學演變的回應。品牌定期納入此系列的臻品，都經專家的細心鑑定，除了分析作品的現況與材質，也會按照品牌嚴謹的標準進行必要的修復。除此之外，透過仔細審視每件作品的文獻資料，梵克雅寶會為每件作品的來歷提供保證，並發出鑑真證書，確保作品擁有初出工坊時的原貌；這也是在梵克雅寶選購Heritage典藏系列的價值所在。

●印證流變時代風格的演繹

此次登台展出的Heritage典藏系列之作，涵蓋了20世紀大部分時期與風格的代表作。年代最早的一組1942年的耳環，以紅寶石、藍寶石與鑽石構成與盟軍的旗幟互通的迷人配色、勾起感傷情懷的愛國象徵，彩色寶石由內而外層次綻放、簇擁鑽石花蕊的設計，藉由大自然符碼表達充沛的情感，以含蓄的手法傳遞希望與情感。

1960年代是嬰兒潮出生的新世代嚮往自由的十年，在此期間誕生的四葉幸運草圖騰的Alhambra長項鍊就以幸運和新生的象徵反映了這樣的時代精神。1960年的Ruban手鐲，以最高級而純粹的鉑金與鑽石展現了華麗的白色高級珠寶風格，柔軟的鏈結體現精湛的技術、組成搭配度極高的洗練線條。同樣以鑽石為主角的一款1961年耳環，則配襯上了當時流行的黃金底座，並以精密的金工構築出立體的編織結構，以工藝細節為設計注入豐富巧思。

珠寶豐富多元的面貌也是60年代的寫照，不僅在工藝上百花齊放，在色彩上也更繽紛自如。1965年一款手鐲，以當時開始流行的黃K金大膽結合祖母綠、藍寶石與鑽石，體現梵克雅寶選材和配色上的嚴謹，同時金編細節和運用自如的多重鑲嵌技術也展現品牌精湛的工藝底蘊。看似毫不費力的一款1968年5 Leaves胸針，匯聚了將不同熔點金屬輕巧融合的高超工藝，是梵克雅寶風格轉變期的代表作。

60及70年代的波希米亞風格的時裝潮流，崇尚柔軟鬆身的長罩衫，偏好花環、色彩和異國情懷。梵克雅寶在這個時期的黃K金珠寶點綴了大膽的色彩，例如1971年的黃K金鑲嵌玫瑰水晶耳環，有機柔軟的金屬線條和色調柔潤的雕刻寶石完美契合。同樣運用了黃K金、白K金、縞瑪瑙和鑽石，1972年的手鐲和1974年的耳環，精準的橢圓形和圓形線條呼應當時工業設計的美學，並分別運用了編織金工和手工鑿刻的技術讓金屬呈現出獨特光影層次，與凸面切磨的縞瑪瑙形成鮮明對比。Lion échevelé可轉換式胸針則延續了品牌自1950年La Boutique以來經典的動物主題，並以黃金和彩色寶石的運用，注入70年代的大膽與自由氣息。

耳環，1961年，黃K金、鑽石。圖／梵克雅寶提供
耳環，1971年，黃K金、玫瑰水晶。圖／梵克雅寶提供
5 Leaves胸針，1968年，鉑金、黃K金、白K金、鑽石。圖／梵克雅寶提供
Lion échevelé可轉換式胸針，1976年，黃K金、祖母綠、鑽石。圖／梵克雅寶提供
手鐲，1972年，黃K金、白K金、玫瑰金、縞瑪瑙、鑽石。圖／梵克雅寶提供
耳環，1942年，鉑金、黃K金、白K金、紅寶石、藍寶石、鑽石。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶國際典藏零售發展總監Natacha Vassiltchikov。圖／梵克雅寶提供
手鐲，1972年，黃K金、白K金、玫瑰金、縞瑪瑙、鑽石。圖／梵克雅寶提供
手鐲，約1965年，黃K金、祖母綠、藍寶石、鑽石。圖／梵克雅寶提供
耳環，1974年，鉑金、黃K金、白K金、縞瑪瑙、鑽石。圖／梵克雅寶提供
Ruban手鐲，1960年，鉑金、鑽石。圖／梵克雅寶提供
鑽石 珠寶

