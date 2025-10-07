LACOSTE 2026春夏巴黎時裝秀「更衣室」上場 詮釋運動後的不完美之美

LACOSTE選在巴黎卡爾諾中學(Lycée Carnot)的艾菲爾大廳，將2026春夏巴黎時裝秀的舞台重塑為「更衣室」，毛巾堆疊作為座椅、蒸氣玻璃板、淋浴簾等元素，模糊公眾與私密、運動與時尚之間的界線。

更衣室對於運動員、運動者來說，可以說是一處介於勝利喧囂與失敗靜默之間的空間，除了有勝利者的歡愉，也是他們上場前後、與自己獨處的私密時刻。在這個氛圍場景中，LACOSTE創意總監佩拉吉婭·科洛托羅斯（Pelagia Kolotouros）以全新時尚視角詮釋品牌的運動基因。

本季是一場向運動精神致敬的感官頌歌，讚頌球員與觀眾之間共同追求、超越極限的激情。本系列透過探索運動員卸下汗濕戰袍時的「不完美」真實狀態：球衣領口微微解開、運動裝隨意拉鬆，或汗濕的球衣被甩在椅背上的瞬間，展現鬆弛、透氣、帶著餘溫的自然狀態，服裝輪廓亦呈現隨性的現代表現，寬鬆、飄逸與輕盈。

同時也是運動機能與慵懶型格之間的碰撞與平衡。LACOSTE將感性美學、未完成輪廓與運動基因在復古運動風潮中交融，奠定整個系列優雅且動感的基調。色彩以復古運動服為靈感，鮮橘色與亮藍色碰撞出懷舊張力，並融入淺褐灰、品牌經典的鱷魚綠等色調。