台日韓百貨三強聯手！新光三越攜手伊勢丹、現代百貨打開市場新格局

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
新光三越攜手伊勢丹新宿店的ISETAN MEN'S合作，在信義A9打造男性潮流選物樓層。圖／摘自ISETAN MEN'S官網
國內百貨高度密集也高度競爭，而商品的獨特性與話題性是百貨商場保有競爭力的關鍵，除了自身的招商實力，現在新光三越更與日本伊勢丹、韓國現代百貨THE HYUNDAI SEOUL合作，台、日、韓亞洲百貨三強攜手，有如百貨跨境聯盟，彼此帶來消費趨勢互通、品牌資源共享，透過國際化視野讓百貨商場內容更有趣，也為國內百貨打開國際市場新格局。

新光三越多年前早已有打造男士館的想法，這個念想終於在今年10月中於信義A9 3樓即將落實實現。百貨過去一直擅長做女人的生意，明顯重女輕男，但明明男女各半，為何男性的生意沒人要做？

新光三越台北信義新天地A9店長王裕仁分享，「百貨以前專注女性客群，可能是害怕嘗試錯誤，但男性這塊生意只要沒人起頭，就只會一直做不起來」。隨著過去百貨女性/男性佔比從7比3，近年逐漸轉向6比4，甚至信義A11客群已是男女各半。新光三越首選將「男性潮流選物樓層」在信義店展開，除了這裡是新光三越全台重點店，新事物都會從這裡起頭發生，另外也具備都會潮流的男性客層與消費意願。此外，新光三越SKM MEN'S的總負責人也是來自日本伊勢丹，有ISETAN MEN'S的營運經驗。

其他百貨同業認為，新光三越投入資源做SKM MEN'S的想法很前瞻、也很有勇氣，因為台灣男性對外表重視程度，遠不及日本男性對服裝儀容的重視，經營男性客群需要花一段時間培養。對此，王裕仁也不諱言，「確實台灣男性的對外貌與對流行的關注度遠低於日本男性，但希望透過新光三越與日本伊勢丹ISETAN MEN'S的合作，把最好、最時髦的男性商品從服飾、配件、香氛、保養集結在一起，除了本來就有在關注潮流趨勢的主要目標受眾，也提供一處讓台灣男性有一個專屬學習的領域，確實這是一個養成的過程」。

現在新光三越SKM MEN'S先從專屬樓層開始第一步，未來目標除了把SKM MEN'S像beautySTAGE一樣、帶到別店，也期許像新宿伊勢丹ISETAN MEN'S一樣，開出整棟的男士館。

除了日本，新光三越也將合作觸角伸向韓國首爾。新光三越副董事長暨總經理吳昕陽去年與團隊到韓國現代百貨拜訪，彼此交流同時也種下合作契機，雙方合作成果在今年周年慶至耶誕季的消費旺季實現。

新光三越與現代百貨聯手，把11支韓國潮流話題品牌直接帶到台灣，由STAND OIL率先打頭陣，中秋連假短短三天就賣出千個包包，緊接著還有Wacky WiLLY、NOMANUAL、MILLO ARCHIVE、MUCENT、LAKA、INSILENCE、ROLAROLA、ROCKFISH WEATHER WEAR、TIRTIR、Ronron陸續接棒從10月到耶誕節於新光三越信義A11接力快閃，囊括包款、服飾、美妝品牌陣容。隨著韓流時尚崛起，提供獨家主題場域、創造消費誘因，同時也營造商場充滿潮流活力的新鮮感。

新光三越台北信義新天地A11店長池國豪指出，與現代百貨的合作，不只是從台灣視角看韓流趨勢，這11支快閃品牌，是從現代百貨的眼光看台灣市場，為台灣挑選出來的品牌組成陣容，透過這次合作，對彼此的流行文化觀點是很棒的交流。

伊勢丹新宿店的ISETAN MEN'S，從服裝、配件、香氛、保養，提供各式男性潮流品牌與選物。圖／摘自IG：ISETAN MEN'S
新光三越攜手日本伊勢丹ISETAN MEN'S，在A9 3樓打造全台第一個「男性潮流選物」樓層，全台獨家引進日本設計師高橋盾創立的街頭潮流品牌UNDERCOVER。圖／新光三越提供
新光三越攜手日本伊勢丹ISETAN MEN'S，在A9 3樓打造全台第一個「男性潮流選物」樓層，來自日本的極簡與潮流跨界代表品牌SOPH.首度登台。圖／新光三越提供
SKM MEN'S引進日本時尚機能品牌nanamica。圖／新光三越提供
SKM MEN'S引進日本Urban Outdoor風格品牌White Mountaineering。圖／新光三越提供
新光三越與韓國現代百貨THE HYUNDAI SEOUL合作，現代百貨精選11支潮流品牌出發台灣接力快閃。圖／現代百貨提供
韓國現代百貨THE HYUNDAI SEOUL精選11支潮流品牌出發台灣接力快閃，首發的STAND OIL創造出色的人潮與買氣。圖／新光三越提供
