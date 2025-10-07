26春夏巴黎時裝周／道枝駿佑銀髮如王子 同TXT秀彬賞Valentino大秀
Valentino創意總監Alessandro Michele在巴黎時裝週發表主題為「Fireflies」（螢火）的2026春夏系列，靈感取自義大利導演帕索里尼（Pier Paolo Pasolini）於1941年的信件，將螢火蟲視為「在極權黑暗中仍頑強閃爍的微光」，藉此表達對當前動盪世界情勢的關注。品牌大使Freen Sarocha、道枝駿佑、孫儷、宋祖兒、韓團IVE的成員Liz和Rei、TXT的隊長秀彬等人都出席看秀。
大秀在知名演員潘蜜拉安德森（Pamela Anderson）朗誦的口白中展開，頭頂上方，由NONOTAK打造的巨型燈光裝置〈Sora〉閃爍變幻，如同空中飛舞的螢火蟲，偶爾又組成彷彿戰鬥機掠過的隊形，為大秀奠定一種與時代緊密連結又切割漂浮其上的奇幻基調。閃爍的燈光營造出頹靡的氣氛，所有模特兒在大秀的尾聲匯集於方形舞台的中央，一同仰望頭頂的燈光裝置。流動的閃爍光點，模擬出螢火蟲同步發光的律動景象，透過藝術表達出Michele對於時局的關切。這也呼應了藝術史學家喬治迪迪胡伯曼（Georges Didi-Huberman）的觀點：即微光從未絕跡，只是時代使我們失去了在黑暗中凝視的能力。
比起過往的喧囂，本季秀場氛圍和設計更顯克制。本季服裝以七○年代的典雅剪影為基調，聚焦於更為精簡的剪裁、比起以往顯得更輕盈可穿。系列的基礎結構被大幅簡化：襯衫搭配長褲或窄裙的組合，在顏色、印花、布料和細節上展現豐富變化，例如開場的孔雀藍皺褶襯衫，在領口與下襬繫著蝴蝶結，搭配檸檬綠緞面長褲。
Michele鍾愛的盛裝華服，在本季透過雪紡、喬其紗、絲絨與麂皮等材質的運用，展現出溫柔又鮮明的另一種風貌。外在疊加式的華麗裝飾減少了，但大量蝴蝶結和皺摺仍是他的標誌，設計的去蕪存菁也可見於配件上。本季的晚裝也褪下過往的繁華堆疊，以單一色彩如寶藍、紅玉或經典黑白色調，透過不對稱的垂墜披肩或透明長裙彰顯出布料與剪裁的美感。一襲搭配羽毛白領的披垂金色禮服，更讓人想起這的義大利品牌的羅馬神話意象。
