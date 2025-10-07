快訊

26春夏巴黎時裝周／道枝駿佑銀髮如王子 同TXT秀彬賞Valentino大秀

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Valentino 2026春夏系列大秀以模特兒仰望星空壓軸結尾。圖／Valentino提供
Valentino創意總監Alessandro Michele在巴黎時裝週發表主題為「Fireflies」（螢火）的2026春夏系列，靈感取自義大利導演帕索里尼（Pier Paolo Pasolini）於1941年的信件，將螢火蟲視為「在極權黑暗中仍頑強閃爍的微光」，藉此表達對當前動盪世界情勢的關注。品牌大使Freen Sarocha、道枝駿佑、孫儷、宋祖兒、韓團IVE的成員Liz和Rei、TXT的隊長秀彬等人都出席看秀。

大秀在知名演員潘蜜拉安德森（Pamela Anderson）朗誦的口白中展開，頭頂上方，由NONOTAK打造的巨型燈光裝置〈Sora〉閃爍變幻，如同空中飛舞的螢火蟲，偶爾又組成彷彿戰鬥機掠過的隊形，為大秀奠定一種與時代緊密連結又切割漂浮其上的奇幻基調。閃爍的燈光營造出頹靡的氣氛，所有模特兒在大秀的尾聲匯集於方形舞台的中央，一同仰望頭頂的燈光裝置。流動的閃爍光點，模擬出螢火蟲同步發光的律動景象，透過藝術表達出Michele對於時局的關切。這也呼應了藝術史學家喬治迪迪胡伯曼（Georges Didi-Huberman）的觀點：即微光從未絕跡，只是時代使我們失去了在黑暗中凝視的能力。

比起過往的喧囂，本季秀場氛圍和設計更顯克制。本季服裝以七○年代的典雅剪影為基調，聚焦於更為精簡的剪裁、比起以往顯得更輕盈可穿。系列的基礎結構被大幅簡化：襯衫搭配長褲或窄裙的組合，在顏色、印花、布料和細節上展現豐富變化，例如開場的孔雀藍皺褶襯衫，在領口與下襬繫著蝴蝶結，搭配檸檬綠緞面長褲。

Michele鍾愛的盛裝華服，在本季透過雪紡、喬其紗、絲絨與麂皮等材質的運用，展現出溫柔又鮮明的另一種風貌。外在疊加式的華麗裝飾減少了，但大量蝴蝶結和皺摺仍是他的標誌，設計的去蕪存菁也可見於配件上。本季的晚裝也褪下過往的繁華堆疊，以單一色彩如寶藍、紅玉或經典黑白色調，透過不對稱的垂墜披肩或透明長裙彰顯出布料與剪裁的美感。一襲搭配羽毛白領的披垂金色禮服，更讓人想起這的義大利品牌的羅馬神話意象。

銀色亮片垂墜長洋裝。圖／Valentino提供
韓團IVE的成員Liz和Rei出席Valentino 2026春夏系列發表會。圖／Valentino提供
品牌大使Freen Sarocha出席Valentino 2026春夏系列發表會。圖／Valentino提供
品牌大使道枝駿佑出席Valentino 2026春夏系列發表會。圖／Valentino提供
Valentino創意總監Alessandro Michele。圖／Valentino提供
亮片褲裝配不對稱藍色軟紗披風。圖／Valentino提供
Valentino 2026春夏系列大秀以模特兒仰望星空壓軸結尾。圖／Valentino提供
宋祖兒出席Valentino 2026春夏系列發表會。圖／Valentino提供
為Valentino 2026春夏系列大秀打造燈光裝置藝術的NONOTAK。圖／Valentino提供
孫儷出席Valentino 2026春夏系列發表會。圖／Valentino提供
黑色薄紗透視襯衫配銀色流蘇領。圖／Valentino提供
藍紫色不對稱抓皺單肩禮服。圖／Valentino提供
黑色蕾絲荷葉邊短裙配長褲。圖／Valentino提供
TXT的隊長秀彬出席Valentino 2026春夏系列發表會。圖／Valentino提供
Valentino 2026春夏系列大秀以模特兒仰望星空壓軸結尾。圖／Valentino提供
Valentino 2026春夏系列大秀以模特兒仰望星空壓軸結尾。圖／Valentino提供
綠色緞面光澤上衣搭配長褲。圖／Valentino提供
義大利 品牌

