新光三越信義新天地周年慶16日開跑 檔期挑戰63億元、年增1%

新光三越台北信義新天地周年慶將於10月16日開跑，信義四館25天檔期目標挑戰63億元，年增1%。新光三越本次亮點包含與日本伊勢丹跨國合作A9 MEN'S館男裝潮流樓層、韓國現代百貨快閃，再推出海外首站的鬼滅之刃「鬼滅百景」快閃展覽特展，已備貨上億元商品，預估單檔業績可達6,000萬元，將大幅提升來客量與買氣，期望檔期業績能「超過預期」。

信義新天地攜手韓國首爾現代百貨推出全台最大規模的韓潮主題快閃。自周年慶起，將有10家韓潮話題品牌周周接力輪番登場，帶來不能錯過的潮流盛典。新光三越表示，韓國潮流文化的全球化浪潮早已不容小覷，從K-POP、韓劇到韓綜，持續擴散影響力，特別是在18至35歲的 MZ 世代族群中，以「高話題、高顏值、明星帶貨、社群滲透」四大優勢，推動韓潮品牌迅速崛起。

另外，新光三越首度推出全台首層男性潮流選物MEN'S樓層，看好台灣男性時尚消費力，攜手日本伊勢丹，打造以「男性潮流選物」為核心的跨世代男裝業態，樓層規模達 600坪、設有19個專櫃，以「選物型態」集結超過 110個品牌，成為男性專屬購物天地。

為吸引年輕客群，信義新天地也推出多場IP聯名活動，結合鬼滅的票房熱潮，推出「鬼滅百景」」特展，預計業績達6,000萬元，並推出《排球少年》、《巨人》及Snoopy等限定周邊，預期帶動大批人潮，並已備貨超過1億元周邊商品，透過新櫃開幕與話題展覽策略，有望持續拉抬來客效益。

此外，看準運動風潮盛行，今年新光三越台北信義新天地與Pickle Day Social Club匹克日俱樂部在A11 4FX-PLAZA打造全台唯一高空匹克球場，開幕一周即吸引樓層來客增加一至兩成，更是柯震東、林書豪等名人指定運動場所，成為受矚目的時尚運動社交場域。