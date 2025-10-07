快訊

諾貝爾物理學獎出爐 3美國學者共獲殊榮

京華城案作證趁機「放冷箭」 柯文哲：檢察官搞到輝達不敢來了

TPBL／啦啦隊闕闕涉洗錢案 戰神「零容忍」終止合約

新光三越信義新天地周年慶16日開跑 檔期挑戰63億元、年增1%

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
新光三越信義新天地周年慶16日開跑，檔期挑戰63億元、年增1%。記者侯思蘋／攝影
新光三越信義新天地周年慶16日開跑，檔期挑戰63億元、年增1%。記者侯思蘋／攝影

新光三越台北信義新天地周年慶將於10月16日開跑，信義四館25天檔期目標挑戰63億元，年增1%。新光三越本次亮點包含與日本伊勢丹跨國合作A9 MEN'S館男裝潮流樓層、韓國現代百貨快閃，再推出海外首站的鬼滅之刃「鬼滅百景」快閃展覽特展，已備貨上億元商品，預估單檔業績可達6,000萬元，將大幅提升來客量與買氣，期望檔期業績能「超過預期」。

信義新天地攜手韓國首爾現代百貨推出全台最大規模的韓潮主題快閃。自周年慶起，將有10家韓潮話題品牌周周接力輪番登場，帶來不能錯過的潮流盛典。新光三越表示，韓國潮流文化的全球化浪潮早已不容小覷，從K-POP、韓劇到韓綜，持續擴散影響力，特別是在18至35歲的 MZ 世代族群中，以「高話題、高顏值、明星帶貨、社群滲透」四大優勢，推動韓潮品牌迅速崛起。

另外，新光三越首度推出全台首層男性潮流選物MEN'S樓層，看好台灣男性時尚消費力，攜手日本伊勢丹，打造以「男性潮流選物」為核心的跨世代男裝業態，樓層規模達 600坪、設有19個專櫃，以「選物型態」集結超過 110個品牌，成為男性專屬購物天地。

為吸引年輕客群，信義新天地也推出多場IP聯名活動，結合鬼滅的票房熱潮，推出「鬼滅百景」」特展，預計業績達6,000萬元，並推出《排球少年》、《巨人》及Snoopy等限定周邊，預期帶動大批人潮，並已備貨超過1億元周邊商品，透過新櫃開幕與話題展覽策略，有望持續拉抬來客效益。

此外，看準運動風潮盛行，今年新光三越台北信義新天地與Pickle Day Social Club匹克日俱樂部在A11 4FX-PLAZA打造全台唯一高空匹克球場，開幕一周即吸引樓層來客增加一至兩成，更是柯震東、林書豪等名人指定運動場所，成為受矚目的時尚運動社交場域。

新光三越 運動

延伸閱讀

新光三越信義周年慶今年超猛的！攜手現代百貨、伊勢丹再找來鬼滅助陣

新光三越台中店復業 她在專櫃前拉大提琴幫媽媽迎回客人

百貨周年慶遇上中秋連假人潮串連 這些熱銷榜單你也入手了嗎？

小偷隨機開車門！逛台中新光三越車門沒鎖遭竊55萬元 失主：超級誇張

相關新聞

蝦皮購物「10.10 品牌週年慶」開跑！熱銷夯品限時下殺6折起　祭3大優惠全面回饋

零售市場進入年底消費高峰，各大百貨與品牌搶先推出週年慶優惠搶攻買氣，電商平台也不落人後，蝦皮購物特別推出年度最強「10....

頂呱呱「呱呱包」連3天買1送1！必勝客「雙十套餐」現省761元

迎接雙十，「頂呱呱」自即日起至10月9日期間，於全台門市推出「呱呱包」買1送1優惠。作為頂呱呱的明星商品，「呱呱包」以酥...

新光三越信義周年慶今年超猛的！攜手現代百貨、伊勢丹再找來鬼滅助陣

新光三越第二波周年慶由店王、店后攜手開跑，台中中港店、台北信義新天地4館於10月16日展開，台中店有店王回歸話題，信義新...

26春夏巴黎時裝周／SHIATZY CHEN脫韁而出的優雅、野性與活力

台灣設計師品牌SHIATZY CHEN近日於巴黎時裝周期間發表了2026春夏系列，品牌以1970年代的波西米亞文化、嬉皮...

挑戰最深層的未知恐懼！香港海洋公園「哈囉喂全園祭 2025」夜遊開箱

是時候面對最深層的未知恐懼了！香港海洋公園「哈囉喂全園祭 2025」正式開箱解放頑魂，即日起至11月2日，香港海洋公園將...

4種造型！藏壽司「吉伊卡哇壽司盤」滿額帶回家 「章魚燒」全新登場

藏壽司「吉伊卡哇」滿額贈活動將於10月14日迎來最終回，活動期間消費滿額，就可以將限量「吉伊卡哇壽司盤」帶回家，共計有4...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。