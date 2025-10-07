新光三越信義周年慶今年超猛的！攜手現代百貨、伊勢丹再找來鬼滅助陣

新光三越第二波周年慶由店王、店后攜手開跑，台中中港店、台北信義新天地4館於10月16日展開，台中店有店王回歸話題，信義新天地更與韓國現代百貨展開快閃企劃、與日本伊勢丹百貨攜手推出全新SKM MEN'S，並延續「鬼滅之刃無限城篇」電影熱潮，與日本ufotable合作海外獨家推出「鬼滅百景」展，新光三越表示，光是「鬼滅百景」展備貨量上億，預計吸引百萬人潮，信義店4館周年慶業績挑戰63億元，較去年成長1%。

台北信義新天地今年周年慶話題一波接一波，新櫃夯品連發，破千品牌齊聚、200大全台獨家品牌、超過200家品牌首度參戰周年慶，並與日韓百貨強強聯手，台北、東京、首爾時尚力串連，帶來全台最時髦的周年慶盛典。

韓國潮流文化透過K-POP、韓劇、韓綜，影響力擴散至全球，偶像也帶動韓流穿搭風格與彩妝趨勢。新光三越攜手韓國現代百貨THE HYUNDAI SEOUL，由現代百貨精選11支韓國話題潮流品牌，在信義A11 1樓推出全台最大規模韓潮主題快閃，當中打頭陣的快閃品牌STAND OIL在中秋三天連假就賣出一千顆包包，表現相當亮眼。

新光三越構思男性專屬場域的想法已有多年，終於在今年周年慶第一步落實。攜手日本伊勢丹ISETAN MEN'S經驗，在A9 3樓打造全台第一個「男性潮流選物」樓層，600坪空間、19個專櫃，以選物型態集結超過110個品牌，有三分之一為首度引進台灣的品牌，除了潮流服飾，也以男性視角精選香氛、保養、鞋履、眼鏡品牌。特別打造五大潮流設計師專區，包括UNDERCOVER、N.HOOLYWOOD、SOPH.等日本指標設計師品牌，更引進台灣新勢機能品牌GOOPiMADE與義大利高端服飾C.P. Company，新光三越也將自營領域跨入時尚產業，與ISETAN MEN'S合作推出SKM MEN'S專區，集結台日歐美話題品牌。