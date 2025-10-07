快訊

諾貝爾物理學獎出爐 3美國學者共獲殊榮

京華城案作證趁機「放冷箭」 柯文哲：檢察官搞到輝達不敢來了

TPBL／啦啦隊闕闕涉洗錢案 戰神「零容忍」終止合約

聽新聞
0:00 / 0:00

新光三越信義周年慶今年超猛的！攜手現代百貨、伊勢丹再找來鬼滅助陣

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
新光三越與日本ufotable合作海外獨家推出「鬼滅百景」展，與周年慶同步登場。圖／新光三越提供
新光三越與日本ufotable合作海外獨家推出「鬼滅百景」展，與周年慶同步登場。圖／新光三越提供

新光三越第二波周年慶由店王、店后攜手開跑，台中中港店、台北信義新天地4館於10月16日展開，台中店有店王回歸話題，信義新天地更與韓國現代百貨展開快閃企劃、與日本伊勢丹百貨攜手推出全新SKM MEN'S，並延續「鬼滅之刃無限城篇」電影熱潮，與日本ufotable合作海外獨家推出「鬼滅百景」展，新光三越表示，光是「鬼滅百景」展備貨量上億，預計吸引百萬人潮，信義店4館周年慶業績挑戰63億元，較去年成長1%。

台北信義新天地今年周年慶話題一波接一波，新櫃夯品連發，破千品牌齊聚、200大全台獨家品牌、超過200家品牌首度參戰周年慶，並與日韓百貨強強聯手，台北、東京、首爾時尚力串連，帶來全台最時髦的周年慶盛典。

韓國潮流文化透過K-POP、韓劇、韓綜，影響力擴散至全球，偶像也帶動韓流穿搭風格與彩妝趨勢。新光三越攜手韓國現代百貨THE HYUNDAI SEOUL，由現代百貨精選11支韓國話題潮流品牌，在信義A11 1樓推出全台最大規模韓潮主題快閃，當中打頭陣的快閃品牌STAND OIL在中秋三天連假就賣出一千顆包包，表現相當亮眼。

新光三越構思男性專屬場域的想法已有多年，終於在今年周年慶第一步落實。攜手日本伊勢丹ISETAN MEN'S經驗，在A9 3樓打造全台第一個「男性潮流選物」樓層，600坪空間、19個專櫃，以選物型態集結超過110個品牌，有三分之一為首度引進台灣的品牌，除了潮流服飾，也以男性視角精選香氛、保養、鞋履、眼鏡品牌。特別打造五大潮流設計師專區，包括UNDERCOVER、N.HOOLYWOOD、SOPH.等日本指標設計師品牌，更引進台灣新勢機能品牌GOOPiMADE與義大利高端服飾C.P. Company，新光三越也將自營領域跨入時尚產業，與ISETAN MEN'S合作推出SKM MEN'S專區，集結台日歐美話題品牌。

除了新品牌、新餐廳到位，信義店4館周年慶端出最齊全與最優惠陣容，另外，韓國現代百貨THE HYUNDAI SEOUL快閃店陣容、SKM MEN'S男士樓層以及「鬼滅百景」展都將在周年慶透過不同客群聲勢串連，將集客力道催到最高點。

新光三越攜手日本伊勢丹ISETAN MEN'S，在A9 3樓打造全台第一個「男性潮流選物」樓層，來自日本的極簡與潮流跨界代表品牌SOPH.首度登台。圖／新光三越提供
新光三越攜手日本伊勢丹ISETAN MEN'S，在A9 3樓打造全台第一個「男性潮流選物」樓層，來自日本的極簡與潮流跨界代表品牌SOPH.首度登台。圖／新光三越提供
新光三越攜手日本伊勢丹ISETAN MEN'S，在A9 3樓打造全台第一個「男性潮流選物」樓層，全台獨家引進日本設計師高橋盾創立的街頭潮流品牌UNDERCOVER。圖／新光三越提供
新光三越攜手日本伊勢丹ISETAN MEN'S，在A9 3樓打造全台第一個「男性潮流選物」樓層，全台獨家引進日本設計師高橋盾創立的街頭潮流品牌UNDERCOVER。圖／新光三越提供
韓國現代百貨THE HYUNDAI SEOUL快閃店首發品牌STAND OIL，在中秋連假創造人潮買氣，短短三天就賣出千顆包包。圖／新光三越提供
韓國現代百貨THE HYUNDAI SEOUL快閃店首發品牌STAND OIL，在中秋連假創造人潮買氣，短短三天就賣出千顆包包。圖／新光三越提供

品牌 周年慶 百貨

延伸閱讀

新光三越台中店復業 她在專櫃前拉大提琴幫媽媽迎回客人

百貨周年慶遇上中秋連假人潮串連 這些熱銷榜單你也入手了嗎？

小偷隨機開車門！逛台中新光三越車門沒鎖遭竊55萬元 失主：超級誇張

新光三越周年慶第一天群喊「南西尚勇」激情開場 首日業績要衝5億

相關新聞

蝦皮購物「10.10 品牌週年慶」開跑！熱銷夯品限時下殺6折起　祭3大優惠全面回饋

零售市場進入年底消費高峰，各大百貨與品牌搶先推出週年慶優惠搶攻買氣，電商平台也不落人後，蝦皮購物特別推出年度最強「10....

頂呱呱「呱呱包」連3天買1送1！必勝客「雙十套餐」現省761元

迎接雙十，「頂呱呱」自即日起至10月9日期間，於全台門市推出「呱呱包」買1送1優惠。作為頂呱呱的明星商品，「呱呱包」以酥...

新光三越信義周年慶今年超猛的！攜手現代百貨、伊勢丹再找來鬼滅助陣

新光三越第二波周年慶由店王、店后攜手開跑，台中中港店、台北信義新天地4館於10月16日展開，台中店有店王回歸話題，信義新...

26春夏巴黎時裝周／SHIATZY CHEN脫韁而出的優雅、野性與活力

台灣設計師品牌SHIATZY CHEN近日於巴黎時裝周期間發表了2026春夏系列，品牌以1970年代的波西米亞文化、嬉皮...

挑戰最深層的未知恐懼！香港海洋公園「哈囉喂全園祭 2025」夜遊開箱

是時候面對最深層的未知恐懼了！香港海洋公園「哈囉喂全園祭 2025」正式開箱解放頑魂，即日起至11月2日，香港海洋公園將...

4種造型！藏壽司「吉伊卡哇壽司盤」滿額帶回家 「章魚燒」全新登場

藏壽司「吉伊卡哇」滿額贈活動將於10月14日迎來最終回，活動期間消費滿額，就可以將限量「吉伊卡哇壽司盤」帶回家，共計有4...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。