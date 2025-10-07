快訊

26春夏巴黎時裝周／SHIATZY CHEN脫韁而出的優雅、野性與活力

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
帶金蔥的飄逸長秀搭配上長版深藍色背心，同時腰際從馬銜扣轉譯而來的腰帶更畫龍點睛。圖／SHIATZY CHEN提供
帶金蔥的飄逸長秀搭配上長版深藍色背心，同時腰際從馬銜扣轉譯而來的腰帶更畫龍點睛。圖／SHIATZY CHEN提供

台灣設計師品牌SHIATZY CHEN近日於巴黎時裝周期間發表了2026春夏系列，品牌以1970年代的波西米亞文化、嬉皮、反叛為靈感，同時將馬術的馬鞍、韁繩，以及品牌原有的精湛刺繡工法結合，形塑出洋溢著自由、不羈的全數60套造型，大秀上並有包含演出《小女子》、《回家的誘惑》的韓星秋瓷炫與中國演員于曉光夫婦成為看秀來賓。

創立於1978年的台灣設計師品牌SHIATZY CHEN，原先擁有豐沛多樣化的刺繡工藝、蕾絲為工藝手法，並將原本東方人文風格的雅士服裝剪裁加入西式觀點，東西交融。2026春夏巴黎時裝周期間，SHIATZY CHEN則大膽將眼光「回望」1970年代的波希米亞（Bohemia）與嬉皮文化，而波希米亞與嬉皮文化背後所傳遞的隨性與不羈，更展現了一種誠（純）然的自由，進而與本次靈感中的馬術元素無違和結合，最終在SHIATZY CHEN的東方優雅中達成平恆。

開場的第一套就展現了貫穿系列的優雅（與狂野）精神：女模特兒身上的白色襯衫結合了蕾絲裝飾的領片，同時繫上一條具有幾何馬鐙造型裝飾的西式風格牛仔領帶，腰間不對稱、從馬鞍得到啟發的不對稱皮革腰封，則讓女性宛如擁有美國中西部的瀟灑不羈，闊步向前。

菸草棕、咖啡、馬鞭草藍紫與黑白成為色彩主調，而馬鞍的圓弧線條陸續延展到包款輪廓，並以金屬掛扣、層次結構展現了立體；有別於過往光滑的皮質材料，本季服裝交錯選用了絨毛磨皮、頭層磨皮，以及荔枝花紋，呈現皮革質感與觸感的多層次，也像是服裝與人性的多元呈現；綁帶式的三角絲巾被改造運用成為頭巾、包飾或領巾，將1970年代的服裝風格轉譯為當代的服裝語彙。

大喇叭褲與背心，蕾絲上衣搭配軟料下身，讓肢體身形放鬆之際不忘挺拔俐落，是為女裝風格；男裝則以洞洞裝、粗針織背心、流蘇拼接與短外套為重點單品，雖然模特兒的頭頂並無水晶球，卻宛如召喚出1970年代的歡樂與Disco能量，以2026春夏系列的《不停》（Unstill）之名，放肆、勇敢，活在當下。

除了1970年代的自由精神，本季女裝同樣有品牌拿手的刺繡工藝與東方風格剪裁輪廓。圖／SHIATZY CHEN提供
SHIATZY CHEN在巴黎時裝周期間合計發表了60套的2026春夏男女裝。圖／SHIATZY CHEN提供
SHIATZY CHEN本季將1970年代的波希米亞文化結合馬術、刺繡工藝，打造出自由、果敢且略帶懷舊的時裝新象。圖／SHIATZY CHEN提供
法國雕塑藝術家Richard Orlinski。圖／SHIATZY CHEN提供
結合蕾絲領片、西式牛仔領帶與馬鞍式不對稱皮革腰封，讓女性宛如擁有美國中西部的瀟灑不羈。圖／SHIATZY CHEN提供
馬術文化中的韁繩，轉化為皮帶、身體（皮）鍊，勾勒出纖細修長的身形輪廓。圖／SHIATZY CHEN提供
台灣模特兒吳宜樺。圖／SHIATZY CHEN提供
