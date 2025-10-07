快訊

挑戰最深層的未知恐懼！香港海洋公園「哈囉喂全園祭 2025」夜遊開箱

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
香港海洋公園「哈囉喂全園祭 2025」即日起至2025年11月2日期間的特定日期正式展開。圖/香港海洋公園提供
香港海洋公園「哈囉喂全園祭 2025」即日起至2025年11月2日期間的特定日期正式展開。圖/香港海洋公園提供

是時候面對最深層的未知恐懼了！香港海洋公園「哈囉喂全園祭2025」正式開箱解放頑魂，即日起至11月2日，香港海洋公園將化身為恐怖國度，以6大驚嚇體驗及10大令人毛骨悚然的精彩表演，讓訪客感受最刺激的萬聖節體驗。

●6大驚嚇體驗

首先進入「AEON信用卡呈獻：怨靈盲盒」，訪客會看見被遺棄的盲盒玩具化身頑魂，誓言要向人類復仇。接著，將進入一個離奇詭異的玩具世界，包含染血眼球、牙齒和人體殘肢遍布的盲盒製作工房，等你慢慢開箱面對童年夢魘。來到「九龍醺店呈獻：港詭奇案」，遊客將化身神探走入鬼異結界，搭乘電梯重返不同案件現場，揭開血腥真相。

接著來到「H25．慄」，訪客將參與瘋狂科學家的驚悚實驗，穿梭在恐怖實驗室中，在限時內挑戰感官並衝破心理關卡，克服一系列極限任務，要有足夠的勇氣才能成功逃脫。

完成海濱樂園的3個鬼屋關卡後，恐懼之旅才要進入高潮。來到山上的高峰樂園，可見一個邪教組織在「Trip.com 呈獻：詭宅獻祭」內招攬新教徒進行禁忌血祭。來到「喰人之森」中，旅客將扮演成墜機事件的倖存者，深入未知的陰森叢林，誤入從未被發現的食人部族地盤。沿著破碎骨骸前行，詭異的部落圖騰和神秘的面譜警告著你可能就是下一個祭品。

最後，來到「噬魂墓地」參與墨西哥亡靈節儀式，一不小心就會被扯入恐怖的怨靈空間。大家須於儀式中拿起鮮艷的花圈，步入這場獻給亡者的祭典，不過須慎防墮入恐怖深淵。

●10大嘩鬼匯演

黑夜降臨，詭譎氛圍將瀰漫整個園區，「10大嘩鬼匯演」將在夜間隆重登場。海濱樂園每日上演4場「怨靈盲盒開箱直播」，直播主將會為大家送上神秘驚喜。折骨奇人更會跳出盲盒結界，於「異界折骨公仔舞」化身玩具公仔，展現高難度舞蹈動作。紙紮公仔組成的「早登極樂團」將於「紙紮巨星回魂夜」再回魂，與風靡鬼界的「國際天后」一起以詭異舞步大展特殊魅力。捉鬼天師與殭屍將於「天師殭屍跳跳跳」上演大鬥法，各展神通。而神秘的「惡靈獵殺隊」也將受召出征，將所有遊魂惡鬼一網打盡。

來到山上的高峰樂園，不容錯過的就是陰間爆紅的「華麗地獄 OPPA Show」，集結天團NAMJA6一眾魔鬼男神以邪魅造型華麗登場，將引起一陣尖叫，把大家的魂魄吸走。

大家也可選擇與「亡靈樂隊」盡情共舞、在「骷髏極樂天團」享受重金屬音樂，或於「亡靈狂歡慶典」一同歡迎各路亡靈聚集，展開一場派對狂歡。最後還有身懷速滑絕技的「亡靈火花怪客」，以超乎想像的高難度動作，帶來驚險刺激的表演！

今年海洋公園更與TeamUnlock+合作推出首個哈囉喂主題LARP實境手機遊戲。只要在哈囉喂鬼屋排隊區附近以手機掃描QR code，即可與好友體驗刻骨銘心的都市傳說，邊排隊邊拆解未被證實的神秘現象。

此外，小朋友也能加入「億世家『好盞鬼電器』呈獻：全民Trick-or-Treat」，一起參與這場哈囉喂盛會，展開糖果大冒險。高人氣的海洋公園Panda Friends角色會與可愛奇趣的 monster 角色一起送上節慶小禮，大量美味糖果和優惠禮券等你領取。還可挑戰「盞鬼扑扑糖」，與南瓜小夥伴一起挑戰互動遊戲，收集甜蜜驚喜！

●主題美食血腥登場

除了系列挑戰，園區也有各式主題餐飲美食，其中包括「腦囟未閂」及「撻上腦」，還有骷髏頭造型的「出土芙蓉」，讓體驗更難忘。若追求清新感，絕對不能錯過骷髏造型的無酒精雞尾酒「屍骨魅寒」，以及以眼球和骨頭裝飾的雞尾酒「明目獄骨茶」，保證讓你味覺感官全面甦醒。此外，購買指定哈囉喂套餐或哈囉喂主題美食滿指定金額更可免費獲贈「骷髏奇盒」巧克力盲盒。

海洋公園同步推出全新Panda Friends限定商品，包括大熊貓龍鳳胎姐姐「加加」和弟弟「得得」造型的萬聖節糖果袋。此外，一系列哈囉喂限定的遊戲攤位獎品也陸續登場，包含熊貓迷必搶Panda Friends系列「加加」南瓜造型和「得得」糖果造型公仔。

更多詳情可查：https://www.oceanpark.com.hk/tc/park-experience/halloween-fest-2025

主題表演「華麗地獄 OPPA Show」。圖/香港海洋公園提供
主題表演「華麗地獄 OPPA Show」。圖/香港海洋公園提供
鬼屋體驗：「Trip.com 呈獻：詭宅獻祭」。圖/香港海洋公園提供
鬼屋體驗：「Trip.com 呈獻：詭宅獻祭」。圖/香港海洋公園提供
鬼屋體驗：「九龍醺店呈獻：港詭奇案」。圖/香港海洋公園提供
鬼屋體驗：「九龍醺店呈獻：港詭奇案」。圖/香港海洋公園提供
鬼屋體驗：「噬魂墓地」。圖/香港海洋公園提供
鬼屋體驗：「噬魂墓地」。圖/香港海洋公園提供

海洋公園 糖果 美食

