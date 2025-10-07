快訊

4種造型！藏壽司「吉伊卡哇壽司盤」滿額帶回家 「章魚燒」全新登場

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
藏壽司滿額贈活動推出「吉伊卡哇壽司盤」，共有4款造型。圖／藏壽司提供
壽司吉伊卡哇」滿額贈活動將於10月14日迎來最終回，活動期間消費滿額，就可以將限量「吉伊卡哇壽司盤」帶回家，共計有4種款式。此外，藏壽司也推出韓式拌蔥絲鮮蝦、鮭魚肚佐鮭魚卵、海苔章魚燒等6款新品，帶來不同的滋味。

藏壽司自今年9月中旬推出「吉伊卡哇扭蛋」，並推出為期三波的消費滿額贈活動。首波送出4款「吉伊卡哇文件夾」，第二波則推出4款「吉伊卡哇圓形扇子」。10月14日起，凡單筆消費滿800元並完成社群任務，就可獲得「吉伊卡哇壽司盤」，包括有吉伊卡哇、小八貓、兔兔，以及集結7大人氣角色的版本，共計4種造型，共計限36,000組。

藏壽司自10月14日起，也將推出6款新品。其中首度登場的「海苔章魚燒」外酥內嫩，每份80元；「炸蝦天婦羅年糕醬拌烏龍麵（溫）」則是將烏龍麵搭配炸蝦天婦羅，還有炸年糕、蘿蔔泥等配料，每份130元。其他還有「韓式拌蔥絲鮮蝦」、「明太子香烤鯖魚（一貫）」、「鮭魚肚佐鮭魚卵（一貫）」、「酥脆蟹風味棒佐塔塔醬」等不同品項，每盤40元起。

除了三位主角外，還有集結七個角色的造型圖樣。圖／藏壽司提供
藏壽司滿額贈活動推出「吉伊卡哇壽司盤」，共有4款造型。圖／藏壽司提供
藏壽司自10月14日起，將推出6款新品。圖／藏壽司提供
藏壽司首度推出「海苔章魚燒」，每份80元。圖／藏壽司提供
4款「吉伊卡哇壽司盤」限量36,000個。圖／藏壽司提供
