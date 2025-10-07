快訊

有名的虎尾虎霸王花生加新味 導入養生推出新品更好吃

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
虎尾農會虎霸王花生打響名號，並導入養生元素推出「元氣の果」攜帶方便，也有推出禮盒，營養又好吃。記者蔡維斌／攝影
以「虎霸王」打響雲林花生名號的虎尾農會契作花生，結合多種堅果，導入養生元素再推出新品「元氣の果」，還請營養師計算出合理熱量，推出小包裝攜帶方便，花生帶出堅果香甜風味，一天一包營養好吃，健康又沒負擔，讓人元氣大大增加，也為農民搶攻商機。

雲林縣花生種植面積約1萬2千多公頃，產量全國之冠，虎尾更是重要產地之一，農會總幹事蔡武吉指出，極端氣候、農村人口老化及缺工，使花生的種植成本越來越高，農會透過農產加工品的研發，提高農產價值、增加農民收益。

蔡武吉說，目前農會與農民契作二百多公頃的產銷履歷花生，並建置脫殼廠、冷鏈中心、分級包裝與加工廠等一貫化設施，工廠通過ISO與HACCP雙重國際認證，確保每一顆花生都新鮮、安全又品質佳。

為強化農民收益，虎尾農會也與元長鄉農會、北港鎮農會、東石雜糧生產合作社、莿桐合作農場、客厝雜糧生產合作社等合作，透過產業策略聯盟，共同推動花生加工技術升級與產品多樣化。

虎尾農會近年來相繼研發花生醬、花生冰淇淋、花生油等多元花生加工產品，更建立自有品牌「虎霸王」調味花生等系列產品，為雲林花生打出名號，更進一步打造農會直銷門市，匯集全國各地農會主打的優質農產，讓雲林民眾可就近選購或以代客訂購方式買到各農會的農、漁產品，創造高營收的「集合門市」。

繼虎尾霸贏得好口碑，虎尾農會再推出全新產品「元氣の果」，使用專利高油酸的花生品種，結合核桃、腰果、南瓜子、杏仁果等堅果及枸杞、蔓越苺乾，並請營養師以五行健康養生概念，設計一天一包份量，不用擔心吃過量，且攜帶方便，上班族當早餐最適宜，吃過民眾都喊讚。

虎尾農會虎霸王花生打響名號，結合雲林偶戲節推出新包裝（右），並導入養生元素推出「元氣の果」（左），立委張嘉郡為新品代言。記者蔡維斌／攝影
虎尾農會虎霸王花生打響名號，結合雲林偶戲節推出新包裝（右），並導入養生元素推出「元氣の果」（左），立委張嘉郡為新品代言。記者蔡維斌／攝影
花生 農會 雲林

