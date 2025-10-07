快訊

民進黨2026選對會拍板 王美惠選嘉義市、台東縣由陳瑩出戰

高雄鋼構廠疑吊掛失誤！女工人遭4噸重鋼骨重壓釀1死1重傷

流感就醫再升一成…上周一口氣增16死 5歲童發病到死亡僅10天

蝦皮購物「10.10 品牌週年慶」開跑！熱銷夯品限時下殺6折起　祭3大優惠全面回饋

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
蝦皮購物「10.10 品牌週年慶」開跑，集結明星爆品祭出最低6折起，以及「免運無限次」、「刷卡加碼6%回饋」、「滿千折200元」3大優惠。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「10.10 品牌週年慶」開跑，集結明星爆品祭出最低6折起，以及「免運無限次」、「刷卡加碼6%回饋」、「滿千折200元」3大優惠。圖／蝦皮購物提供

零售市場進入年底消費高峰，各大百貨與品牌搶先推出週年慶優惠搶攻買氣，電商平台也不落人後，蝦皮購物特別推出年度最強「10.10品牌週年慶」，即日起至10月10日祭出「免運無限次」、「刷卡加碼6%回饋」、「滿千折200元」三大優惠；同時，擁有多家國際品牌官方進駐的蝦皮商城，這次也網羅多元品類爆品，集結Dyson、Nintendo、msi、SYM等國際品牌與日常必需好物，無論是想趁機升級家中電器、規劃出國旅遊，或是宅在家享受娛樂時光，皆能一站購足。

適逢雙十連假將至，蝦皮購物「10.10 品牌週年慶」針對 「3C科技」、「連假出遊」、「居家生活」3大熱門採購品類，集結Dyson、Nintendo、msi、SYM等明星爆品，於10月10日凌晨0點起祭出最低6折起優惠。

今年「10.10 品牌週年慶」首波焦點鎖定消費者最熱切關注的3C家電與家庭囤貨。居家生活方面，守護全家呼吸健康的「Dyson Purifier Big+Quiet BP04強效極靜除甲醛空氣清淨機」10月10日限時優惠價29,900 元；育兒家庭必備的「滿意寶寶極上の呵護輕巧褲」10月10日限時優惠價最低1,599元起，提供多款尺寸；「NS2主機賽車組」售價15,580元；學生與上班族的效能神器「msi RTX5060電競筆電」，10月10日限時優惠價34,999 元，學習娛樂一機搞定。

隨著連假來臨，出遊需求升溫，蝦皮購物特別網羅多款旅遊必需品，「Arowana 2025升級款可前掀雙開式20、25、29吋可加大防爆煞車避震輪行李箱」具備可前掀雙開設計，10月10日限時優惠價2,980元起；海外旅遊最怕網路不穩，「日本eSIM方案」10月10日限時優惠價最低100元起，24H自動發貨、5分鐘取件。

蝦皮購物也看準「宅家經濟」商機，精選多款影音娛樂商品，「VisionDock無限投影電腦」能一鍵把客廳變身私人電影院，享受大螢幕震撼視覺，10月10日限時優惠價21,449元；「飛利浦5.1.2聲道家庭劇院聲霸TAB8967」，10月10日限時優惠18,888元。

●附註：詳細優惠活動內容以網頁、APP公告為準。

蝦皮購物 品牌 連假

延伸閱讀

中職／李多慧4字拿下蝦皮雙11代言！全網警告：敢騙就抵制

Dyson「鉛筆吸塵器」登台！360度靈活轉向、雙向光學吸頭打掃零死角

Dyson最輕巧吸塵器在台亮相！瞄準居家美學與極致輕量化市場

紳士衍生作《醉醺醺 兔兔秘密花園》 回家路危機重重還會不小心卡垃圾桶

相關新聞

26春夏巴黎時裝周／SHIATZY CHEN脫韁而出的優雅、野性與活力

台灣設計師品牌SHIATZY CHEN近日於巴黎時裝周期間發表了2026春夏系列，品牌以1970年代的波西米亞文化、嬉皮...

挑戰最深層的未知恐懼！香港海洋公園「哈囉喂全園祭 2025」夜遊開箱

是時候面對最深層的未知恐懼了！香港海洋公園「哈囉喂全園祭 2025」正式開箱解放頑魂，即日起至11月2日，香港海洋公園將...

4種造型！藏壽司「吉伊卡哇壽司盤」滿額帶回家 「章魚燒」全新登場

藏壽司「吉伊卡哇」滿額贈活動將於10月14日迎來最終回，活動期間消費滿額，就可以將限量「吉伊卡哇壽司盤」帶回家，共計有4...

有名的虎尾虎霸王花生加新味 導入養生推出新品更好吃

以「虎霸王」打響雲林花生名號的虎尾農會契作花生，結合多種堅果，導入養生元素再推出新品「元氣の果」，還請營養師計算出合理熱...

蝦皮購物「10.10 品牌週年慶」開跑！熱銷夯品限時下殺6折起　祭3大優惠全面回饋

零售市場進入年底消費高峰，各大百貨與品牌搶先推出週年慶優惠搶攻買氣，電商平台也不落人後，蝦皮購物特別推出年度最強「10....

家樂福「微醺酒友會」10/24登場！精選300支世界佳釀 百元起超值入門

家樂福年度最大盛事「2025秋季Wine Fair」將於10月24日至11月23日盛大登場，全台量販及超市店同步舉辦，精...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。