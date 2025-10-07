蝦皮購物「10.10 品牌週年慶」開跑！熱銷夯品限時下殺6折起　祭3大優惠全面回饋

零售市場進入年底消費高峰，各大百貨與品牌搶先推出週年慶優惠搶攻買氣，電商平台也不落人後，蝦皮購物特別推出年度最強「10.10品牌週年慶」，即日起至10月10日祭出「免運無限次」、「刷卡加碼6%回饋」、「滿千折200元」三大優惠；同時，擁有多家國際品牌官方進駐的蝦皮商城，這次也網羅多元品類爆品，集結Dyson、Nintendo、msi、SYM等國際品牌與日常必需好物，無論是想趁機升級家中電器、規劃出國旅遊，或是宅在家享受娛樂時光，皆能一站購足。

適逢雙十連假將至，蝦皮購物「10.10 品牌週年慶」針對 「3C科技」、「連假出遊」、「居家生活」3大熱門採購品類，集結Dyson、Nintendo、msi、SYM等明星爆品，於10月10日凌晨0點起祭出最低6折起優惠。

今年「10.10 品牌週年慶」首波焦點鎖定消費者最熱切關注的3C家電與家庭囤貨。居家生活方面，守護全家呼吸健康的「Dyson Purifier Big+Quiet BP04強效極靜除甲醛空氣清淨機」10月10日限時優惠價29,900 元；育兒家庭必備的「滿意寶寶極上の呵護輕巧褲」10月10日限時優惠價最低1,599元起，提供多款尺寸；「NS2主機賽車組」售價15,580元；學生與上班族的效能神器「msi RTX5060電競筆電」，10月10日限時優惠價34,999 元，學習娛樂一機搞定。

隨著連假來臨，出遊需求升溫，蝦皮購物特別網羅多款旅遊必需品，「Arowana 2025升級款可前掀雙開式20、25、29吋可加大防爆煞車避震輪行李箱」具備可前掀雙開設計，10月10日限時優惠價2,980元起；海外旅遊最怕網路不穩，「日本eSIM方案」10月10日限時優惠價最低100元起，24H自動發貨、5分鐘取件。

蝦皮購物也看準「宅家經濟」商機，精選多款影音娛樂商品，「VisionDock無限投影電腦」能一鍵把客廳變身私人電影院，享受大螢幕震撼視覺，10月10日限時優惠價21,449元；「飛利浦5.1.2聲道家庭劇院聲霸TAB8967」，10月10日限時優惠18,888元。

●附註：詳細優惠活動內容以網頁、APP公告為準。