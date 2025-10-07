快訊

家樂福「微醺酒友會」10/24登場！精選300支世界佳釀 百元起超值入門

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
（左起）義大利太陽谷希哈apassimento風乾紅酒、黑達沃拉Apassimento風乾紅酒，售價339元。記者黃筱晴／攝影 ※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
家樂福年度最大盛事「2025秋季Wine Fair」將於10月24日至11月23日盛大登場，全台量販及超市店同步舉辦，精選近300支世界佳釀，為期一個月的酒展再度吸引全台愛酒人士矚目。近年義大利葡萄酒在台市場表現亮眼，進口量已自第四名躍升第二名，成為今年家樂福秋季Wine Fair的主力推薦焦點，帶領消費者從入門到進階重新認識義大利風土之美。

面對年輕世代對葡萄酒相對陌生、低酒精飲品興起的市場變化，家樂福今年策略更加M型化，回歸入門酒款同時引入頂級名莊，藉由「禾法頌Reflets de France」、「TDI TERRE D’ITALIA」、「奧古斯丁LA CAVE D’AUCUSTIN FLORENT」3大獨家品牌，讓初學者也能品味不同產區風格。

活動期間推出多項優惠，包含單筆購買指定葡萄酒、氣泡酒每滿999元現折150元（最高折900元）；量販店超過50支指定酒款買2送1，超市店則有任選3件999元、買2送1、2件省更多等優惠。單筆購買澳洲麥格根與薩莫頓系列酒款每滿1,500元贈100元折價券。

酒友們每年最期待的「VIP微醺之夜」體驗活動也即將北中南陸續開跑，量販店首站10月24日於新店、天母、文心、鼎山店展開，並於經國、彰化、安平、內湖店週末登場，邀請酒莊大使現身分享，11月1、2日還有料理職人詹姆士舉辦品酒搭餐體驗會。超市場場將於11月7日至16日於全台12家指定門市輪番舉行，活動期間購酒每滿2,000元送200元現金折價券。

今年家樂福更推出「獨賣好酒特賣會」與「長榮桂冠葡萄酒坊珍釀預購」，於全台8家指定店（天母、內湖、新店、經國、文心、彰化、安平、鼎山）登場，限量販售各國名莊酒款，包括法國波爾多、義大利拉涅酒莊、西班牙莫瑞塔侯爵酒莊、澳洲奔利酒莊等。

長榮桂冠葡萄酒坊同步推出「收藏 × 投資 × 品飲」主題活動，集結波爾多滿分酒款、布根地特級園、美國膜拜酒Opus One等百款稀世珍釀。凡預購指定酒款即贈限量「酒王」Château Lafite Rothschild 2019，更首度引進「單杯高端限量體驗」，每杯附贈德國史畢克勞紅酒杯乙只。全台家樂福超市店會員專屬，單筆購買購買長榮桂冠葡萄酒坊指定酒款，每滿1,000元送150元長榮葡萄酒商品折價券。

家樂福表示，希望透過多元活動與專業達人分享，讓更多消費者以親民價格探索葡萄酒世界，無論是收藏、投資或品飲，都能在今年Wine Fair一次滿足。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

家樂福年度最大盛事「2025秋季Wine Fair」將於10月24日至11月23日盛大登場。記者黃筱晴／攝影 ※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
為了滿足顧客對頂級酒款的需求，家樂福今年特別攜手長榮桂冠葡萄酒坊推出多款名莊與稀世珍釀。（左起）長榮桂冠葡萄酒坊行銷總監Eric、總監Ricky、葡萄酒品飲達人Anton。記者黃筱晴／攝影 ※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
波爾多梅多克布蘭涅堡士族名莊紅酒21，售價269元；澳洲克蘭斯威克湖境慕斯卡微甜白酒，售價349元。記者黃筱晴／攝影 ※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
南非DMZ希哈紅酒（左）白詩楠白葡萄酒（右），售價429元。記者黃筱晴／攝影 ※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
法國AG卡利濃荖藤窖藏紅酒，售價458元、波爾多勒博斯堡紅酒，售價229元，超值入門好選擇。記者黃筱晴／攝影 ※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
葡萄酒 家樂福

商品推薦

