國慶連假訂房熱！馬祖奪冠 宜蘭新北緊追

根據交通部觀光署公布的最新國慶連假訂房率，前2天（10月10日至10月11日）平均訂房率最高前3名，依序為連江縣、宜蘭縣及新北市，研判與當地正在舉辦節慶或季節性活動有關。

今年國慶有3天連假，交通部觀光署日前公布截至10月3日國慶日連續假期訂房率。

根據統計，假期前2天（10月10日至10月11日）平均訂房率最高前3名，依序為連江縣、宜蘭縣、新北市，另外連同基隆市、台北市、苗栗縣、台中市、南投縣、屏東縣及台東縣等7個縣市，總計10個縣市平均訂房率超過總平均52.96%。

如果依各天來看，10月10日當天連江縣、宜蘭縣、新北市的訂房率都超過6成，基隆市、台北市、桃園市、苗栗縣、台中市、南投縣、嘉義市、屏東縣及台東縣等9個縣市訂房率超過5成。

10月11日則是包含連江縣、宜蘭縣、基隆市、新北市、台北市、桃園市、苗栗縣、南投縣、屏東縣、花蓮縣及台東縣等11個縣市超過5成，10月12日則只有連江縣訂房率超過5成。

觀光署分析，訂房率較高的縣市，可能與當地正在舉辦節慶或季節性活動有關，例如台北市國慶大會、台北101國慶展演、桃園市台茂雙十煙火、台中市國慶晚會、南投縣國慶焰火，由於國慶活動會吸引大量人潮， 建議提早規劃行程，請多加利用大眾運輸工具，務必於前往前留意相關資訊。

觀光署指出，連江縣研判訂房率高的主因是目前有馬祖國際藝術島活動，新北市的部分則是在連假期間有濕地藝術節、北海岸有黃金三城活動，加上景點本來就多，因此訂房率偏高，而宜蘭則有礁溪市集、亞太傳統藝術節等活動外，加上花蓮有馬太鞍溪堰塞湖溢流的災情，因此讓部分旅客回流到宜蘭。