高雄電影館推扛棒特展 手繪看板重現戲院風華年代

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄電影館港都扛棒仔特展今天開幕。記者郭韋綺／攝影
高雄電影館港都扛棒仔特展今天開幕。記者郭韋綺／攝影

早年戲院看板不僅是許多人青春記憶，戲院牆上的電影畫報，全靠畫師一筆一畫完成，是當年街頭最鮮明的時代風景。隨著數位印刷盛行，這門行業幾乎消失不見，高雄電影節今年邀回在地資深畫師舉辦「畫雄影：港都扛棒仔」特展，重現港都戲院盛況，見證戲院風華年代。

高雄電影節將於10日登場，電影館今天搶先推出港都扛棒仔特展，展場以懷舊戲院手繪看板的黃金年代為主軸，聚焦8名在地資深畫師，結合典藏畫作、口述歷史與影像敘事，重現高雄80年代電影繁盛景象。

資深畫師茅集朗提到，過去經常為了新片上映，連夜趕工繪製看板，力求在第一時間吸引觀眾目光，他感性說，如今能再度看到舊作展示，彷彿與老朋友重逢，希望年輕世代能理解這份工藝的堅持與價值。

打狗文史再興會社理事陳坤毅指出，隨著時代變遷，畫師們曾經叱吒的江湖早已不復存在，身懷絕技的他們只能歸隱或被迫轉行，這次循著電影產業的線索再度找回手繪看板，重構屬於港都的影像歷史，留下輝煌產業的珍貴紀錄。

展場中，以電影KANO看板為例，完整呈現手繪看板的製作過程，從打稿、粗胚到上色，一氣呵成，一窺畫師這個迷人的古早產業。

高市電影館長黃皓傑表示，電影館落腳愛河畔25年來，長年保存與推廣影視文化，2022年推出KFILM記憶製造所平台，獲得廣大迴響，今年為典藏在地影像舉辦扛棒仔特展，透過畫師的記憶與手稿，引領觀眾重返戲院風華歲月，也為港都書寫一頁電影史。

黃皓傑強調，這次展覽不只是回顧，更是文化資產保存實踐，戲院曾是港都娛樂核心，承載無數人青春故事，透過特展讓不同世代都能走進這段歷史，認識高雄的文化根源。港都扛棒仔特展至10月26日，免費入場，讓影迷重返戲院年代，感受手工看板的獨特魅力。

高雄在地資深畫師重現港都戲院看板黃金年代。記者郭韋綺／攝影
高雄在地資深畫師重現港都戲院看板黃金年代。記者郭韋綺／攝影
資深畫師陳皆宏示範繪製電影看板。記者郭韋綺／攝影
資深畫師陳皆宏示範繪製電影看板。記者郭韋綺／攝影
高雄在地資深電影看板畫師重新齊聚一堂。記者郭韋綺／攝影
高雄在地資深電影看板畫師重新齊聚一堂。記者郭韋綺／攝影

