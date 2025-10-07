普發萬元加持！新光三越信義四館周年慶衝63億 鬼滅首登海外吸人潮

新光三越台北信義新天地周年慶將於10月16日登場，活動檔期達25天，四館業績目標上看63億元、年增1%，新光三越表示「有信心超標」。今年適逢行政院普發1萬元現金政策預計於10月底啟動，成為帶動消費再升溫的重要助力，也為百貨年度最大檔期注入強勁買氣。

新光三越主管指出，今年信義新天地新櫃、快閃品牌擴增超過200家，帶動業績成長動能明顯，「新櫃帶來的成長幅度非常高」，預料將成為周年慶主力推升力道。值得一提的是，本次周年慶檔期期間，日本知名動畫製作公司 ufotable 將於10月16日至11月30日，在 A9 9樓舉辦「ufotable WEBSHOP POP-UP 展／鬼滅百景」，這也是該展海外首度登場，預計將吸引超過百萬人次參觀，創造逾6,000萬元業績。

新光三越表示，鬼滅周邊已預先備貨逾1億元，盼能展現強大集客力。今年整體零售環境雖承受壓力，但信義新天地透過新櫃開幕與高話題展覽「雙引擎」策略，期望持續放大來客效益。

新光三越同時觀察，普發現金將掀起「萬元升級生活」風潮，消費者除了汰換基本家電外，更願意添購高端3C與智慧家電。「趁周年慶購入全年最划算」成為消費主軸，Oral-B電動牙刷組合下殺7折、Dyson輕量吹風機、萬元有找智能烤箱等商品銷售預期熱絡。搭配活動首七日「滿萬送萬點」10%回饋，家電換新潮可望推升整體業績。

此外，消費者也傾向將普發現金「往上加碼」，升級生活質感。今年信義新天地嚴選多款話題潮品，包括DJI OSMO 360全景運動相機、HTC VIVE Eagle智能眼鏡及iPhone 17 Pro等新品，成為科技控必搶焦點。

新光三越指出，今年信義新天地周年慶五大亮點包括「破千品牌齊聚」、「200大全台獨家品牌」、「韓潮快閃強勢登場」與「全新男士專層開幕」，以及「精品香氛進駐」。此次周年慶全館祭出化妝品單筆滿2,000送2,000點、單館累計滿5,000送5,000點、名品與3C單筆滿萬送5,000點等回饋，首七日搭配skm pay單筆滿萬再送10,000點，最高回饋達13%。

今年最受矚目的新話題是「日韓強強聯手」，信義新天地A11攜手韓國首爾地標現代百貨「THE HYUNDAI SEOUL」推出全台最大韓潮主題快閃。從女星IU同款品牌《MUCENT》到BLACKPINK Jennie愛用的《RONRON》，再到爆紅美妝《LAKA》《Hince》《Dasique》，匯集十多個韓潮品牌接力登場，預料將掀起年輕族群朝聖熱潮。

新光三越表示，韓國潮流文化的全球化浪潮早已不容小覷，從 K-POP、韓劇到韓綜，持續擴散影響力，不僅改變了穿搭風格與彩妝趨勢，更全面滲透到生活方式。特別是在 18–35 歲的 MZ 世代族群中，以「高話題、高顏值、明星帶貨、社群滲透」四大優勢，推動韓潮品牌迅速崛起。

男士市場則迎來全新布局，A9三樓將與日本伊勢丹ISETAN MEN’S合作，打造600坪「男性潮流選物」專層，網羅超過110個品牌。新光三越表示，看準男性時尚消費力崛起，首度推出「SKM MEN’S」自營專區，集結日歐台超過20家設計師品牌，滿足各世代男性對時尚、香氛與生活品味的需求。

美妝與香氛區同樣升級，今年迎來PRADA BEAUTY、L’Artisan Parfumeur、Byredo等國際香氛新軍，打造全台最完整的香氛藝廊。新光三越指出，香氛已從「氣味」進化為「情緒價值」消費，吸引高端客層回流，預期美妝香氛整體業績將成長雙位數。

除了時尚潮流，信義新天地也觀察到「社交運動」風潮崛起。A11四樓與Pickle Day Social Club打造全台唯一高空匹克球場，成為年輕族群熱門打卡地點；開幕一週即吸引樓層來客增加1-2成，更有不少明星到場，成為最矚目的時尚運動社交場域。

此外，在年輕與親子客層，新光三越A11強打「IP熱潮」，引進「傑仕登任天堂旗艦中心」、全台首間「哥吉拉專賣店」與「寶可夢中心」，再加上《排球少年》《進擊的巨人》等快閃展，預期將帶動人流成長雙位數。

新光三越今年周年慶信義新天地將以「多元跨界」與「體驗升級」為主軸，從韓潮美妝到精品香氛、從男性時尚到社交運動，全方位搶攻各年齡層消費族群。