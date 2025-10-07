全台門市多項「限時優惠」必看！7-ELEVEN支援全台雙十活動　「OPEN!行動購物車」備戰南投煙火

過完中秋再迎接3天雙十連假，7-ELEVEN全台門市推出多款商品限時優惠，提供民眾外出遊玩的便利生活補給站，同時針對雙十連假重點區域包含台北101信義區週邊、台中雙十晚會、南投雙十煙火等，全台逾7,100家7-ELEVEN將全面支援消費者即時購物需求，更出動「OPEN!行動購物車」備戰南投雙十煙火，到全台逾百間主題門市補給同時還能打卡、拍照。

2025雙十煙火於南投貓羅溪畔舉辦，預估當天將湧入30萬人潮，7-ELEVEN活動周遭約22家門市較平日增加2倍以上備貨量、動員超過2倍以上人力，並出動「OPEN!行動購物車」備戰，販售CITY系列、鮮食、冷藏飲料、零食、烘焙等商品，即時應援民眾便利購物需求。

7-ELEVEN全台已有百間主題門市、累計共16主題IP肖像。特別推薦今年新開的Dinotaeng主題「開源門市」、綠色三麗鷗主題「夏都門市」、適合親子一同前往的TOMICA主題高雄「明仁門市」、台北「長峰門市」與超人力霸王主題台南「永玉門市」等。

即日起7-ELEVEN全台門市推出眾多商品限時優惠，包含即日起至10月28日全新推出的PH9.0鹼性離子水1,450ml大容量兩件70元，哈根達斯迷你杯雪酥／迷你杯任選2件79折、3件75折，10月15日至10月19日更加碼迷你杯／雪糕／雪酥任選4件55折優惠。10月7日至10月9日雪淋霜霜淇淋、酷聖霜霜淇淋、思樂冰限時3天推出「OPENPOINT行動隨時取」限量優惠，20件只要450元，可任選兌換雪淋霜、酷聖霜霜淇淋、特大杯思樂冰，平均價格比買10送10更划算。10月10日至10月12日門市也有霜淇淋、思樂冰同品項第2件10元優惠，還沒吃到蛋黃酥霜淇淋的快來嚐鮮，搭配指定uniopen聯名卡、icashPAY、icash2.0及OPEN錢包等四支付立折活動滿500還可再現折50元。

雙十連假期間10月10日至10月12日7-ELEVEN「超值五六日」優惠也不缺席，推出多種商品類別組合，特別推薦CITY TEA指定飲品任選買2送2、CITY CAFE大杯燕麥系列同價位第2杯10元等超殺優惠價；即日起至10月14日全台近百家哈燒專櫃門市也推出全品項兩件85折、4件75折，10月10日至10月12日御料小館年銷百萬包人氣品項「椒鹽鹽酥雞」、「鮮肉鍋貼」任選買2送1。

uniopen PRIMA會員首波5萬名額即將額滿，每月平均僅需不到60元訂閱費，於7-ELEVEN門市購買指定商品可享5%點數回饋，再搭配統一企業集團通路使用「中國信託uniopen聯名卡」購物疊加優惠，在7-ELEVEN最高可享12% OPENPOINT點數回饋。

懶得出門也可使用「OPEN NOW」24小時一站式外送服務，更能透過foodomo、Uber Eats、foodpanda享受多重折扣， 10月10日至10月12日於foodomo輸入優惠碼【普天慶雙十】，飲料、零食滿329元即享9折，最高折100元。