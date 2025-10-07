快訊

民進黨2026選對會拍板 王美惠選嘉義市、台東縣由陳瑩出戰

高雄鋼構廠疑吊掛失誤！女工人遭4噸重鋼骨重壓釀1死1重傷

流感就醫再升一成…上周一口氣增16死 5歲童發病到死亡僅10天

聽新聞
0:00 / 0:00

全台門市多項「限時優惠」必看！7-ELEVEN支援全台雙十活動　「OPEN!行動購物車」備戰南投煙火

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
雙十連假期間7-ELEVEN推出眾多商品組合限時優惠，滿足多元採購需求。圖／7-ELEVEN提供
雙十連假期間7-ELEVEN推出眾多商品組合限時優惠，滿足多元採購需求。圖／7-ELEVEN提供

過完中秋再迎接3天雙十連假，7-ELEVEN全台門市推出多款商品限時優惠，提供民眾外出遊玩的便利生活補給站，同時針對雙十連假重點區域包含台北101信義區週邊、台中雙十晚會、南投雙十煙火等，全台逾7,100家7-ELEVEN將全面支援消費者即時購物需求，更出動「OPEN!行動購物車」備戰南投雙十煙火，到全台逾百間主題門市補給同時還能打卡、拍照。

2025雙十煙火於南投貓羅溪畔舉辦，預估當天將湧入30萬人潮，7-ELEVEN活動周遭約22家門市較平日增加2倍以上備貨量、動員超過2倍以上人力，並出動「OPEN!行動購物車」備戰，販售CITY系列、鮮食、冷藏飲料、零食、烘焙等商品，即時應援民眾便利購物需求。

7-ELEVEN全台已有百間主題門市、累計共16主題IP肖像。特別推薦今年新開的Dinotaeng主題「開源門市」、綠色三麗鷗主題「夏都門市」、適合親子一同前往的TOMICA主題高雄「明仁門市」、台北「長峰門市」與超人力霸王主題台南「永玉門市」等。

即日起7-ELEVEN全台門市推出眾多商品限時優惠，包含即日起至10月28日全新推出的PH9.0鹼性離子水1,450ml大容量兩件70元，哈根達斯迷你杯雪酥／迷你杯任選2件79折、3件75折，10月15日至10月19日更加碼迷你杯／雪糕／雪酥任選4件55折優惠。10月7日至10月9日雪淋霜霜淇淋、酷聖霜霜淇淋、思樂冰限時3天推出「OPENPOINT行動隨時取」限量優惠，20件只要450元，可任選兌換雪淋霜、酷聖霜霜淇淋、特大杯思樂冰，平均價格比買10送10更划算。10月10日至10月12日門市也有霜淇淋、思樂冰同品項第2件10元優惠，還沒吃到蛋黃酥霜淇淋的快來嚐鮮，搭配指定uniopen聯名卡、icashPAY、icash2.0及OPEN錢包等四支付立折活動滿500還可再現折50元。

雙十連假期間10月10日至10月12日7-ELEVEN「超值五六日」優惠也不缺席，推出多種商品類別組合，特別推薦CITY TEA指定飲品任選買2送2、CITY CAFE大杯燕麥系列同價位第2杯10元等超殺優惠價；即日起至10月14日全台近百家哈燒專櫃門市也推出全品項兩件85折、4件75折，10月10日至10月12日御料小館年銷百萬包人氣品項「椒鹽鹽酥雞」、「鮮肉鍋貼」任選買2送1。

uniopen PRIMA會員首波5萬名額即將額滿，每月平均僅需不到60元訂閱費，於7-ELEVEN門市購買指定商品可享5%點數回饋，再搭配統一企業集團通路使用「中國信託uniopen聯名卡」購物疊加優惠，在7-ELEVEN最高可享12% OPENPOINT點數回饋。

懶得出門也可使用「OPEN NOW」24小時一站式外送服務，更能透過foodomo、Uber Eats、foodpanda享受多重折扣， 10月10日至10月12日於foodomo輸入優惠碼【普天慶雙十】，飲料、零食滿329元即享9折，最高折100元。

●附註：詳細優惠活動內容以門市、APP公告為準。

7-ELEVEN全台首間「DINOTAENG主題店」可愛療癒。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN全台首間「DINOTAENG主題店」可愛療癒。圖／7-ELEVEN提供
雙十連假期間10月10日至10月12日7-ELEVEN「超值五六日」優惠推出多種商品類別組合。圖／7-ELEVEN提供
雙十連假期間10月10日至10月12日7-ELEVEN「超值五六日」優惠推出多種商品類別組合。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN主題店：TOMICA長峰門市。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN主題店：TOMICA長峰門市。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「OPENPOINT行動隨時取」於10月7日至10月9日推出「一起品茶趣!茶會員日」限量優惠。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「OPENPOINT行動隨時取」於10月7日至10月9日推出「一起品茶趣!茶會員日」限量優惠。圖／7-ELEVEN提供
10月10日至10月12日7-ELEVEN實體門市推出霜淇淋、思樂冰同品項第2件10元優惠。圖／7-ELEVEN提供
10月10日至10月12日7-ELEVEN實體門市推出霜淇淋、思樂冰同品項第2件10元優惠。圖／7-ELEVEN提供
「OPENPOINT行動隨時取」於10月6日至10月13日限量推出CITY系列歡慶雙十1010指定案型活動。圖／7-ELEVEN提供
「OPENPOINT行動隨時取」於10月6日至10月13日限量推出CITY系列歡慶雙十1010指定案型活動。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN全台門市即日起至10月28日推出哈根達斯迷你杯雪酥／迷你杯任選2件79折、3件75折，10月15日至10月19日更加碼迷你杯／雪糕／雪酥任選4件55折優惠。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN全台門市即日起至10月28日推出哈根達斯迷你杯雪酥／迷你杯任選2件79折、3件75折，10月15日至10月19日更加碼迷你杯／雪糕／雪酥任選4件55折優惠。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自10月7日至10月9日雪淋霜霜淇淋、酷聖霜霜淇淋、思樂冰限時3天推出「OPENPOINT行動隨時取」限量優惠，任選搭配20件450元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自10月7日至10月9日雪淋霜霜淇淋、酷聖霜霜淇淋、思樂冰限時3天推出「OPENPOINT行動隨時取」限量優惠，任選搭配20件450元。圖／7-ELEVEN提供
雙十節連假到7-ELEVEN補給消費，搭配uniopen聯名卡享回饋更划算。圖／7-ELEVEN提供
雙十節連假到7-ELEVEN補給消費，搭配uniopen聯名卡享回饋更划算。圖／7-ELEVEN提供

霜淇淋 南投

延伸閱讀

老派出所退休了！南投平靜所重建 暫遷廬山辦公

7-ELEVEN 備戰雙十煙火！出動OPEN行動購物車、南投22店加倍備貨

蔡易餘塞車看煙火 東石海之夏湧6.9萬人潮立委就地自拍成中秋奇景

嘉義東石海之夏煙火秀 1.8萬發點亮中秋夜空

相關新聞

26春夏巴黎時裝周／SHIATZY CHEN脫韁而出的優雅、野性與活力

台灣設計師品牌SHIATZY CHEN近日於巴黎時裝周期間發表了2026春夏系列，品牌以1970年代的波西米亞文化、嬉皮...

挑戰最深層的未知恐懼！香港海洋公園「哈囉喂全園祭 2025」夜遊開箱

是時候面對最深層的未知恐懼了！香港海洋公園「哈囉喂全園祭 2025」正式開箱解放頑魂，即日起至11月2日，香港海洋公園將...

4種造型！藏壽司「吉伊卡哇壽司盤」滿額帶回家 「章魚燒」全新登場

藏壽司「吉伊卡哇」滿額贈活動將於10月14日迎來最終回，活動期間消費滿額，就可以將限量「吉伊卡哇壽司盤」帶回家，共計有4...

有名的虎尾虎霸王花生加新味 導入養生推出新品更好吃

以「虎霸王」打響雲林花生名號的虎尾農會契作花生，結合多種堅果，導入養生元素再推出新品「元氣の果」，還請營養師計算出合理熱...

蝦皮購物「10.10 品牌週年慶」開跑！熱銷夯品限時下殺6折起　祭3大優惠全面回饋

零售市場進入年底消費高峰，各大百貨與品牌搶先推出週年慶優惠搶攻買氣，電商平台也不落人後，蝦皮購物特別推出年度最強「10....

家樂福「微醺酒友會」10/24登場！精選300支世界佳釀 百元起超值入門

家樂福年度最大盛事「2025秋季Wine Fair」將於10月24日至11月23日盛大登場，全台量販及超市店同步舉辦，精...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。