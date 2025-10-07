快訊

新光三越第二波周年慶將開跑 信義新天地業績挑戰63億元

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
新光三越第二波周年慶將於10月16日開跑。記者林海／攝影
新光三越第二波周年慶將於10月16日開跑。記者林海／攝影

新光三越第二波周年慶將於10月16日開跑，今年信義新天地強打國際化，與日韓百貨深度合作，並搭上動畫電影熱潮，推出「鬼滅百景」快閃展覽，要讓台北、東京、首爾零時差，業績挑戰63億元，較去年成長1%。

信義新天地今年也與日韓同步，其中A11首次與南韓現代百貨合作，引進11個品牌在輪番上陣。新光三越表示，南韓潮流文化的全球化浪潮已經不容小覷，從K-POP、韓劇到韓綜，持續擴散影響力，不僅改變了穿搭風格與彩妝趨勢，更全面滲透到生活方式，因此今年新光三越也集結超過10家韓潮話題品牌登場。

看好台灣男性時尚消費力，新光三越自2023年開始籌備，與而A9也同步日本伊勢丹，首度打造全台唯一以「男性潮流選物」為核心的跨世代男裝業態，規模達600坪，設有19個專櫃，以選物型態集結超過110個品牌，成為男性購物專屬場域。

此外，搭上觀影人次破240萬、票房破7億元的動畫「鬼滅之刃」風潮，新光三越也將舉辦「鬼滅百景」快閃展覽，與周年慶檔期同步開跑，預期將吸引大批人潮，並帶動業績。

新光三越首波周年慶上周由南西店等5店先開跑，晴雨表南西店也度過首五日與一個完整週末，對於業績表現，新光三越表示，目前符合預期。

