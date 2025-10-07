結合美食與藝術 《台南總舖師四季辦桌》秋季場26日奇美博物館登場

為推廣台南在地美食，台南市政府今年主辦《台南總舖師四季辦桌》系列活動，春、夏場次頗受好評，26日則將舉辦秋季場，限量桌席8日中午12點開賣，市長黃偉哲今出席記者會為活動暖身，邀請民眾一起參與結合藝術、文化與辦桌美食的秋日盛宴。

黃偉哲表示，《台南總舖師四季辦桌》秋季場將在奇美博物館登場，使用台南山海食材，周邊還有特色景點，不僅是絕佳場域，也象徵藝術與美食的完美融合；秋季場邀請知名總舖師盧正治與邱聰彬聯手，推出多道限定菜色，相信能展現台南美食之都的豐饒底蘊。

觀旅局指出，此次以「秋季豐收」主題，融合傳統辦桌精神與現代料理創意，菜單選用南關線地區的特色食材，包含龍崎綠竹筍、歸仁秈稻米、將軍烏魚子、七股台灣鯛、北門蝦仁、南化南瓜與安定芝麻等，巧妙融入龍崎竹炭粉，讓民眾品嘗從山產到海味。

觀旅局也表示，奇美博物館周邊景點豐富，包括台南都會公園、十鼓文創園區及保安車站等，非常適合當天順遊，同時也推薦民眾可造訪南關線沿線特色廟宇，像是歸仁仁壽宮、保西代天府及關廟山西宮，體驗台南深厚的宗教文化與在地風情。

觀旅局說明，《台南總舖師四季辦桌》秋季場限量桌席共85桌，另開放150位個人名額，門票將從8日中午12點起開賣，歡迎有興趣的民眾把握機會至ibon網站與全台7-ELEVEN ibon機台選購，售完為止。