快訊

哈隆颱風「風眼」出現恐增為強颱 粉專：台灣轉吹東北風

OpenAI重金結盟超微遭遇難題！蘇姿丰認了「要先搞定這件事」

北捷博愛座之爭踢飛老婦 Fumi阿姨還原現場：不敢出聲卻多次遭攻擊

聽新聞
0:00 / 0:00

結合美食與藝術 《台南總舖師四季辦桌》秋季場26日奇美博物館登場

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南市政府今年主辦《台南總舖師四季辦桌》系列活動，春、夏場次頗受好評，26日則將舉辦秋季場，限量桌席8日中午12點開賣，市長黃偉哲（右五）今出席記者會為活動暖身，邀請民眾一起參與結合藝術、文化與辦桌美食的秋日盛宴。記者萬于甄／攝影
台南市政府今年主辦《台南總舖師四季辦桌》系列活動，春、夏場次頗受好評，26日則將舉辦秋季場，限量桌席8日中午12點開賣，市長黃偉哲（右五）今出席記者會為活動暖身，邀請民眾一起參與結合藝術、文化與辦桌美食的秋日盛宴。記者萬于甄／攝影

為推廣台南在地美食，台南市政府今年主辦《台南總舖師四季辦桌》系列活動，春、夏場次頗受好評，26日則將舉辦秋季場，限量桌席8日中午12點開賣，市長黃偉哲今出席記者會為活動暖身，邀請民眾一起參與結合藝術、文化與辦桌美食的秋日盛宴。

黃偉哲表示，《台南總舖師四季辦桌》秋季場將在奇美博物館登場，使用台南山海食材，周邊還有特色景點，不僅是絕佳場域，也象徵藝術與美食的完美融合；秋季場邀請知名總舖師盧正治與邱聰彬聯手，推出多道限定菜色，相信能展現台南美食之都的豐饒底蘊。

觀旅局指出，此次以「秋季豐收」主題，融合傳統辦桌精神與現代料理創意，菜單選用南關線地區的特色食材，包含龍崎綠竹筍、歸仁秈稻米、將軍烏魚子、七股台灣鯛、北門蝦仁、南化南瓜與安定芝麻等，巧妙融入龍崎竹炭粉，讓民眾品嘗從山產到海味。

觀旅局也表示，奇美博物館周邊景點豐富，包括台南都會公園、十鼓文創園區及保安車站等，非常適合當天順遊，同時也推薦民眾可造訪南關線沿線特色廟宇，像是歸仁仁壽宮、保西代天府及關廟山西宮，體驗台南深厚的宗教文化與在地風情。

觀旅局說明，《台南總舖師四季辦桌》秋季場限量桌席共85桌，另開放150位個人名額，門票將從8日中午12點起開賣，歡迎有興趣的民眾把握機會至ibon網站與全台7-ELEVEN ibon機台選購，售完為止。

延伸閱讀

台南熱蘭遮市集穿越400年 當安平古堡「王城地主」

高市早苗當選自民黨總裁 黃偉哲賀文稱「先生」原因曝光

雖遭丹娜絲颱風重創…台南文旦登陸新加坡 超市買氣仍搶搶滾

台南增投資新亮點 高美可科技斥資18億蓋新廠打造半導體基地

相關新聞

全台門市多項「限時優惠」必看！7-ELEVEN支援全台雙十活動　「OPEN!行動購物車」備戰南投煙火

過完中秋再迎接3天雙十連假，7-ELEVEN全台門市推出多款商品限時優惠，提供民眾外出遊玩的便利生活補給站，同時針對雙十...

新光三越第二波周年慶將開跑 信義新天地業績挑戰63億元

新光三越第二波周年慶將於10月16日開跑，今年信義新天地強打國際化，與日韓百貨深度合作，並搭上動畫電影熱潮，推出「鬼滅百...

結合美食與藝術 《台南總舖師四季辦桌》秋季場26日奇美博物館登場

為推廣台南在地美食，台南市政府今年主辦《台南總舖師四季辦桌》系列活動，春、夏場次頗受好評，26日則將舉辦秋季場，限量桌席...

影／秋日限定 武陵農場「一日花農採菊樂」體驗專案 住宿再享優惠

秋季正是武陵農場杭菊盛開季節，為讓遊客親身體驗高山農業的美好，武陵農場今年推出「一日花農採菊樂」旅遊套裝專案，結合生態導...

7-ELEVEN 備戰雙十煙火！出動OPEN行動購物車、南投22店加倍備貨

全民慶雙十！過完中秋再迎接3天連假，統一超（2912）7-ELEVEN全台門市推出多款商品優惠，提供民眾全台外出遊玩的最...

麥當勞6款「家家酒玩具」萌登場！美式起司堡、藍莓卡士達雙餡派回歸

麥當勞自10月8日起，推出「道地美式起司堡」系列，除了「起司脆薯雙牛堡」重新回歸，還有「起司脆薯辣鷄堡」、「美式起司分享...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。