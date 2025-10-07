快訊

影／秋日限定 武陵農場「一日花農採菊樂」體驗專案 住宿再享優惠

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
武陵農場推出「一日花農採菊樂」體驗專案，住宿再享優惠、親手採摘高山杭菊成亮點。圖／武陵農場提供
武陵農場推出「一日花農採菊樂」體驗專案，住宿再享優惠、親手採摘高山杭菊成亮點。圖／武陵農場提供

秋季正是武陵農場杭菊盛開季節，為讓遊客親身體驗高山農業的美好，武陵農場今年推出「一日花農採菊樂」旅遊套裝專案，結合生態導覽、採摘體驗與住宿優惠，邀請民眾化身花農，走進花田感受秋日的芬芳。

活動從昨天起到10月10日舉行，每日一梯次，限額20名，由專業解說人員陪同導覽，介紹高山生態與杭菊栽培方式。遊程約2.5小時，上午9時從武陵賓館出發，行經雪山登山口、花海採摘區、森林咖啡吧與茶莊等地點，讓旅客在輕鬆節奏中體驗知性與感性兼具的農業之旅。

活動期間入住武陵賓館並於訂房時預約參加活動的旅客，可享「額外0.5折住宿優惠」，平日房價由原本8折優惠調整為75折，假日由原價調整為95折。活動費用每人350元，學齡前小朋友佔位250元，現場提供採摘工具，每位參加者可親手採收並帶回新鮮無毒的高山杭菊乙袋。

活動加贈「採菊樂體驗折價券」，憑券可於武陵茶莊、旅遊服務中心及露營區購買金萱青茶、金萱茶包或杭菊系列產品享9折優惠。

武陵農場表示，透過一日花農採菊樂活動，讓遊客更貼近農業生態與自然教育，也展現武陵推動永續觀光的努力。從賞花、採摘到品茗，讓遊客在高山花田中體驗不同層次的美與感動，創造秋日限定的旅遊記憶。

活動採預約制，名額有限，欲參加者可於訂房時一併登記報名，或於入住當日臨櫃登記，櫃報名不含住宿折扣，詳情可洽武陵賓館櫃檯或武陵農場官網查詢。

武陵農場

