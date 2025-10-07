7-ELEVEN 備戰雙十煙火！出動OPEN行動購物車、南投22店加倍備貨

全民慶雙十！過完中秋再迎接3天連假，統一超（2912）7-ELEVEN全台門市推出多款商品優惠，提供民眾全台外出遊玩的最便利生活補給站，同時針對雙十連假重點區域包含台北101信義區週邊、台中雙十晚會、南投雙十煙火等，全台逾7,100家7-ELEVEN將全面支援消費者即時購物需求，更出動「OPEN!行動購物車」備戰南投雙十煙火。

2025雙十煙火於南投貓羅溪畔舉辦，預估當天將湧入30萬人潮，為提供群眾便利購物需求，7-ELEVEN動員活動周遭約22家門市，較平日增加兩倍以上備貨量、動員超過兩倍以上人力，並出動「OPEN!行動購物車」備戰，販售CITY系列、鮮食、冷藏飲料、零食、烘焙等商品，即時應援民眾便利購物需求。

7-ELEVEN全台已有百間主題門市、累計共16主題IP肖像。統一超表示，特別推薦今年新開的Dinotaeng主題「開源門市」、綠色三麗鷗主題「夏都門市」與最適合親子一同前往遊玩的TOMICA主題高雄「明仁門市」、台北「長峰門市」與超人力霸王主題台南「永玉門市」等。

7-ELEVEN表示，即日起全台門市推出眾多商品優惠，包含10月1日起至28日止全新推出的PH9.0鹼性離子水1450ml大容量兩件70元，哈根達斯迷你杯雪酥/迷你杯任選2件79折3件75折，10月15日至19日更加碼迷你杯/雪糕/雪酥任選4件55折優惠。

10月7日至9日雪淋霜霜淇淋、酷聖霜霜淇淋與思樂冰限時3天更推出行動隨時取優惠，20件只要450元，可任選兌換雪淋霜、酷聖霜霜淇淋、特大杯思樂冰，平均價格比買十送十更划算。(商品可兌領至2026年1月31日止)。

10月10日至12日線下活動也有霜淇淋、思樂冰第2件10元優惠，還沒吃到蛋黃酥霜淇淋的趕緊來嚐鮮，搭配指定uniopen聯名卡、icashPAY、icash2.0及OPEN錢包等四支付立折活動滿500還可再現折50元。

雙十連假期間10月10日至12日7-ELEVEN最受歡迎的超值五六日優惠也不缺席，推出多種商品類別組合，特別推薦CITYTEA指定飲品任選買2送2、CITY CAFE大杯燕麥系列同價位第2杯10元等超殺優惠價；即日起至10月14日全台近百家哈燒專櫃門市也推出全品項兩件85折，四件75折，10月10日至10月12日御料小館年銷百萬包人氣品項「椒鹽鹽酥雞」、「鮮肉鍋貼」任選買二送一。