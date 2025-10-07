快訊

麥當勞6款「家家酒玩具」萌登場！美式起司堡、藍莓卡士達雙餡派回歸

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
麥當勞歡樂送推出專屬的「小麥麥家家酒2.0特餐」，共有6款「家家酒」收藏可供蒐集。圖／麥當勞提供
麥當勞歡樂送推出專屬的「小麥麥家家酒2.0特餐」，共有6款「家家酒」收藏可供蒐集。圖／麥當勞提供

麥當勞自10月8日起，推出「道地美式起司堡」系列，除了「起司脆薯雙牛堡」重新回歸，還有「起司脆薯辣鷄堡」、「美式起司分享盒」新登場。另外麥當勞歡樂送也推出「小麥麥家家酒2.0特餐」，共有6款「家家酒」等著粉絲蒐集。至於去年推出的「藍莓卡士達雙餡派」，也將重新回歸市場。

麥當勞自10月8日至11月4日期間推出三款「道地美式起司堡系列」，包括重新回歸的「起司脆薯雙牛堡」與「起司三層牛肉堡」。「起司脆薯雙牛堡」以100%的雙層純牛肉搭配切達起司醬，還有生菜與熱烤玉米壓花麵包，打造出豐富層次，單點104元，經典套餐169元。「起司三層牛肉堡」則以三片香煎牛肉搭配香濃起司醬，展現美式豪邁風格，單點104元，經典套餐169元。

至於全新推出的「起司脆薯辣鷄堡」以勁辣鷄腿排搭配濃郁起司醬，帶來全新的味蕾體驗，同樣單點104元，經典套餐169元。針對歡聚時光，還設有「美式起司分享盒」，內含2份道地美式起司堡（三款漢堡任選兩款），再搭配20塊麥克鷄塊與2包大薯，每套450元。

麥當勞歡樂送服務全新升級至「歡樂送2.0」，並整合進麥當勞APP全球版中，提供消費累積M point會員點數、直接兌換現有點數，還新增追蹤訂單的功能。為歡慶升級，麥當勞歡樂送自10月15日起推出專屬的「小麥麥家家酒2.0特餐」，共有9款指定主餐可供選擇，並搭配大薯與38元飲料，還有一款「家家酒」收藏，共有服務員配件組、煎爐機組、麥克鷄塊組、飲料機組、得來速組以及歡樂送獨有的「歡樂送組」，全套共6款，隨機供應。

去年登場的「藍莓卡士達雙餡派」自10月15日至11月11日期間限時回歸，藉由酸甜藍莓醬與卡士達醬的組合，帶來雙重的豐富享受，單點50元。10月8日至11月4日，購買分享盒加點指定飲品買一送一，或透過歡樂送訂購分享餐，即可獲得可口可樂聯名限量「麥麥同樂撲克牌」。

「起司脆薯雙牛堡」單點104元，搭配經典套餐169元。圖／麥當勞提供
「起司脆薯雙牛堡」單點104元，搭配經典套餐169元。圖／麥當勞提供
「藍莓卡士達雙餡派」自10月15日起限時回歸。圖／麥當勞提供
「藍莓卡士達雙餡派」自10月15日起限時回歸。圖／麥當勞提供
「道地美式起司堡系列」共有「起司脆薯雙牛堡」、「起司三層牛肉堡」，以及全新推出的「起司脆薯辣鷄堡」。圖／麥當勞提供
「道地美式起司堡系列」共有「起司脆薯雙牛堡」、「起司三層牛肉堡」，以及全新推出的「起司脆薯辣鷄堡」。圖／麥當勞提供
活動期間購買分享盒加點指定飲品買一送一，或透過歡樂送訂購分享餐，即可免費獲得可口可樂聯名限量「麥麥同樂撲克牌」。圖／麥當勞提供
活動期間購買分享盒加點指定飲品買一送一，或透過歡樂送訂購分享餐，即可免費獲得可口可樂聯名限量「麥麥同樂撲克牌」。圖／麥當勞提供

麥當勞

相關新聞

7-ELEVEN 備戰雙十煙火！出動OPEN行動購物車、南投22店加倍備貨

全民慶雙十！過完中秋再迎接3天連假，統一超（2912）7-ELEVEN全台門市推出多款商品優惠，提供民眾全台外出遊玩的最...

麥當勞6款「家家酒玩具」萌登場！美式起司堡、藍莓卡士達雙餡派回歸

麥當勞自10月8日起，推出「道地美式起司堡」系列，除了「起司脆薯雙牛堡」重新回歸，還有「起司脆薯辣鷄堡」、「美式起司分享...

26春夏巴黎時裝周／愛馬仕解放馬術韁繩 波希米亞女騎士馳騁南法

愛馬仕（Hermès）於巴黎時裝周期間，於法國騎兵隊（La Garde Republicaine）發表2026春夏女裝系...

26春夏巴黎時裝周／Balenciaga巴黎世家PP首秀 回返服裝與高訂本位

Balenciaga日前發表了2026夏季服裝，本季是由資深義大利設計師Pierpaolo Piccioli上任後的首秀...

雙十連假開鍋潮！王品5大鍋物品牌火力全開 和牛壽司、台啤炒雞超吸睛

過完中秋、雙十連假接力報到，王品集團旗下「青花驕」、「和牛涮」、「尬鍋 台式潮鍋」及「向辣 麻辣鍋吃到飽」及「聚 日式鍋...

COLD STONE冰淇淋「第二件10元」！萬聖節限定新品、極濃巧克力新登場

連鎖冰品「COLD STONE酷聖石」今年秋冬打造「萬聖嘉年華」，限定推出新品「酷黑紅絲絨」與「極黑脆餅」。針對巧克力愛...

