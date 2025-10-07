麥當勞6款「家家酒玩具」萌登場！美式起司堡、藍莓卡士達雙餡派回歸

麥當勞自10月8日起，推出「道地美式起司堡」系列，除了「起司脆薯雙牛堡」重新回歸，還有「起司脆薯辣鷄堡」、「美式起司分享盒」新登場。另外麥當勞歡樂送也推出「小麥麥家家酒2.0特餐」，共有6款「家家酒」等著粉絲蒐集。至於去年推出的「藍莓卡士達雙餡派」，也將重新回歸市場。

麥當勞自10月8日至11月4日期間推出三款「道地美式起司堡系列」，包括重新回歸的「起司脆薯雙牛堡」與「起司三層牛肉堡」。「起司脆薯雙牛堡」以100%的雙層純牛肉搭配切達起司醬，還有生菜與熱烤玉米壓花麵包，打造出豐富層次，單點104元，經典套餐169元。「起司三層牛肉堡」則以三片香煎牛肉搭配香濃起司醬，展現美式豪邁風格，單點104元，經典套餐169元。

至於全新推出的「起司脆薯辣鷄堡」以勁辣鷄腿排搭配濃郁起司醬，帶來全新的味蕾體驗，同樣單點104元，經典套餐169元。針對歡聚時光，還設有「美式起司分享盒」，內含2份道地美式起司堡（三款漢堡任選兩款），再搭配20塊麥克鷄塊與2包大薯，每套450元。

麥當勞歡樂送服務全新升級至「歡樂送2.0」，並整合進麥當勞APP全球版中，提供消費累積M point會員點數、直接兌換現有點數，還新增追蹤訂單的功能。為歡慶升級，麥當勞歡樂送自10月15日起推出專屬的「小麥麥家家酒2.0特餐」，共有9款指定主餐可供選擇，並搭配大薯與38元飲料，還有一款「家家酒」收藏，共有服務員配件組、煎爐機組、麥克鷄塊組、飲料機組、得來速組以及歡樂送獨有的「歡樂送組」，全套共6款，隨機供應。