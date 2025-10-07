快訊

26春夏巴黎時裝周／愛馬仕解放馬術韁繩 波希米亞女騎士馳騁南法

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
愛馬仕於巴黎時裝周期間發表2026春夏女裝系列，展現精緻高雅又自由奔放的全新風格。圖／愛馬仕提供
愛馬仕於巴黎時裝周期間發表2026春夏女裝系列，展現精緻高雅又自由奔放的全新風格。圖／愛馬仕提供

愛馬仕（Hermès）於巴黎時裝周期間，於法國騎兵隊（La Garde Republicaine）發表2026春夏女裝系列，展現精緻高雅又自由奔放的全新風格。

創意總監Nadège Vanhée以法國南方的卡馬格（Camargue）三角洲為靈感，在鋪滿細沙和貝殼的秀場中，傳統馬術的韁繩被放鬆開來，騎馬成為一件充滿野性、波希米亞的自由氣息的事。色調上，棕色、橄欖色、沙色、紅色與黑色呼應大地色彩，中間穿插一系列溫潤光澤的干邑色皮革扣帶外套，以及棉質布料營造的一抹海洋風情。

本季服裝巧妙地融會裁縫的精湛手藝與馬具工藝，弧形線條貫穿既貼身又強調曲線剪裁的整體造型。可自由活動的短版馬術夾克搭配不對稱絎縫亞麻裙，靈感源自風衣的飄逸長外套則繫上了細膩的馬具腰帶。系列靈感核心源於愛馬仕典藏的Camargue馬鞍，更從鞍尾（troussequin）部分延伸出「束身」概念，將皮革塑造成馬具式胸衣，展現出運動風的性感。許多皮革外套和馬具胸衣都特別以為馬鞍拋光的蠟手工打蠟，展現出與眾不同的細緻光澤。

從亞麻到皮革材質，巧妙呼應卡馬格馬鞍結構的絎縫（Matelassage）是貫穿全場的重點細節，並與南法傳統的boutis刺繡互相呼應。一系列結合束身衣輪廓與絎縫工藝的洋裝，營造出傳統與動感的優雅平衡。柔軟與硬挺材質組成別緻的多層次搭配，例如以束胸上衣固定隨性折疊的絲巾，搭配超短褲、迷你連身裙等展露肌膚的造型。

源自絲巾「Aux champs en fleurs rayé carré」的鮮明印花圖案，營造出裝飾輕盈垂墜的服裝。另一款「Méditerranée」印花則以自由筆觸勾勒出宛如海浪般於曲線輪廓間流動，為絎縫細節注入海洋氣息。來自1980年代的復古絲巾圖樣，經過重新詮釋並以珠地布（piqué）印製，轉化為絎縫胸衣與鉛筆裙。絲巾也經已極具創意的巧思捲曲成雕塑感的頸飾，與項鍊交錯相映。

以束胸上衣固定隨性折疊的絲巾。圖／愛馬仕提供
以束胸上衣固定隨性折疊的絲巾。圖／愛馬仕提供
愛馬仕於巴黎時裝周期間發表2026春夏女裝系列，展現精緻高雅又自由奔放的全新風格。圖／愛馬仕提供
愛馬仕於巴黎時裝周期間發表2026春夏女裝系列，展現精緻高雅又自由奔放的全新風格。圖／愛馬仕提供
愛馬仕於巴黎時裝周期間發表2026春夏女裝系列，展現精緻高雅又自由奔放的全新風格。圖／愛馬仕提供
愛馬仕於巴黎時裝周期間發表2026春夏女裝系列，展現精緻高雅又自由奔放的全新風格。圖／愛馬仕提供
腰帶與綁繩勾勒身形線條。圖／愛馬仕提供
腰帶與綁繩勾勒身形線條。圖／愛馬仕提供
許多皮革外套和馬具胸衣都採用了特製蠟進行手工打蠟拋光。圖／愛馬仕提供
許多皮革外套和馬具胸衣都採用了特製蠟進行手工打蠟拋光。圖／愛馬仕提供
腰帶與綁繩勾勒身形線條，疊穿於騎行短褲之上，達到了傳統與動感的優雅平衡。圖／愛馬仕提供
腰帶與綁繩勾勒身形線條，疊穿於騎行短褲之上，達到了傳統與動感的優雅平衡。圖／愛馬仕提供
經典提包改成掛在腰間的形式配戴。圖／愛馬仕提供
經典提包改成掛在腰間的形式配戴。圖／愛馬仕提供
以束胸上衣固定隨性折疊的絲巾。圖／愛馬仕提供
以束胸上衣固定隨性折疊的絲巾。圖／愛馬仕提供
本季服裝輪廓巧妙地將裁縫的精湛手藝與馬具工藝交融。圖／愛馬仕提供
本季服裝輪廓巧妙地將裁縫的精湛手藝與馬具工藝交融。圖／愛馬仕提供
及膝馬靴配運動風短褲營造出鬆弛感。圖／愛馬仕提供
及膝馬靴配運動風短褲營造出鬆弛感。圖／愛馬仕提供
整體造型既貼身又強調曲線剪裁。圖／愛馬仕提供
整體造型既貼身又強調曲線剪裁。圖／愛馬仕提供
靈感源於愛馬仕典藏的Camargue馬鞍，延伸出「束身」概念。圖／愛馬仕提供
靈感源於愛馬仕典藏的Camargue馬鞍，延伸出「束身」概念。圖／愛馬仕提供
敞開的白色棉質風衣具有海洋風情。圖／愛馬仕提供
敞開的白色棉質風衣具有海洋風情。圖／愛馬仕提供
包款比起以往的硬挺更顯柔軟，營造出任性鬆弛的氛圍。圖／愛馬仕提供
包款比起以往的硬挺更顯柔軟，營造出任性鬆弛的氛圍。圖／愛馬仕提供
巧妙呼應卡馬格馬鞍結構的絎縫是貫穿全場的重點細節。圖／愛馬仕提供
巧妙呼應卡馬格馬鞍結構的絎縫是貫穿全場的重點細節。圖／愛馬仕提供
本季愛馬仕女裝透過挖洞、鏤空、馬甲露出大量肌膚。圖／愛馬仕提供
本季愛馬仕女裝透過挖洞、鏤空、馬甲露出大量肌膚。圖／愛馬仕提供
整體造型既貼身又強調曲線剪裁。圖／愛馬仕提供
整體造型既貼身又強調曲線剪裁。圖／愛馬仕提供

愛馬仕

