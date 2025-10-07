消保處抽查15件香品抽查品質全過關 標示竟全軍覆沒

快訊

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

為確保國人祭祀與日常用香的安全及消費權益，行政院消費者保護處（消保處）與經濟部標準檢驗局（標檢局）於今（114）年 2 月間聯手進行市售香品專案查核。抽樣結果顯示，在品質安全項目上全數過關，但攸關消費者知情權的中文標示查核卻是「全軍覆沒」，15 件商品竟無一符合《商品標示法》規定。

消保處指出，本次專案共購樣 15 件市售香品，涵蓋線香、盤香、塔香、臥香及香粉等主要類型。檢測項目依據國家標準 CNS 15047 進行，結果讓消費者吃下定心丸。「重金屬遷移量」 全數符合規；「甲醛釋出量」： 全數符合規定；「外觀」： 亦均符合規定。

消保處表示，這顯示國內香品製造業在產品的安全把關上已達到一定水準。

然而，在依據《商品標示法》進行的查核中，15 件香品竟全數不符合規定。標示缺失的情形相當普遍且嚴重，包括，無中文標示、未標示廠商（製造商/進口商）資訊、未標示原產地、未揭露主要成分或材料、未標示製造年月、未標示淨重、容量等度量資訊。

消保處指出，依商品標示法第 6 條規定，業者應提供完整資訊。針對不符規定的商品，已請主管機關標檢局依法查處，並函請各地方政府限期業者改正，目前相關業者均已完成改善。

消保處呼籲所有香品業者，務必遵守《商品標示法》，確實為商品提供完整、正確的中文標示，以充分揭露資訊，維護消費者權益。同時提醒消費者，在選購香品時，務必留意廠商資訊、產地、主要成分及製造日期等標示是否完整清晰，切勿購買來路不明或標示不清的產品。燃燒香品時應特別注意場所空氣流通，並於使用後徹底洗手，確保健康與安全。

