26春夏巴黎時裝周／Balenciaga巴黎世家PP首秀 回返服裝與高訂本位

Balenciaga日前發表了2026夏季服裝，本季是由資深義大利設計師Pierpaolo Piccioli上任後的首秀，由於前任創意總監Demna已轉任同集團品牌GUCCI，加上日前同集團品牌Bottega Veneta也在日前發表2026春夏大秀，一度引領時尚、街頭潮流兩得意的Balenciaga在Pierpaolo Piccioli掌舵下能否交出亮眼表現？因而成為秀前話題熱議。最終Balenciaga在本季發表合計53套全新女裝，並將總長約13分半的大秀公布於品牌官方Instagram帳號；至截稿為止，已累積5萬次按讚人數與超過1,066萬次觀賞，同時品牌更將53套新裝以倒序方式完整發表在社群帳號中，讓即便未能親臨現場、也能一覽本次大秀發表。

身為資深服裝設計師，Pierpaolo Piccioli在本季三套造型中悄悄致敬了Balenciaga過往，其中第46套致敬了品牌創辦人、設計師Cristóbal Balenciaga先生在1963年的一套立體拼接花瓣造型洋裝，第37套則仿似2008年時設計師Nicolas Ghesquière的花卉盔甲風拼接洋裝但改為拼接刺繡形式，開場的第一套sack dress黑色袋型洋裝更致敬了1958年Cristóbal Balenciaga的春夏發表，但將黑色長手套改為白色、裙擺也由膝蓋處延伸至腳踝，並讓模特兒配上昆蟲複眼式墨鏡與短髮，在開秀之始便展現繼往開來的氣勢與心思，優雅、不忘本。

全數53套造型中洋溢著簡約且俐落的剪裁、不讓同集團姊妹品牌Bottega Veneta專美於前的大面積皮革於服裝上，同時大量、色塊或材質拼接則是Pierpaolo Piccioli的愛用設計手法。總計約13套、如刀鋒般銳利的極短版輪廓是本季最搶眼設計，個別搭配上低腰的百摺波浪七分裙、低腰直筒褲、流蘇編織裙，尤其第50套造型隱約秀出模特兒好身型、寄性感於若隱若現之際，該套造型下半身則是一條寬闊量體的綠色百褶裙，正與超短版的皮質圓領上衣營造了衝突感，華美、當代。

在13分半的大秀中，只見Pierpaolo Piccioli氣定神閒地為Balenciaga翻開全新一頁，即便發表結束後網路上意見紛呈正反兩極，其中部分意見認為品牌在服裝、配件上失去既有辨識度，但亦有不少正向評論者認為Pierpaolo Piccioli為Balenciaga找回了品牌過往高訂與服裝結構的強項，給予高度肯定。