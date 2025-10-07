快訊

26春夏巴黎時裝周／Balenciaga巴黎世家PP首秀 回返服裝與高訂本位

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
流蘇綴飾的白色上衣不僅在行走間自由展現律動，更與下身的寬度營造出衝突對比。圖／Balenciaga提供
Balenciaga日前發表了2026夏季服裝，本季是由資深義大利設計師Pierpaolo Piccioli上任後的首秀，由於前任創意總監Demna已轉任同集團品牌GUCCI，加上日前同集團品牌Bottega Veneta也在日前發表2026春夏大秀，一度引領時尚、街頭潮流兩得意的Balenciaga在Pierpaolo Piccioli掌舵下能否交出亮眼表現？因而成為秀前話題熱議。最終Balenciaga在本季發表合計53套全新女裝，並將總長約13分半的大秀公布於品牌官方Instagram帳號；至截稿為止，已累積5萬次按讚人數與超過1,066萬次觀賞，同時品牌更將53套新裝以倒序方式完整發表在社群帳號中，讓即便未能親臨現場、也能一覽本次大秀發表。

身為資深服裝設計師，Pierpaolo Piccioli在本季三套造型中悄悄致敬了Balenciaga過往，其中第46套致敬了品牌創辦人、設計師Cristóbal Balenciaga先生在1963年的一套立體拼接花瓣造型洋裝，第37套則仿似2008年時設計師Nicolas Ghesquière的花卉盔甲風拼接洋裝但改為拼接刺繡形式，開場的第一套sack dress黑色袋型洋裝更致敬了1958年Cristóbal Balenciaga的春夏發表，但將黑色長手套改為白色、裙擺也由膝蓋處延伸至腳踝，並讓模特兒配上昆蟲複眼式墨鏡與短髮，在開秀之始便展現繼往開來的氣勢與心思，優雅、不忘本。

全數53套造型中洋溢著簡約且俐落的剪裁、不讓同集團姊妹品牌Bottega Veneta專美於前的大面積皮革於服裝上，同時大量、色塊或材質拼接則是Pierpaolo Piccioli的愛用設計手法。總計約13套、如刀鋒般銳利的極短版輪廓是本季最搶眼設計，個別搭配上低腰的百摺波浪七分裙、低腰直筒褲、流蘇編織裙，尤其第50套造型隱約秀出模特兒好身型、寄性感於若隱若現之際，該套造型下半身則是一條寬闊量體的綠色百褶裙，正與超短版的皮質圓領上衣營造了衝突感，華美、當代。

在13分半的大秀中，只見Pierpaolo Piccioli氣定神閒地為Balenciaga翻開全新一頁，即便發表結束後網路上意見紛呈正反兩極，其中部分意見認為品牌在服裝、配件上失去既有辨識度，但亦有不少正向評論者認為Pierpaolo Piccioli為Balenciaga找回了品牌過往高訂與服裝結構的強項，給予高度肯定。

在此可很誠實地紀錄下，Balenciaga確實以2026的夏季53套女裝與前任創意總監正式告別，並與Balenciaga的初始風格接軌。然前任設計師確實為品牌累積了一定程度對街頭潮流、搖滾叛逆等DNA的忠實擁護，在客群轉換間，Balenciaga與Pierpaolo Piccioli如何面對此一問題？只能交由市場業績給予真實回饋。令人期待的是，本次發表皆為女裝，也即是說：人們還可期待Pierpaolo Piccioli在Balenciaga的另一場「男裝」首秀！屆時Balenciaga將呈現何等對於法式男裝的嶄新觀點？58歲的義大利資深設計老將的下一手（步），確實帶給人們更大的好奇、滿心期待。

日本女星三吉彩花（Miyoshi Ayaka）。圖／翻攝自IG@balenciaga
女星安海瑟薇成本次大秀來賓。圖／翻攝自IG@balenciaga
極短版像是被刀鋒削去的襯衫搭配俐落具有力量感肩線西裝、俐落長褲，展現雌雄同體的女裝俐落。圖／Balenciaga提供
Pierpaolo Piccioli在今年五月宣布被Kering Group挖角成為Balenciaga創意總監後，日前交出首秀成績單的53套女裝造型。圖／Balenciaga提供
本季Balenciaga除了展現創意總監Pierpaolo Piccioli對皮革製衣的成熟設計功力，同時也隱約看到新包款、全新五金的設計細節。圖／翻攝自IG@balenciaga
第50套造型在極短版與華麗之間、在皮革與亮面材質之間，營造出高訂本質的華麗戲劇性。圖／翻攝自IG@balenciaga
Balenciaga的2026夏季大秀，第一套登場的造型便致敬了1958年品牌創辦人、設計師Cristóbal Balenciaga先生的春夏發表，並在隨後的第二、第三、第四套造型進行轉譯再造，展示致敬的真實本質。圖／Balenciaga提供
第一套造型除致敬品牌過往，Pierpaolo Piccioli更打造出一款結合水晶鑲嵌的昆蟲複眼造型寬大墨鏡，像法式舞會中的神秘面具、引人遐想。圖／翻攝自IG@balenciaga
簡約但鮮明的色彩碰撞，正是設計師Pierpaolo Piccioli的拿手設計風格。圖／Balenciaga提供
不讓同集團姊妹品牌專美於前，本季Balenciaga同樣展現多套造型大量使用大面積的皮革製衣，展現奢華本質。圖／Balenciaga提供
