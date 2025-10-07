雙十連假開鍋潮！王品5大鍋物品牌火力全開 和牛壽司、台啤炒雞超吸睛

過完中秋、雙十連假接力報到，王品集團旗下「青花驕」、「和牛涮」、「尬鍋 台式潮鍋」及「向辣 麻辣鍋吃到飽」及「聚 日式鍋物」各端新菜和優惠搶客。即日起「和牛涮」推出全新辛香炙燒和牛壽司、焦糖卡士達鯛魚燒，消費858元以上套餐可無限續點。「尬鍋」則帶來金牌台啤炒雞火鍋、炸剝皮辣椒餃為秋冬暖胃，再加碼即日起到10/31到王品瘋美食領吃鍋金，即可享滿千折百，最高折800元。

秋冬是開鍋好時節，「和牛涮」即日起到12/31，新推辛香炙燒和牛壽司與卡士達鯛魚燒，鹹甜搭配越吃越涮嘴。辛香炙燒和牛壽司，以關西照燒醬汁為底，佐微辣胡麻醬，溫潤中帶點辛香，美味再升級。焦糖卡士達鯛魚燒外皮充滿焦糖香氣、加入濃郁卡士達內餡，再擠上北海道牛奶或獨家厚奶茶霜淇淋。活動期間消費858元以上套餐，就可無限爽吃辛香炙燒和牛壽司、卡士達鯛魚燒2款新品。

「尬鍋」即日起則端出金牌台啤炒雞火鍋，桌邊爆炒雞肉並倒入整罐金牌台啤，湯頭甘醇順口帶麥芽香氣、雞肉鮮嫩多汁，開車顧客也可選擇無酒精版本，涮肉涮海鮮都好吃。10/8再推出炸剝皮辣椒餃，鮮甜肉汁帶點辣香，搭配青龍美乃滋醬，美味加乘。即日起到10/31，到王品瘋美食領吃鍋金，立即享滿千折百，最高可折抵800元。

即日起到11/30，「向辣」推出限時好康百元吃辣金，內用單筆消費滿千，即可折抵100元，最高折抵800元。「青花驕」品牌月開跑，即日起到11/30，單筆消費滿2,000元，憑指定畫面即贈極上和牛霜降(價值460元+10%)。故宮聯名四人套餐也宣布延長販售。另外，「聚」新推出炙香胡椒雞白湯、海味辛味噌鮮蠔湯2款湯底。即日起到11/30，指定消費達門檻還有機會抽中日本不限航點來回雙人機票。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康