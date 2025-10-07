COLD STONE冰淇淋「第二件10元」！萬聖節限定新品、極濃巧克力新登場

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
酷聖石三款「極濃巧克力冰淇淋」與「極濃巧酷樂思」同步登場。圖／COLD STONE提供
酷聖石三款「極濃巧克力冰淇淋」與「極濃巧酷樂思」同步登場。圖／COLD STONE提供

連鎖冰品「COLD STONE酷聖石」今年秋冬打造「萬聖嘉年華」，限定推出新品「酷黑紅絲絨」與「極黑脆餅」。針對巧克力愛好者，還有「極濃巧克力冰淇淋」與「極濃巧酷樂思」同步新登場，指定時段還有「冰淇淋第二件10元」等不同優惠。

「酷黑紅絲絨」以酷炫神秘的黑色冰淇淋為主角，搭配帶有玫瑰鹽的鹹甜風味，搭佐黑可可餅乾、巧克力醬，最後點綴紅絲絨蛋糕，打造出華麗的萬聖節派對感，每杯170元起。萬聖節限定的「極黑脆餅」同樣採神秘的黑色色調，更能符合萬聖節氣氛，每個35元。

酷聖石「極濃巧克力冰淇淋」今秋升級加入可可粉增添濃郁苦甜風味，設計三款不同組合。其中「開心極濃巧」加入焦糖醬、比利時焦糖脆餅，還撒上開心果碎粒，打造冬季專屬迷人風味。「QQ極濃巧」拌入草莓與OREO，撒上Q彈小麻糬、極濃巧克力粉，具有酸甜層次。至於「紅絲絨極濃巧」搭配巧克力醬、酥脆餅乾，最後放上紅絲絨蛋糕，具有多重豐富口感，每款均為170元起。另外還有「極濃巧酷樂思」同步上市，每杯160元。

10月10日起，還將推出「阿華田可可麥芽冰心捲」，選用阿華田巧克力麥芽冰淇淋搭配黑巧克力葉與巧克力海綿蛋糕，外層再淋上苦甜巧克力醬，每條850元。

COLD STONE也推出一連串的不同優惠。10月9、11、12日，中杯以上指定冰品，可享「第二件99元」；10月10日當天，購買中杯以上指定冰品，可享「第二件10元」。另外在10月17日至10月19日、10月23日至10月26日、10月31日至11月2日等不同時段，也有指定冰品第二件70元起等優惠。

酷聖石針對萬聖節推出「酷黑紅絲絨」與「極黑脆餅」。圖／COLD STONE提供
酷聖石針對萬聖節推出「酷黑紅絲絨」與「極黑脆餅」。圖／COLD STONE提供
「阿華田可可麥芽冰心捲」，每條850元。圖／COLD STONE提供
「阿華田可可麥芽冰心捲」，每條850元。圖／COLD STONE提供

巧克力 冰淇淋 冰品

